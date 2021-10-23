2021/10/23,
動物

是嘔吐還是食物逆流？貓咪嘔吐的常見原因與處理方式

是嘔吐還是食物逆流？貓咪嘔吐的常見原因與處理方式
Photo Credit: 汪喵星球

我們想讓你知道的是

貓咪嘔吐機制發達，在自然環境中，透過嘔吐幫助排除異物是一種自我保護。但是如果過度頻繁嘔吐，就要小心潛藏的危機。怎麼判斷是否異常？可以從嘔吐方式及外觀來初步判斷！

作者：汪喵星球

食物從貓咪嘴巴吐出來，就是嘔吐嗎？其實還有另一種可能性－食物逆流（Regurgitation）。

vomiting-01
Photo Credit: 汪喵星球

逆流與進食過快或食道問題有關

食物逆流與嘔吐不同，多發生在飯後半小時內，且外觀是未消化的食物原型，逆流與吃飯太快、過量或食道問題有關。

如果貓咪吃飯太快，建議少量多餐餵食，避免加入過多的水份；有些貓咪也可能因同伴存在，而加快進食速度，如果發現有這樣的情形，可將貓咪分開餵食，避免在同個空間下吃東西。

但是若發現貓咪頻繁食物逆流，則可能是食道問題，建議帶去給獸醫檢查、治療哦！

造成貓咪嘔吐原因有哪些？

分清楚嘔吐與逆流後，可以先初步分析造成嘔吐的可能原因，有沒有可能是食物轉換太快、誤食異物、毒物或是疾病等…

嘔吐原因可以簡單分為「腸胃型嘔吐」及「非腸胃型嘔吐」。

vomiting-02
Photo Credit: 汪喵星球

從嘔吐物顏色、型態看解法

不同原因造成的嘔吐，形態上也會不同，所以可以從嘔吐物外觀來初步判斷成因，但若連續嘔吐超過2-3次或一週超過兩次以上，就要盡快就醫！

  • 【嘔吐型態】透明白沫／黃色、黃綠色

➤ 透明、白沫

可能空腹過久，胃酸分泌多卻沒有被食物吸收、混合，有時會伴隨黃綠色膽汁。也可能是腸胃發炎的徵兆

➤黃色、黃綠色

通常代表包含膽汁，空腹過久或厭食會導致膽汁無法順利分泌，引發嘔吐

【解法】

以上兩種顏色的嘔吐物，通常代表過久沒有進食，不過也有其他疾病的可能，建議：

  1. 定時餵食或餐與餐間隔期間給予少量食物，避免胃液刺激而嘔吐
  2. 觀察狀況，若嘔吐次數頻繁且精神食慾下降，建議就醫診斷
vomiting-03
Photo Credit: 汪喵星球
  • 【嘔吐型態】半消化食物

可能是消化不良、食物敏感引起，常發生在更換新食物、轉食初期或有消化方面的疾病。

【解法】

  1. 選擇好消化的高品質濕食
  2. 漸進式轉食，慢慢增加新食物比例，讓貓咪適應新的成分與營養
  3. 觀察狀況，若嘔吐次數頻繁且精神食慾下降，建議就醫診斷
vomiting-04
Photo Credit: 汪喵星球
  • 【嘔吐型態】混合毛髮

嘔吐物混合毛髮，大多是因為吃進過多毛髮，阻塞腸胃道造成，多發生在長毛貓或春夏換毛季節。

【解法】

  1. 每天幫貓咪梳毛，清除多餘廢毛
  2. 補充膳食纖維，幫助腸道蠕動

不建議以嘔吐方式排毛，因為胃液容易刺激腸胃與食道。補充幫助腸道蠕動的天然植物纖維，使毛髮順利從糞便排出。

vomiting-05
Photo Credit: 汪喵星球
  • 【嘔吐型態】紅色、寄生蟲，建議立即就醫！

➤ 紅色、異物碎片

通常代表誤食異物或食道、腸胃潰瘍出血。可能是異物劃傷、嘔吐頻繁造成出血；也可能是疾病、誤食毒物造成凝血異常。若出現紅色嘔吐物，請立即就醫檢查。

➤ 寄生蟲

若出現寄生蟲，代表貓咪感染寄生蟲，例如：絛蟲、蛔蟲等，請立即就醫，並做好日常體內外驅蟲！

【解法】

立即就醫檢查、治療！

vomiting-06
Photo Credit: 汪喵星球

貓咪頻繁嘔吐並不是正常現象，伴隨食慾不佳、體重減輕及精神不濟等現象時，給獸醫做詳細的檢查與診斷，找出嘔吐背後的主要原因，對症治療才是最重要的喔！

本文經汪喵星球授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。