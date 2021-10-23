是嘔吐還是食物逆流？貓咪嘔吐的常見原因與處理方式

作者：汪喵星球

食物從貓咪嘴巴吐出來，就是嘔吐嗎？其實還有另一種可能性－食物逆流（Regurgitation）。

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逆流與進食過快或食道問題有關

食物逆流與嘔吐不同，多發生在飯後半小時內，且外觀是未消化的食物原型，逆流與吃飯太快、過量或食道問題有關。

如果貓咪吃飯太快，建議少量多餐餵食，避免加入過多的水份；有些貓咪也可能因同伴存在，而加快進食速度，如果發現有這樣的情形，可將貓咪分開餵食，避免在同個空間下吃東西。

但是若發現貓咪頻繁食物逆流，則可能是食道問題，建議帶去給獸醫檢查、治療哦！

造成貓咪嘔吐原因有哪些？

分清楚嘔吐與逆流後，可以先初步分析造成嘔吐的可能原因，有沒有可能是食物轉換太快、誤食異物、毒物或是疾病等…

嘔吐原因可以簡單分為「腸胃型嘔吐」及「非腸胃型嘔吐」。

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從嘔吐物顏色、型態看解法

不同原因造成的嘔吐，形態上也會不同，所以可以從嘔吐物外觀來初步判斷成因，但若連續嘔吐超過2-3次或一週超過兩次以上，就要盡快就醫！

【嘔吐型態】透明白沫／黃色、黃綠色

➤ 透明、白沫

可能空腹過久，胃酸分泌多卻沒有被食物吸收、混合，有時會伴隨黃綠色膽汁。也可能是腸胃發炎的徵兆

➤黃色、黃綠色

通常代表包含膽汁，空腹過久或厭食會導致膽汁無法順利分泌，引發嘔吐

【解法】

以上兩種顏色的嘔吐物，通常代表過久沒有進食，不過也有其他疾病的可能，建議：

定時餵食或餐與餐間隔期間給予少量食物，避免胃液刺激而嘔吐 觀察狀況，若嘔吐次數頻繁且精神食慾下降，建議就醫診斷

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【嘔吐型態】半消化食物

可能是消化不良、食物敏感引起，常發生在更換新食物、轉食初期或有消化方面的疾病。

【解法】

選擇好消化的高品質濕食 漸進式轉食，慢慢增加新食物比例，讓貓咪適應新的成分與營養 觀察狀況，若嘔吐次數頻繁且精神食慾下降，建議就醫診斷

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【嘔吐型態】混合毛髮

嘔吐物混合毛髮，大多是因為吃進過多毛髮，阻塞腸胃道造成，多發生在長毛貓或春夏換毛季節。

【解法】

每天幫貓咪梳毛，清除多餘廢毛 補充膳食纖維，幫助腸道蠕動

不建議以嘔吐方式排毛，因為胃液容易刺激腸胃與食道。補充幫助腸道蠕動的天然植物纖維，使毛髮順利從糞便排出。

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【嘔吐型態】紅色、寄生蟲，建議立即就醫！

➤ 紅色、異物碎片

通常代表誤食異物或食道、腸胃潰瘍出血。可能是異物劃傷、嘔吐頻繁造成出血；也可能是疾病、誤食毒物造成凝血異常。若出現紅色嘔吐物，請立即就醫檢查。

➤ 寄生蟲

若出現寄生蟲，代表貓咪感染寄生蟲，例如：絛蟲、蛔蟲等，請立即就醫，並做好日常體內外驅蟲！

【解法】

立即就醫檢查、治療！

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貓咪頻繁嘔吐並不是正常現象，伴隨食慾不佳、體重減輕及精神不濟等現象時，給獸醫做詳細的檢查與診斷，找出嘔吐背後的主要原因，對症治療才是最重要的喔！

本文經汪喵星球授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航