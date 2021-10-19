2021/10/19,
藝文

西班牙星球文學獎：得獎「女作家」竟是3名中年男子，遭批「欺騙讀者」

西班牙星球文學獎：得獎「女作家」竟是3名中年男子，遭批「欺騙讀者」
Photo Credit:Planetadelibros.com臉書

我們想讓你知道的是

西班牙犯罪小說女作家莫拉的作品獲得文學大獎，直到領獎時才知道「莫拉」的作品是由3名中年男性電視編劇寫成。西班牙媒體過去曾提到，「已婚大學教授」的人物設定和暴力性質的故事存在對比，而這是一種有用的行銷工具。

西班牙一名撰寫驚悚、犯罪小說的女作家卡門・莫拉（Carmen Mola），以「野獸」（The Beast）一書獲得100萬歐元的西班牙文壇大獎「星球文學獎」（Planeta Prize），但頒獎當天受獎的卻是3名中年男子。他們現場坦承這名犯罪小說家其實並不存在，讓台下包含國王菲利佩六世和王后雷蒂西亞在內的賓客都大吃一驚。

根據《CNN》報導，莫拉的小說是由電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez）、狄亞士（Jorge Díaz）和默賽羅（Antonio Mercero）3人共同撰寫而成。先前接受採訪時，他們曾經將「莫拉」描述為一位40多歲的大學教授，與丈夫和3個孩子住在馬德里，網站上的作者介紹甚至貼出了一名女子的背影照片。《衛報》報導，「莫拉」在3年前曾告訴西班牙媒體，他需要匿名以保護他與文學無關的平靜生活。

莫拉小說的主角經常是名為埃琳娜・布蘭科（Elena Blanco）的女偵探，出版商把這名偵探描述為一個「奇特而孤獨的女人」，喜歡義式白蘭地、卡拉OK和用來收藏的汽車。而本次的得獎作品主角並非布蘭科，這個設定在1834年霍亂大流行背景下的故事，描述記者、警察和一名年輕女子共同追捕謀殺兒童的連環殺手。

被批「欺騙讀者」，作者稱：沒料到小說會這麼成功

《CNN》指出，莫拉的小說以血腥和生動聞名。西班牙媒體過去曾提到，莫拉「已婚大學教授」的人物設定和暴力性質的故事存在對比，而這是一種有用的行銷工具。

根據西班牙《國家報》的報導，默賽羅認為：「我不知道用女性的化名是否會比用男性的名字賣得更好」，但他覺得情況並不是這樣，「我們並沒有藏在一個女人的後面，那只是一個名字。」

隨著「莫拉」的真實身份揭曉，西班牙文壇和社群媒體上都爆發討論。西班牙作家、婦女研究所前主任Beatriz Gimeno批評這種欺騙行為遠超出文學領域，他在推特發文表示：「這不只是個名字，而是用來欺騙讀者和記者的假造個人檔案。」

另外，婦女研究所2020年還有個地區分部將莫拉的作品納入女性作者閱讀精選書單中。根據《衛報》報導，這份書單被稱作能「幫助我們了解不同時期女性的現實與經歷，並有助於提升對權利和自由的意識。

如今，3個作者表示，如果他們有料到偵探布蘭科的第一部驚悚小說會有多成功，那可能會考慮用不一樣的名字，「但這整件事情開始受到關注，並形成我們無法擺脫的浪潮。」

「我們已經像狗一樣撒謊了4年又幾個月」，狄亞士笑稱：「從我上次發表（我個人出版的）小說以來已經過了很久，不只一個人罵我怎麼這麼懶、不寫別的東西。而我心想，『除非你知道……』。」

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範

關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。