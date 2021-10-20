神話般成功「逆轉勝」的漢光演習，仍存在「報喜不報憂」的老問題

文：局外人

一年一度的「漢光演習」於上月結束，雖然較去年為吳怡農等外界觀察家指摘為「作秀」的情況相較是有所改進，惟不少地方仍然有值得改進檢討之處。

例如若干演練項目如9月14日的「關鍵基礎設施防護演練」過程中，憲兵部隊反擊假想敵，就出現過往被眾多觀察家詬病已久的「跟敵人徒手格鬥」場面，以及夜間戰術機動時仍然全程亮著車燈等等，都顯示出「漢光演習」在不少想定上都難脫「作秀」、輕忽敵方夜間偵測能力等窠臼。

無怪乎知名軍事評論家、加拿大《漢和防務評論》創辦人平可夫在接受《蘋果新聞網》採訪時，對於整個演習想定與實兵操演狀況的看法，他直言：「國軍主要科目都沒有實戰價值。」他指出，台灣軍方過度輕忽中國軍力在近年來的快速擴張及長足進步，更強調台灣軍方從未建立一支能反映中國軍隊目前實力的假想敵部隊，就各種情況之下進行模擬對抗演習，他認為惟有台灣軍方真正落實「以敵為師」，才能真正磨練台灣軍隊的戰技。

平可夫的看法或許見仁見智，但是也點出過往「漢光演習」被各方有識者指摘的軍方心態問題，如萬年不變的劇本——報喜不報憂、閉門造車、自欺欺人、輕敵、不從實戰角度考量。一言以蔽之，就是「料敵從嚴，料己從寬」，被觀察家黃竣民諷刺：「推演結果還是一如往例地符合長官預期，又是一齣神話般成功的逆轉勝劇情！」

這樣的批評，其實同樣適用在漢光演習的「電腦兵棋推演」，未能思考在最嚴峻的情況之下進行因應，例如軍政高層因為聯繫中斷或遭到突擊，而失去指揮能力的突發情況時，各單位如何進行作戰？

這個想定，之前已經是不少軍中內外有識者所提醒必須面對的問題，但是主政者、國安團隊及軍方主事者對此則抱持諱疾忌醫的態度。

Photo Credit: 中央社

即使是面對網路戰的模擬攻防，同樣讓人難以放心，去年國防部資通電軍單位人員在「漢光演習」成功攻破參謀本部聯一的網路，外傳讓某單位高層面子上掛不住而惱羞成怒，找調查局借刀殺人，而讓相關人員遭到調查局以「竊取機密」為由偵辦，結果相關人員憤而掛冠求去，資通電軍士氣也大受影響，軍方主事者從未針對此事進行徹查澄清真相。

吾人不禁質疑，在這種不公義的環境之下，如資通電軍這樣的資訊戰單位，如何能在演習中不受束縛的測試軍方資安防護能力？而軍方資安防護能力如何能得到改正及補強？

以上種種，正是讓「漢光演習」為外界有識者質疑甚至指摘的根源，主政者、國安團隊及軍方主事者必須傾聽並思考外界的質疑跟批評，並徹底思考「漢光演習」的想定及作為是否更符合實戰，否則一味諱疾忌醫的迴避外界的質疑跟批評，只是讓「漢光演習」繼續成為外界質疑跟批評的眾矢之的，既無助演練實戰，也無法提振國人民心士氣。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航