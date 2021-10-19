經濟復甦＋抵制新疆棉，美國棉花期貨創10年新高，品牌服飾業者將成本轉嫁給消費者

近期美國棉花期貨價格持續飆漲，因疫情後經濟復甦，中國棉花境內需求高漲，昨（19）日棉花期貨已突破10年以來的高點，棉價上揚卻讓品牌服飾業者受到傷害，製衣成本大增，造成Levi’s、H&M及Gap等股價下挫，但分析師強調，隨各國的振興政策出台，業者可以將成本轉嫁給消費者。

新疆棉遭抵制、美國棉需求增，加上疫情後經濟復甦棉花飆10年新高

洲際交易所（ICE）交易最活躍的美國棉花期貨於10月19日收漲0.4%到每磅1.05美元，再度改寫2011年9月以來最高價位，總計棉花價格於過去10個交易日已飆漲18%。

今年美國乾旱造成了棉花、玉米及小麥等作物的影響，間接讓美國的貿易政策發生改變。去（2020）年前美國總統川普，禁止美國從中國進口棉花，他當時表示，這些「新疆棉」是新疆強迫勞動下的產物，下令禁止。

日前中國為了迴避新疆棉的進口禁令，改以「其他境內地區進、出口」或「非新疆棉中國製造成衣」的方式，進入到美國、歐洲市場。隨著今年全球的需求提升，「美國棉反而成為替代新疆棉的最佳選擇」，大舉進入到中國、印度市場。根據美國農業部（USDA）的數據，自今（2021）年8月1日，新銷售年度開始以來，美國對中國的棉花出口銷售速度為83%比去年同期高出許多。

美國貿易代表昨（19）日在施政報告中表示，美國計劃維持對中國進口商品課徵關稅，同時也和北京展開新一輪的貿易談判。

「如果你不能使用新疆棉花，你就必須進口更多其他地方的棉花和紗線來迴避禁令，」Plexus Cotton Ltd.風險管理總監Peter Egli說，中國也在滿足其他重要出口國的棉花需求，例如印度、東南亞等國家。

根據美國農業部的最新預測，本銷售年度中國棉花進口量預計為4100萬包，相當於約890萬噸，這個數量相對於同期，大幅增長了24%，成長的動能來自於疫情後的經濟復甦。

棉花價格飆漲，品牌服飾業者將轉嫁給消費者

美國各大品牌成衣製造商受到成本大幅提高的壓力，包括牛仔布製造商Levi Strauss、H&M以及Inditex股價各自走弱，分別下挫5%左右，而 Gap股價下跌2.2%。

由於品牌服飾業者除了受到海運貨櫃短缺影響已久，又因生產地越南疫情嚴峻、勞動力和運輸成本增加等問題，導致股價呈現相對弱的走勢，再加上棉花成本的上揚。「這些不利因素，讓業者受到很大的壓力，」BMO Capital Markets分析師Simeon Siegel強調。

Levi Strauss針對這些負面評論回應，公司已經就2022年上半年的大部分棉花價格進行了談判，目前預計2022年上半年的銷售成本將比前幾季增加1%。

Simeon Siegel表示，無需過度擔心這些成衣品牌業者，因為今年各大政府的金融刺激政策讓民眾的「錢包變厚了」，品牌業者夠有能力把成本轉嫁給消費者，進而守住公司毛利率。

Price期貨集團分析Jack Scoville表示，美國棉今年收成品質相當好，中國對棉花需求不斷攀升，美國將可提供它所需的棉花數量與品質。但他也警告，中國的限電危機，中國製造業終結過去連續18個月的擴張情勢，恐對棉花與其它原物料的強勁需求造成衝擊。

面對國際情勢衝擊，中國當局也正在制定「中國棉花標準」，除了持續推動現代化轉型和擴大國產棉消費出口外，更在節能減排、尊重勞動環境以及提升質量方面有明確規範，企圖抗衡美國的新疆棉禁令，而未來兩國棉花戰爭也將進入白熱化。

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核稿編輯：翁世航