解惑：我們買「綠電」的時候，會同時買到「碳權」嗎？

「現在市場都買不到綠電，你們綠學院是個平台，是不是應該想個辦法讓再生能源發電業者願意賣綠電給我們，而不要只賣給台電？不是說綠電憑證有附贈碳權嗎，你們如果去倡議讓再生能源發電業賣電又可以賣碳權，不就可以讓更多業者願意出走FIT了嗎？而且，我這裡也可以同時買綠電又買到碳權，這是雙贏哩！」

一個用電大戶在電話的另一頭跟我興致高昂地說著，彷彿他發現了一個新商機。

買綠電、買憑證，到底買到什麼？

各種不同發電設備發出來的電，無論是灰電或綠電，上了輸配電系統之後全都混在一起，根本沒有差別，也分辨不出來，只能通過生產追溯的方式來標記，安用戶的心。

這個方式就是再生能源憑證，一種像是生產履歷的綠電身分證明與綠電履歷。想要取得綠電憑證，可以上國家再生能源憑證中心 [註1]，該平台提供媒合與競標，但不參與後續交易、議約與金流。

什麼樣的企業想要買綠電、買憑證？兩者可以一起買還是可以分開買？

通常有三種用電戶會想要買綠電：

想要取得國際大廠的綠色供應鏈資格的企業 想要出口商品到環保法規嚴格地區的企業 想要增加企業永續評比、提高投資人投資意願的企業

• 電證合一

在《三分鐘帶你看懂為什麼有了再生能源憑證還是買不到綠電》提到在四種買綠電的方式，下圖中1、2、3、4A這幾種途徑，連同綠電交易隨之附上的憑證，或是自發自用且沒有把憑證單獨拿出來賣的，就是「電證合一」的憑證。

資料來源：富威電力 再生能源電力及憑證市場運作方式

你買到電這個商品本身（也就是「電」），同時買到它的正面環境效益例如低碳（也就是「綠」）。每張憑證都有專屬的憑證編號，如果你的憑證上有英文字樣B，就是電證合一的憑證。

• 電證分離

而如果你的憑證上有英文字樣U，就是「電證分離」的憑證。

電證分離，其交易是將「綠」與「電」分開，意思是你可以只交易電這個商品本身（也就是「電」），或是只交易它的正面環境效益例如低碳（也就是「綠」）。綠電憑證交易性質上是純粹的財務性質之權證交易，財務性的設計是為了擺脫電網傳輸的物理約束，將綠電環境效益交易與電力調度分開以活絡市場，創造達成高效與流動性的交易。

上圖中4B的途徑就是電證分離，自發自用，自己用掉了綠電，但把憑證的「綠」單獨拿出來賣。

翻成白話文的意思是，你可以買一些咖啡（向台電買的灰電），然後再花錢買了跟咖啡等比例的牛奶（綠電憑證），這時候你就可以跟大家說，你喝的是拿鐵咖啡（綠電）。

多數用電戶要的是買憑證不買綠電，但目前實務上並不可行

奇怪了，如果只要買憑證就可以跟大家說你喝的是拿鐵咖啡，那幹麼費事買綠電呢？反正買了憑證就可以抵扣碳排放，不也是跟買綠電一樣的道理嗎？

這是因為在臺灣電證分離的憑證非常少，要逐一談判採購或競標，對公司體制來說非常繁瑣且不實際，因此對被用電大戶條款約束的用電大戶，直接採購電證合一的綠電是目前唯一較能確保憑證數量、價格以及用途的選擇。

Photo Credit: 中央社

買綠電的時候，我有同時買到碳權嗎？

當然沒有！因為「零碳排」不等於「碳權」。

由於綠電主要是用零碳排的再生能源來發電，例如太陽能、風力、地熱能、海洋能、非抽蓄式水力等再生能源，碳排放係數為0，因此一間公司買了綠電來用，在碳盤查時，可以把使用綠電那部分的碳排放記錄為0。這不就是正面環境效益，不就是碳權了嗎？

當然不是！沒有碳排放不等於碳權。碳權在目前臺灣的制度脈絡下是必須先執行一個減量專案，經行政院環保署審查確認減量成效後，發給專案申請者與減量成效等量的「減量額度」，這才是碳權。當一間公司在市場上購買了減量額度，它可以用來抵扣自己的範疇一或範疇二碳排放 [2]。

而所謂買綠電憑證、工廠使用100%綠電，就是說你跟台電買了多少度電，再買相同度數的綠電，就可以宣稱100%綠電，抵扣「用電產生」的碳排放，這只限制使用在範疇二碳排放，跟碳權能使用的範圍也有差別。

看完這篇文章相信可以幫助你脫離一知半解，不再靠著吸收碎片化的知識或資訊，片面解讀綠電憑證。如果您還想了解更多，也歡迎加入綠色創業家社群 ，跟我們聊聊！至於要讓再生能源發電業者，不再單純僅選擇綠電保價收購制度FIT賣給台電，而願意出來賣綠電憑證，我們還得想其他的辦法。

註解

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航