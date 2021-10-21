2021/10/21,
生活

Catch的各種用法：Catch-up、Catch on、What's the catch是什麼意思？

Catch的各種用法：Catch-up、Catch on、What's the catch是什麼意思？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

Catch在職場上的用法有許多種，Catch-up,Catch on都代表完全不同的語意，可別再看到Catch就以為只有「抓」這個意思。

Michael興高采烈去見老闆，說有可能接到一筆大單。這是一個新客戶，以前沒往來過，交涉沒太久，似乎就要下單了。聽Michael報告之後，老闆嗯了一聲，問：What's the catch?

Catch？Michael以為老闆問他如何緊緊抓住這個機會，像catch a bird（抓鳥）、catch fish（抓魚）一樣。別搞錯，這裡的catch可和捕捉一點關係都沒有。

What's the catch?

（Ｘ）抓到什麼？

（Ｏ）有什麼蹊蹺嗎？

Catch在口語中，有「看似順利的計劃或提議中隱藏的不利因素或問題」，白話一點，就是「好到不像真的，其中可能有問題。」

例如，辦公室裡有個同事經常吐你嘈，突然說要請你吃飯，你心裡會嘀咕：他想幹什麼？這時就用得上

”What's the catch?＂

突然有一天朋友說要把他的車賣給你，用很低的價格，你也可以說：

This looks like a good deal. What's the catch?

是很便宜，但這裡面有什麼我不知道的事嗎？

The plan sounds too good to be true. There is a catch, isn't it?

這個計劃聽起來好得讓人難以置信，有圈套，是吧？

Catch用在肯定句，也可以這麼說：

Don't fall for the low-price travel deal. There's always a catch!

不要輕信廉價的旅遊團，常常有陷阱！

It all seems too perfect. There must be a catch.

一切都看起來太完美了，這其中定有蹊蹺。

You won't catch me......

（Ｘ）你不會逮到我

（Ｏ）我絕不會

“You won't catch me doing something”是口語強調，「別指望我會做；我絕不會做」

You won't catch me at work after six o'clock.

別指望我六點以後工作。

Won't是will not的縮寫，也可以用wouldn't，would not的縮寫，意思一樣：

You wouldn't catch me taking work home every night.

我絕不會每天把工作帶回家做。

這說法還有更進階版的，wouldn't be caught dead，意思是差不多，語氣更強烈，像中文裡的「打死我都不會」

I wouldn't be caught dead wearing a dress like that. It's like something my grandma would wear!

打死我都不會穿這個，這像是我祖母才會穿的衣服。

I'm seeing my boss for a catch-up next week.

（Ｘ）我下周得見老闆和他敘舊。

（Ｏ）我下周會和老闆見面開個更新會。

Catch up經常用來指敘舊，好久不見的朋友約著見面聊聊近況。就會用

Let's catch up over lunch/drinks.

我們約午餐／喝飲料敘一敘舊吧。

但商業上，它也指「更新會議」，討論上次會議後事務進展的會議。有catch-up meeting，也有catch-up call：

Would you be available for a catch up call in next few hours?

等等有時間講電話，更新一下最近狀況？

He didn't catch on at first.

（Ｘ）他一開始沒趕上。

（Ｏ）他一開始沒意會過來。

Catch on是指「理解、領悟」，特別是指一瞬間沒搞懂，經過一段時間才領悟過來的那種理解，所以這裡頭有那麼一點「追趕」的意味。

Catch on還可以延伸到另一層次，是突然變得很紅、很受歡迎，來看例句：

The game caught on with young people.

這款遊戲在年輕人市場竄紅起來。

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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