碎掉的作品卻漲了近18倍：你還記得街頭藝術家Banksy的《氣球女孩》嗎？

還記得英國街頭藝術家Banksy在2018年倫敦蘇富比秋拍(Sotheby’s)引起的轟動嗎?

當時候,隨著其經典代表作《氣球女孩》(Girl With a Balloon)在落槌那一刻啟動碎紙機自毀,完成了一場令藝術界咋舌的「壯舉」。

Photo Credit:Banksy 來源:Wikipedia

最終《氣球女孩》以104萬英鎊(約4200萬元台幣)的價格成交,並一夕之間搖身一變,成了全新的裝置藝術作品《愛在垃圾桶裡》(Love is in the Bin)。這個事件不只引起藝術節一片譁然,連一般大眾也出現了熱烈討論,不少聲音更笑稱Banksy的作法讓作品在一瞬間身價翻倍。

而三年時間過去,這個組品再次出現在蘇富比秋拍。而價值也如預期所言,最終以1850萬英鎊(約7.2億台幣)的天價成交。不只比預期看好600萬英鎊的成交價還要高出3倍之多,更是比當初《氣球女孩》的標價高出將近18倍!

Photo Credit:達志影像

讓我們回顧在2018年拍賣時的狀況。當時候隨著一位不願透露名字的歐洲買家成功競標之後,畫框卻突然響起警鈴,接著畫作開始自動向下滑落,並被畫框中的碎紙機碎成紙條。這突如其來的動作,讓現場瞠目結舌,不禁疑惑到底是安排好的橋段,還是被Banksy惡搞了。

事後Banksy在其Instagram宣布,拍賣現場上的畫作自毀行動確實由他一手主導。他表示自己在幾年前完成畫作之後,便暗自將碎紙機藏於畫框下方。他更以畢卡索的名言「破壞的慾望即創造的慾望」(The urge to destroy is also a creative urge)來形容這一次的安排,表達對藝術拍賣市場的不滿。

而當時這一幅作品的買家也透露「我一開始很震驚,但之後意識到自己將得到一件藝術歷史性的作品」。

此外,這個舉動當時不只在拍賣現場引起轟動,事後也引起不少品牌和網民利用這一次的熱潮,加以創意的方式,套用於自己的廣告作品中。其中就包括知名品牌麥當勞、宜家傢俱等。

Photo Credit:McDonald's Austria 來源:adforum

Photo Credit:If Banksy was italian 來源:9gag

在這一次的蘇富比秋拍上,一共九位競標者只不過用了將近十分鐘,就以如此高價成交,可見《愛在垃圾桶裡》這幅作品並沒有因為被「破壞」而影響了魅力。在落鎚之後,現場拍賣人更是開玩笑表示「你不知道我有多害怕把這個鎚子敲下」,也慶幸這一幅作品「還在」(still there)。

短短三年時間內,Banksy透過自己的作品多次引起了話題,雖然引來正反兩面的聲音,不過前無古人的創作方式,不只將同個作品創造了多個生命,也將自己的藝術價值翻倍提升,讓人更好奇他接下來的創作。

