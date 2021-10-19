由飛輪海到德文流行樂

我第一隊認識的德文樂隊是「飛輪海」。

事關這隊曾風靡一時的台灣少男樂團，英文名叫Fahrenheit。當年初學德文，覺得德文「-heit」後綴的名詞很有型格，例如「Freiheit」（自由）、「Wahrheit」（真相）、「Schönheit」（美麗），所以有天在報紙上看到他們的英文名，也以為他們與德國有關，並會唱德文歌。雖然知道這個字是英文「華氏」之意，但總覺得用德文取名很帥氣。本人當堂對吳尊、汪東城、辰亦儒、炎亞綸四人敬重幾分。

後來當然知道這樂隊與德文完全無關。我開始接觸到德文流行樂，是十多年前在高登論壇裡有人開德文歌電台。我好奇地按進去，雖然每首都聽不懂（聽歌曲比對話難很多，事因歌曲的節拍與說話不同，加上高低音聲線，就算德文很好，有時都未必聽懂很多），但有首歌很吸引我，就是死亡褲子樂隊（Die Toten Hosen） 的《Steh auf, wenn du am Boden bist》（起來吧，當你還在地上）。那時還是德文初哥的我，上網搜它的歌詞，然後在網上翻譯，發現它與激昂的節拍和旋律一般，很激勵人心。我也從此成了這隊來自杜塞多夫樂隊的歌迷，也沒有再留意飛輪海。

後來在歌德學習，在圖書館內看見林林總總的CD，學會了不少樂隊的名字：Kraftwerk、Die Ärtze、Rammstein、Die Prinzen。後者有首歌叫《Deutschland》（德國），用幽默睿智的方式道出德國人民族性，也是當年在網上的無意發現。香港的電台極少播德文歌，所以聽德文歌，也靠那時剛起步的YouTube和歌德圖書館。來自呂根島的年輕女老師Jördis Weilandt，為我們介紹了 Clueso這位德國家傳戶曉的歌手，他也不乏香港的知音，時見學德文的人討論他。

後來認識了一位在英國讀寄宿中學的港人，他告訴我他不會德文，但會數一到十，因為這是從以前鄰室的德國室友播的Rammstein重金屬音樂中學會的。這位港男，唸德文時還帶着重金屬腔，令我大開眼界。之後我去了德國的大學交流一個學期，在那裡的夏天音樂節，認識了一些非主流的小型樂團，明白到就算沒名利，但三五友好上台唱出心血創作，不計回報，也有很大的滿足感。全場學生跟著節拍跳唱，玩過不亦樂乎，就是最大的報酬。

之後我才知道，一些香港的流行歌是從德文改編，例如《夜機》和《成吉思汗》，也引起我的興趣聽原版。跟德國人說德文歌有廣東版，他們都很驚訝，都感嘆世界真小，遠方的人也認識他們的歌曲。德國電台大部分時間都播英文歌，比例還比德文高，對德文學習者不是喜訊。

許多年前，我曾在YouTube認識過一些業餘音樂人，他們把彈結他和鋼琴的片段上載，吸引了我。有幾位還和我有過訊息往來，也指教過我德文文法。他們的頻道也停運很久，不知他們還好嗎？還有繼續用音樂娛人自娛嗎？我很希望還有。

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