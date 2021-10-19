西班牙星球文學獎：得獎「女作家」竟是3名中年男子，遭批「欺騙讀者」

西班牙一名撰寫驚悚、犯罪小說的女作家卡門・莫拉（Carmen Mola），以「野獸」（The Beast）一書獲得100萬歐元的西班牙文壇大獎「星球文學獎」（Planeta Prize），但頒獎當天受獎的卻是3名中年男子。他們現場坦承這名犯罪小說家其實並不存在，讓台下包含國王菲利佩六世和王后雷蒂西亞在內的賓客都大吃一驚。

根據《CNN》報導，莫拉的小說是由電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez）、狄亞士（Jorge Díaz）和默賽羅（Antonio Mercero）3人共同撰寫而成。先前接受採訪時，他們曾經將「莫拉」描述為一位40多歲的大學教授，與丈夫和3個孩子住在馬德里，網站上的作者介紹甚至貼出了一名女子的背影照片。《衛報》報導，「莫拉」在3年前曾告訴西班牙媒體，他需要匿名以保護他與文學無關的平靜生活。

莫拉小說的主角經常是名為埃琳娜・布蘭科（Elena Blanco）的女偵探，出版商把這名偵探描述為一個「奇特而孤獨的女人」，喜歡義式白蘭地、卡拉OK和用來收藏的汽車。而本次的得獎作品主角並非布蘭科，這個設定在1834年霍亂大流行背景下的故事，描述記者、警察和一名年輕女子共同追捕謀殺兒童的連環殺手。

被批「欺騙讀者」，作者稱：沒料到小說會這麼成功

《CNN》指出，莫拉的小說以血腥和生動聞名。西班牙媒體過去曾提到，莫拉「已婚大學教授」的人物設定和暴力性質的故事存在對比，而這是一種有用的行銷工具。

根據西班牙《國家報》的報導，默賽羅認為：「我不知道用女性的化名是否會比用男性的名字賣得更好」，但他覺得情況並不是這樣，「我們並沒有藏在一個女人的後面，那只是一個名字。」

隨著「莫拉」的真實身份揭曉，西班牙文壇和社群媒體上都爆發討論。西班牙作家、婦女研究所前主任Beatriz Gimeno批評這種欺騙行為遠超出文學領域，他在推特發文表示：「這不只是個名字，而是用來欺騙讀者和記者的假造個人檔案。」

另外，婦女研究所2020年還有個地區分部將莫拉的作品納入女性作者閱讀精選書單中。根據《衛報》報導，這份書單被稱作能「幫助我們了解不同時期女性的現實與經歷，並有助於提升對權利和自由的意識。

如今，3個作者表示，如果他們有料到偵探布蘭科的第一部驚悚小說會有多成功，那可能會考慮用不一樣的名字，「但這整件事情開始受到關注，並形成我們無法擺脫的浪潮。」

「我們已經像狗一樣撒謊了4年又幾個月」，狄亞士笑稱：「從我上次發表（我個人出版的）小說以來已經過了很久，不只一個人罵我怎麼這麼懶、不寫別的東西。而我心想，『除非你知道……』。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範