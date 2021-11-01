2021/11/01,
財經

解惑：我們買「綠電」的時候，會同時買到「碳權」嗎？

解惑：我們買「綠電」的時候，會同時買到「碳權」嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

綠電主要是用零碳排的再生能源來發電，碳排放係數為0，因此一間公司買了綠電來用，在碳盤查時，不就是正面環境效益的「碳權」嗎？當然不是！沒有碳排放不等於碳權。

「現在市場都買不到綠電，你們綠學院是個平台，是不是應該想個辦法讓再生能源發電業者願意賣綠電給我們，而不要只賣給台電？不是說綠電憑證有附贈碳權嗎，你們如果去倡議讓再生能源發電業賣電又可以賣碳權，不就可以讓更多業者願意出走FIT了嗎？而且，我這裡也可以同時買綠電又買到碳權，這是雙贏哩！」

一個用電大戶在電話的另一頭跟我興致高昂地說著，彷彿他發現了一個新商機。

買綠電、買憑證，到底買到什麼？

各種不同發電設備發出來的電，無論是灰電或綠電，上了輸配電系統之後全都混在一起，根本沒有差別，也分辨不出來，只能通過生產追溯的方式來標記，安用戶的心。

這個方式就是再生能源憑證，一種像是生產履歷的綠電身分證明與綠電履歷。想要取得綠電憑證，可以上國家再生能源憑證中心 [註1]，該平台提供媒合與競標，但不參與後續交易、議約與金流。

什麼樣的企業想要買綠電、買憑證？兩者可以一起買還是可以分開買？

通常有三種用電戶會想要買綠電：

  1. 想要取得國際大廠的綠色供應鏈資格的企業
  2. 想要出口商品到環保法規嚴格地區的企業
  3. 想要增加企業永續評比、提高投資人投資意願的企業

• 電證合一

在《三分鐘帶你看懂為什麼有了再生能源憑證還是買不到綠電》提到在四種買綠電的方式，下圖中1、2、3、4A這幾種途徑，連同綠電交易隨之附上的憑證，或是自發自用且沒有把憑證單獨拿出來賣的，就是「電證合一」的憑證。

Ov02KwnVUBfTq1Z7wplL48P89QCU8aTd11Tccuqi
資料來源：富威電力
再生能源電力及憑證市場運作方式

你買到電這個商品本身（也就是「電」），同時買到它的正面環境效益例如低碳（也就是「綠」）。每張憑證都有專屬的憑證編號，如果你的憑證上有英文字樣B，就是電證合一的憑證。

• 電證分離

而如果你的憑證上有英文字樣U，就是「電證分離」的憑證。

電證分離，其交易是將「綠」與「電」分開，意思是你可以只交易電這個商品本身（也就是「電」），或是只交易它的正面環境效益例如低碳（也就是「綠」）。綠電憑證交易性質上是純粹的財務性質之權證交易，財務性的設計是為了擺脫電網傳輸的物理約束，將綠電環境效益交易與電力調度分開以活絡市場，創造達成高效與流動性的交易。

上圖中4B的途徑就是電證分離，自發自用，自己用掉了綠電，但把憑證的「綠」單獨拿出來賣。

翻成白話文的意思是，你可以買一些咖啡（向台電買的灰電），然後再花錢買了跟咖啡等比例的牛奶（綠電憑證），這時候你就可以跟大家說，你喝的是拿鐵咖啡（綠電）。

多數用電戶要的是買憑證不買綠電，但目前實務上並不可行

奇怪了，如果只要買憑證就可以跟大家說你喝的是拿鐵咖啡，那幹麼費事買綠電呢？反正買了憑證就可以抵扣碳排放，不也是跟買綠電一樣的道理嗎？

這是因為在臺灣電證分離的憑證非常少，要逐一談判採購或競標，對公司體制來說非常繁瑣且不實際，因此對被用電大戶條款約束的用電大戶，直接採購電證合一的綠電是目前唯一較能確保憑證數量、價格以及用途的選擇。

台電綠動攝影比賽最後衝刺　總獎金上看11萬
Photo Credit: 中央社

買綠電的時候，我有同時買到碳權嗎？

當然沒有！因為「零碳排」不等於「碳權」。

由於綠電主要是用零碳排的再生能源來發電，例如太陽能、風力、地熱能、海洋能、非抽蓄式水力等再生能源，碳排放係數為0，因此一間公司買了綠電來用，在碳盤查時，可以把使用綠電那部分的碳排放記錄為0。這不就是正面環境效益，不就是碳權了嗎？

當然不是！沒有碳排放不等於碳權。碳權在目前臺灣的制度脈絡下是必須先執行一個減量專案，經行政院環保署審查確認減量成效後，發給專案申請者與減量成效等量的「減量額度」，這才是碳權。當一間公司在市場上購買了減量額度，它可以用來抵扣自己的範疇一或範疇二碳排放 [2]

而所謂買綠電憑證、工廠使用100%綠電，就是說你跟台電買了多少度電，再買相同度數的綠電，就可以宣稱100%綠電，抵扣「用電產生」的碳排放，這只限制使用在範疇二碳排放，跟碳權能使用的範圍也有差別。

看完這篇文章相信可以幫助你脫離一知半解，不再靠著吸收碎片化的知識或資訊，片面解讀綠電憑證。如果您還想了解更多，也歡迎加入綠色創業家社群 ，跟我們聊聊！至於要讓再生能源發電業者，不再單純僅選擇綠電保價收購制度FIT賣給台電，而願意出來賣綠電憑證，我們還得想其他的辦法。

註解

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。