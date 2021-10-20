2021/10/20,
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對小玉「Deepfake換臉A片」的受害者而言，現行台灣的法規都無法處理到痛點

對小玉「Deepfake換臉A片」的受害者而言，現行台灣的法規都無法處理到痛點
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

說台灣沒有法案，其實也不是完全沒有，前幾年韓國N號房事件發生後，國民黨、民進黨都提出有力的「性私密影像專法」初稿，但通通都在立法院等著被三讀，最後不了了之。

離開新聞業太久，對時事變得很不敏感，早上看到「小玉是挖面群組主嫌」，下午才想起來，「性私密影像法」在台灣好像還沒通過。也就是說，對於小玉，警察「無法可辦」。

這次小玉的「挖面群組」，是透過AI Deepfake技術，把網紅的臉P到A片上，取代A片女優的臉，看起來就好像這些網紅真的拍過A片，再販售這些影片，供人意淫。

這個情況下，受害者最想要的就是：

  1. 不管影片流到哪，都可以下架。
  2. 加害者因為「捏造別人性隱私」、「侵犯別人性隱私」，因此受到制裁。

然而這兩項，以目前台灣的法都沒辦法做到，台灣能做到的只有：

未成年人遇到這種事情（《兒童及少年性剝削防制條例》）

→ 這些網紅已經成年，因此不適用。

強暴別人並拍攝強暴的性愛影片（《刑法》第222條）

→ 這些網紅沒有被強暴，因此不適用。

妨害名譽（《刑法》第27章）

→ 適用，但「妨害名譽」一般是用在「被別人罵」。「被變成A片主角」的傷害，顯然比「被別人罵」嚴重太多。因此，這個法雖然適用，但根本沒有處理到痛點，且刑度也太低。

散布猥褻物品（《刑法》235條）

→ 適用，但這條法律的意思是「A 片是髒東西，壞壞」。

→ 網紅被變成A片主角，心情已經很受傷，還要被法院認證「那些有你的臉的影片是髒東西」，雖然適用但根本二次傷害。

能處理到痛點的法案，在國際間已經很多，相關的法都至少包含兩個重點：

首先，只要是「沒有經過我同意」、「跟我有關」的性影片、照片，就需要被罰。

例如前男友把我的情趣影片流出去，這種「同意拍攝，但不同意公布」的影片也算。

其次就是，一定程度的下架、刪除影片。

說國際其實也沒有很遠，就在今年9月，香港才剛通過類似的法案，連deepfake這種「根本沒拍攝過」的影片也適用。

所以這次事件要是發生在香港，就有專法可以制裁嫌犯。但在台灣，抱歉，只能用妨害名譽或散布猥褻物品，可能還沒辦法把影片下架。

說台灣沒有法案，其實也不是完全沒有，前幾年韓國N號房事件發生後，國民黨、民進黨都提出有力的「性私密影像專法」初稿，但通通都在立法院等著被三讀，最後不了了之。

林奕含死了，防狼師條款才通過；兒虐事件發生了，違法幼兒園的紀錄才上線，台灣的法律好像就是這樣，像牛一樣，總要等到出事了，鞭一下才走一下。

所以立法院，拜託，可以動起來了。

如果你不是立委，那就盯著你的立委，讓類似的事情不要再發生。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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