如何用英文讚美神隊友？超實用的英文讚美形容詞與良言佳句

在職場上適時地讚美同事或主管,不僅可以讓你與同事間的相處更融洽,也可以營造辦公室和睦的氣氛。利利也可以透過意見交換,互相學習,累積自己的專業工作力。這篇將介紹大家幾個常用的英文讚美形容詞,還有稱讚同事的良言佳句,下次遇到機會,也別吝於稱讚對方的工作能力與態度,不僅能與同事主管建立良好的職場關係,還能提升工作效率喔!

competent 能幹的

如果要讚美同事很能幹,就可以使用competent這個詞彙,使用對象除了平輩之間,上司對下級也可以使用這個英文讚美詞。名詞形式為competency,如果要說在哪件事上很能幹,可以說 Sb. has the competency in sth. / V-ing

She is a very competent employee.

她是個非常能幹的員工。

innovative 創新的

動詞innovate有創新的意思,形容詞為innovative,是「創新的」意思,名詞形式為innovation。職場上,如果你發現同事、上司的想法或提出的解決方式很獨特、有創意,就可以用innovative來形容。許多科技公司的產品如果其技術應用較新且還未有許多人知道的話,也可以用innovative來形容公司的技術特色,如innovative technology。

I think your proposal is quite innovative.

我覺得你的提議還滿創新的。

insightful 具洞見的

名詞insight是「洞見,觀察」的意思,如果要形容一個人在職場上很有洞見,就可以用insightful,這個形容詞無論是平輩間、下對上,或上對下都可以使用。職場上有時需要跟同事討論專案、報告等,如果在討論過程中你發現對方提出很有洞察力的評論或想法,就可以用insightful來稱讚對方。

He always provides insightful opinions during the meeting.

他總是在會議上提出非常有洞見的想法。

diligent 勤奮的/industrious 勤勉的

勤奮的工作態度是許多公司樂見的,勤勞的英文有兩種說法,一個是diligent,另一個是industrious。英文裡也經常使用diligence這個名詞來說明一個人擁有勤奮的特質,例如do something with diligence就是用勤奮的態度去做某件事。Diligent跟industrious通常都是用於上對下或者平輩之間。

All companies prefer diligent staff.

所有的公司都喜歡勤勞的員工。

disciplined 嚴以律己的

名詞discipline有「紀律」的意思,形容詞disciplined則有「遵守紀律的,嚴以律己的」意思。這個英文讚美詞可用於平輩之間,主管也可以用disciplined來稱讚下屬自律的工作態度。

He’s very disciplined at work and never arrives late.

他在工作上很嚴謹,也從不遲到。

committed 專心致志的,盡心盡力的

Commit是動詞,有「把⋯⋯付諸;使承擔義務」的意思,committed在職場上可以用來形容一個人對自己被託付的責任很盡心盡力,專心要把它做好,如果要表達對某件事很盡心力,可以用介係詞to,句型為be committed to + sth.。我們可以用committed來形容同事跟自己的上司,對自己的工作很盡責,如果你位居主管職,也可以適時地讓下屬知道你很看重對方盡責的工作態度喔!

此外,be committed to也可用於人,用來表達對某人用情專一。如果要使用名詞commitment,則需搭配動詞make,如make a commitment to sb./sth.

She’s very committed to her website project.

她對於網站的專案很盡心盡力。

practical 實事求是的

實事求是的特質在職場上很重要,尤其是在做數據分析與策略規劃的時候,你可以用這個詞來稱讚同事或主管有個實事求是的工作態度,做事不打迷糊仗,且非常值得信任。Practical有另一個意思是「實際的」,依據表達方式不同,如果你跟同事說Be practical. 反而是在暗指同事的言論不切實際,請他想其他實際可行的方法,成了貶抑,所以在使用上要非常小心。

You need to be more practical when it comes to data analysis.

進行數據分析時,你必須更實事求是。

cooperative 善於合作的

動詞cooperate是合作的意思,善於合作的形容詞則是cooperative。團隊合作是門職場必修課,無論是組內或跨部門的專案,經常需要透過有效的溝通方式,還有高效率的執行力,才能順利完成。如果你身邊也有這種善於合作的神隊友,就可以使用cooperative用力地讚美對方囉! 另外,cooperative使用的對象多為平輩或上對下的情境。

Everyone likes John because he’s very cooperative at cross-department collaboration.

每個人都喜歡John,因為他很擅長跨部門間的合作。

認識了以上幾個常用的英文讚美形容詞後,我們接著來看看有哪些實用的職場讚美金句可以對你的同事或主管說。

I knew you could do that. 我就知道你做得到。

這句話通常用於平輩,當你得知同事順利完成了一個艱鉅的任務,你就可以對他說這句話,表示你對他工作能力的肯定與信任。

I’m very pleased with your work. 我對你的工作表現很滿意。

Pleased是滿意的意思,be pleased with sth.就是對某事感到滿意。這句話是由主管對自己的下屬說,對其工作上展現的專業技能與產出有所肯定。如果你對平輩的同事這樣說,可能會讓對方覺得你把自己放在更高的位置,反而會造成同事間關係緊張,使用上要特別注意。

You’re improving!/You’re making progress. 你正在進步中。

進步的英文是improve,也可以說make progress,progress有進度的意思。這句話可用於平輩間,以及上對下的稱讚。 例如新進同事通常都需花些時間摸索工作內容,過了一段時間當同事越來越上手時,你就可以對他說You’re improving. 以示鼓勵。 身為主管職,如果看到下屬在工作能力上有所進步,也不要吝於給予讚美,讓他們知道自己的付出有被看到,才會更有動力繼續努力。

You’re very professional. 你好專業。

這句讚美的話對平輩,或下對上都可以使用,在職場上屬很常見的讚美。當一個人對其工作技能、領域知識都有傑出的表現時,就可以說You’re very professional. 另一個跟professional可以互通的形容詞是experienced。如果要說明對某件事有很專業的見解,可以用形容詞at或in,如be professional in/at + sth./V-ing。

You just did a remarkable job. 你的工作表現非常傑出。

Remarkable的中文是「傑出的,超群的」,這句英文讚美多由上司對下屬說,當主管交辦工作給下屬去執行,完成後如果對成果很滿意,就可以使用這個說法。

職場工作會與不同的人接觸,也是個磨練自己工作能力與人際關係的地方,適時的讚美能夠讓同事跟主管知道你很欣賞他們,也願意向他們學習更多專業技能。位居主管的你,也要適時對下屬的表現表示肯定、給予稱讚,建立良好的團隊默契與關係,提高工作效率。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航