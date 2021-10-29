疫情重塑消費者行為，「宅經濟」、「無現金支付」成為主流

文：Keren

全球疫情加速「宅經濟」的發展

宅經濟（Stay-at-Home Economy）指的是透過熟練的雲端技術改變人們的消費行為。在疫情嚴峻期間，大家盡可能地減少出門機會，各項生活需求也仰賴著網路，小至三餐叫外送、購買民生用品，大至線上上課、看診⋯⋯，頓時發現「原來待在家就可以解決食衣住行育樂所有事情」，生活在無形中被雲端化，促進了宅經濟的發展，產業在疫情衝擊下，為了生存不得不進行數位轉型。

電商與串流平台被視為疫情時期的最大贏家，根據全球影音服務龍頭Netflix所公布的《2021 Quarterly Earnings》來看，Netflix在2021第二季的營收高達73.42億美元、年增19.4%，會員訂閱數在本季度更來到2.09億名用戶、年增8.4%，2020同期的營收為61.48億美元、年增24.9%，會員訂閱數1.92億名用戶、年增27.3%，Netflix無論是年收還是會員數都有顯著的成長。

影音平台取代電影院、電商取代實體店面，在科技的發展下，所有的消費者行為漸漸得從線下轉為線上，如果傳統產業不拓展至線上，將會漸漸得被淘汰不被看見，而在數位時代，人人都能透過網路輕鬆的創業當自己的老闆，競爭力也比以往更大，自家的產品要有特色對到消費者的胃口，並透過行銷，讓商品被看見進而產生營收。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

無現金支付成為主流

根據國際金融組織VISA所提出的《消費者支付態度報告2.0》顯示，台灣地區曾有一星期以上使用無現金支付者，比例從2019年的30%成長至2020年的39%，在2020年台灣現金的使用量下降了14%，而對使用現金的偏好從41％下降到35％，當中民眾選擇非現金支付的最大原因為「擁有比現金更好的獎勵與現金回饋」，其次為便於攜帶、支付快速、減少麻煩、方便查看個人財務狀況⋯⋯。

Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、Samsung Pay透過各大電子支付結合的各大銀行卡，消費者享有比現金更好的回饋，減少接觸之餘也方便管理個人財務⋯⋯。另外，許多實體的零售通路也都接連推出電子支付，讓民眾可以透過掃碼就能付款，如全聯：PX Pay、7-ELEVEN：OPEN錢包、全家：My Famipay、星巴克的行動APP、Costco Pay、新光三越：Skm Pay⋯⋯數不清的各種PAY，根據萬事達卡調查顯示，73%消費者傾向在不同消費場合使用不同行動支付品牌，且在每人平均使用3個以上的行動支付品牌。

愈來愈多的商家開通自家的行動支付，商家可以透過行動支付後台，整合會員數據，對消費者有更深入的了解，在消費者體驗上能創造更高的價值，消費者則透過電子支付累積紅利點數，加快結帳速度，是個雙贏的局勢。

從全球經濟產業來說無現金支付無疑是現在和未來的產業趨勢，疫情衝擊下改變傳統的消費者行為，但似乎也創造了另一線商機為全球經濟帶來轉機。

企業該如何迎接消費者型態的改變

全球組織安永發佈第三期《EY Future Consumer Index》，對全球涵蓋美國在內等16個國家的消費者進行調查，得到從長期來看，全球一半的消費者認為他們的生活方式將會發生重大的改變，以往不接受網路購物的人們也開始使用。而VISA所提出的《消費者支付態度報告 2.0 》中指出，超過一半（69%）的消費者偏好於實體店面與線上商店同時進行消費，35%的消費者增加了線上購物的使用率。

兩份報告中皆提到「網路購物」，相信疫情讓不少企業和品牌開始重視網路經營這塊，逐漸意識到線上商店存在的重要性，企業也因著重在消費者體驗，提供更優質的服務，需加快數位轉型的速度，那企業又該做什麼，來幫助數位轉型呢？

品牌定位與轉型：疫情或許打擊了許多產業，但視危機為轉機，找出市場需求、了解消費者趨勢，並重新定位品牌與轉型。

大數據的應用：隨著消費者越來越傾向於數位化的應用，企業可以從AI或數據來切入，透過數據分析來強化消費者體驗，更貼近消費者的需求，從經營面來說，企業可以透過數據來加速數位轉型，像是公司資料雲端化、運用協作工具、培育更多數位人才⋯⋯。

過去一年多的時間，你的消費行為是否也產生了改變？漸漸地走向數位科技，企業以消費者體驗為重為此迎來數位轉型，若能同時結ESG（環境 Environmental、社會Social、公司治理Governance）為永續營運的標準，勢必能為社會、環境和經濟帶來強大的效益。

本文經COMMEET 差旅及費用管理系統授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航