Catch的各種用法：Catch-up、Catch on、What's the catch是什麼意思？

Michael興高采烈去見老闆,說有可能接到一筆大單。這是一個新客戶,以前沒往來過,交涉沒太久,似乎就要下單了。聽Michael報告之後,老闆嗯了一聲,問:What's the catch?

Catch?Michael以為老闆問他如何緊緊抓住這個機會,像catch a bird(抓鳥)、catch fish(抓魚)一樣。別搞錯,這裡的catch可和捕捉一點關係都沒有。

What's the catch?

(X)抓到什麼?

(O)有什麼蹊蹺嗎?

Catch在口語中,有「看似順利的計劃或提議中隱藏的不利因素或問題」,白話一點,就是「好到不像真的,其中可能有問題。」

例如,辦公室裡有個同事經常吐你嘈,突然說要請你吃飯,你心裡會嘀咕:他想幹什麼?這時就用得上

”What's the catch?"

突然有一天朋友說要把他的車賣給你,用很低的價格,你也可以說:

This looks like a good deal. What's the catch? 是很便宜,但這裡面有什麼我不知道的事嗎?

The plan sounds too good to be true. There is a catch, isn't it? 這個計劃聽起來好得讓人難以置信,有圈套,是吧?

Catch用在肯定句,也可以這麼說:

Don't fall for the low-price travel deal. There's always a catch! 不要輕信廉價的旅遊團,常常有陷阱!

It all seems too perfect. There must be a catch. 一切都看起來太完美了,這其中定有蹊蹺。

You won't catch me......

(X)你不會逮到我

(O)我絕不會

“You won't catch me doing something”是口語強調,「別指望我會做;我絕不會做」

You won't catch me at work after six o'clock. 別指望我六點以後工作。

Won't是will not的縮寫,也可以用wouldn't,would not的縮寫,意思一樣:

You wouldn't catch me taking work home every night. 我絕不會每天把工作帶回家做。

這說法還有更進階版的,wouldn't be caught dead,意思是差不多,語氣更強烈,像中文裡的「打死我都不會」

I wouldn't be caught dead wearing a dress like that. It's like something my grandma would wear! 打死我都不會穿這個,這像是我祖母才會穿的衣服。

I'm seeing my boss for a catch-up next week.

(X)我下周得見老闆和他敘舊。

(O)我下周會和老闆見面開個更新會。

Catch up經常用來指敘舊,好久不見的朋友約著見面聊聊近況。就會用

Let's catch up over lunch/drinks. 我們約午餐/喝飲料敘一敘舊吧。

但商業上,它也指「更新會議」,討論上次會議後事務進展的會議。有catch-up meeting,也有catch-up call:

Would you be available for a catch up call in next few hours? 等等有時間講電話,更新一下最近狀況?

He didn't catch on at first.

(X)他一開始沒趕上。

(O)他一開始沒意會過來。

Catch on是指「理解、領悟」,特別是指一瞬間沒搞懂,經過一段時間才領悟過來的那種理解,所以這裡頭有那麼一點「追趕」的意味。

Catch on還可以延伸到另一層次,是突然變得很紅、很受歡迎,來看例句:

The game caught on with young people. 這款遊戲在年輕人市場竄紅起來。

