「優先會」成軍短短12天宣布退出日本大選，跟台灣民眾黨一樣面臨「一人政黨」困境

短短12天成軍又潰敗

日本國會眾議院在10月14日宣布解散，並於19日正式掛牌公告，將於31日舉辦國會大選。自從岸田文雄內閣上任於4日以後，短短10天即宣布內閣解散，並在解散後的17天再度重選，都創下了二戰後最短的紀錄。其中對於執政的自民黨來說，新型冠狀病毒下的疫情，讓民調出現挑戰，但對小黨來說，這場選戰未必輕鬆。

就在15日時，準備進軍國會的新政黨「優先會」黨魁荒木千陽宣布，在「綜合考量判斷」下，這一次的眾議院大選將不會派人應戰。隨後在面對記者採訪時，荒木也坦言「選舉公告日相對快了點，無法在背負著東京都民的期待下持續在國會大選奮戰」；這個政黨也是源自東京都「都民優先會」衍生的國會選舉新政黨。

時間倒回到約兩週前的10月3日，當時荒木千陽才信誓旦旦地要以「優先會」的姿態進軍國會，她並表示「組黨至今（從都民優先會起）超過四年半，都民的聲音都沒有辦法切實傳達給國會內，確實是好幾次都有焦躁不安地情緒」。她並補充「這樣停滯下去的話，對東京及日本的未來無法開闢新徑。在抱持這樣的危機感下決心組黨。」

然而，面對當時的雄心壯志，在短短12天後就鎩羽而歸，不禁讓人感到錯愕。

原先「切實傳達都民聲音」的理由也轉為「無法同時背負都民期待應戰」等，真可說是成也都民之聲、敗也都民之聲。不過，綜觀優先會與東京都內的「都民優先會」兩者，論其背景都可以看出過往腳步不一的老毛病。

曾經風靡一時的新黨

成立於2017年1月的都民優先會，原先是由前自民黨眾議員、現任東京都知事小池百合子創立。當年小池百合子也創立「希望之塾」，收了不少門生下，在短短幾個月內就於當年7月的都議會選戰中，推出50位候選人，結果當中49人當選。加上後來被追認的無黨籍六人，總計55人的態勢於東京都議會獲得壓倒性勝利。

首次出征都議會選舉便屢獲佳績，被媒體譽為「小池旋風」下，小池百合子的躍然而生成為日本清新政治的新希望。當時希望趁勝追擊的她，同時設立了「希望之黨」，想要進軍國會大選，不過卻沒有獲得廣大日本國民支持，雖然拿下50席眾議院席次，但還是不敵自民黨284席的極度優勢而慘敗，小池則是引咎辭職轉為顧問。

雖然無法在全國取得執政優勢，都民優先會還是在東京都固守地相當不錯，在2021年7月的都議會選舉中，再度保住第二大黨的席次，顯示在東京都民中，小池百合子的執政能力還是受到不錯評價。但這次的眾議院大選中，雖然一度想要重歸國會戰場，但是如果沒有策略整合，很可能會舊事重演。

當年希望之黨的清新形象，跟台灣民眾黨有些若干相似之處，都打著中道與清新政治的旗幟外，黨魁也都是首都的市長或知事。甚至這次的眾議院選舉中，荒木千陽還打出「海選」策略來選拔候選人，都跟民眾黨的創意有類似之處，不過「優先會」最後的敗退，其實跟小池的動向也有極大關係。

Photo Credit: AP / 達志影像

刻意保持距離的小池

自從「優先會」3日創立，到15日宣布放棄國會大選的12天內，小池百合子始終沒有作出任何表態。小池的表態與否在這次大選仍是關鍵，但根據日本媒體訪問都民優先會的幹部中，幹部們都坦誠「荒木是很希望小池百合子出來，但小池僅說沒掌握任何動態，也沒有出征國會大選的念頭。」

荒木千陽過去任職小池百合子助理已久，兩人擁有很深的革命情感，小池後來轉任顧問後，雖然沒過問黨內太多事，但是大小場合仍是會出現。這次選舉一度也有傳言小池會在後面協助，甚至不排除出馬等，但為何小池仍採取觀望態度，其實跟她本身的政治考量也有關聯。

原先小池在奧運結束後，就有不少傳言指出她有可能回歸自民黨，甚至還有媒體報導她已經跟當時幹事長二階俊博會談一事。雖然被小池斥為無稽之談，但是二階當初也對此事呈現歡迎態度。然而，小池在政治上的態度，讓不少自民黨右派人士感冒，也有竹下派資深幹部曾跟筆者表示「她個性始終有點騎牆派」。

當年都民優先會與希望之黨成立時，都被認為是小池的「一人政黨」。也因此當小池沒有公布下一步政治動向前，現在的優先黨如何走下去，也會變得窒礙難行，最終黨跟小池步調不一致，也種下了這次無法出征國會大選的結果。

閃電戰小黨資源難整合

但事實上，優先會的整裝失敗，並不是單單其一黨的問題。包括像是立憲民主黨、國民民主黨、共產黨與令和新選組等，也面臨資源整合問題。因為這次是二戰之後最短的決戰，執政的自民黨也知道目前民調對他們不利，就算岸田上任，支持度最多也只有快5成，因此打短期戰，並釋出最大利多是他們著眼的上策。

包括10月1日後的緊急事態宣言全面解禁、換新首相、疫苗第二劑接種超過6成等，未來自民黨還預計11月後全面開放不限制營業時間，如果10月31日前能選完，基本上不用擔心夜長夢多的情況。

再者，原先10月底時，G20元首高峰會要於義大利羅馬舉行，但首相岸田文雄因為國內大選為由，已經確定不會與會。由此也可估出，美、中兩國，特別是中國國家主席習近平應該不會赴義大利，如果日中會談無法成局，那不如固守國內，讓岸田決定放手調整日期往前，直接縮短時程打選戰。

原先小黨就不善資源整合，如果又打閃電戰，基本上只要多拖一天，時間壓力讓小黨會愈著急，人多嘴雜下，最後依照日本和氣生財原則，沒有人願意強出頭，許多小黨都會自亂陣腳。日本《每日新聞》也引述自民黨資深幹部私下冷言指「沒人、沒錢，選舉打再多政策、方針都是空談」，實際卻也冷酷。

但也並不是說自民黨就有絕對選舉優勢，在民調持續低溫同時，能否端出經濟政策牛肉才是首要之務。都民優先會如果再沉潛一段時間，明（2022）年參議院選舉未必不是進軍國會大選的新契機，到時年滿70的小池，也許將再度政治表態，實力仍不容小覷。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航