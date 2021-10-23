2021/10/23,
生活

碎掉的作品卻漲了近18倍：你還記得街頭藝術家Banksy的《氣球女孩》嗎？

碎掉的作品卻漲了近18倍：你還記得街頭藝術家Banksy的《氣球女孩》嗎？
Photo Credit：達志影像

我們想讓你知道的是

畫框卻突然響起警鈴，接著畫作開始自動向下滑落，並被畫框中的碎紙機碎成紙條。這突如其來的動作，讓現場瞠目結舌，不禁疑惑到底是安排好的橋段，還是被Banksy惡搞了。

文字整理：潘偉至

還記得英國街頭藝術家Banksy在2018年倫敦蘇富比秋拍（Sotheby’s）引起的轟動嗎？

當時候，隨著其經典代表作《氣球女孩》（Girl With a Balloon）在落槌那一刻啟動碎紙機自毀，完成了一場令藝術界咋舌的「壯舉」。

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Photo Credit：Banksy 來源：Wikipedia

最終《氣球女孩》以104萬英鎊（約4200萬元台幣）的價格成交，並一夕之間搖身一變，成了全新的裝置藝術作品《愛在垃圾桶裡》（Love is in the Bin）。這個事件不只引起藝術節一片譁然，連一般大眾也出現了熱烈討論，不少聲音更笑稱Banksy的作法讓作品在一瞬間身價翻倍。

而三年時間過去，這個組品再次出現在蘇富比秋拍。而價值也如預期所言，最終以1850萬英鎊（約7.2億台幣）的天價成交。不只比預期看好600萬英鎊的成交價還要高出3倍之多，更是比當初《氣球女孩》的標價高出將近18倍！

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Photo Credit：達志影像

讓我們回顧在2018年拍賣時的狀況。當時候隨著一位不願透露名字的歐洲買家成功競標之後，畫框卻突然響起警鈴，接著畫作開始自動向下滑落，並被畫框中的碎紙機碎成紙條。這突如其來的動作，讓現場瞠目結舌，不禁疑惑到底是安排好的橋段，還是被Banksy惡搞了。

事後Banksy在其Instagram宣布，拍賣現場上的畫作自毀行動確實由他一手主導。他表示自己在幾年前完成畫作之後，便暗自將碎紙機藏於畫框下方。他更以畢卡索的名言「破壞的慾望即創造的慾望」（The urge to destroy is also a creative urge）來形容這一次的安排，表達對藝術拍賣市場的不滿。

而當時這一幅作品的買家也透露「我一開始很震驚，但之後意識到自己將得到一件藝術歷史性的作品」。

此外，這個舉動當時不只在拍賣現場引起轟動，事後也引起不少品牌和網民利用這一次的熱潮，加以創意的方式，套用於自己的廣告作品中。其中就包括知名品牌麥當勞、宜家傢俱等。

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Photo Credit：McDonald's Austria 來源：adforum
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Photo Credit：If Banksy was italian 來源：9gag

在這一次的蘇富比秋拍上，一共九位競標者只不過用了將近十分鐘，就以如此高價成交，可見《愛在垃圾桶裡》這幅作品並沒有因為被「破壞」而影響了魅力。在落鎚之後，現場拍賣人更是開玩笑表示「你不知道我有多害怕把這個鎚子敲下」，也慶幸這一幅作品「還在」（still there）。

短短三年時間內，Banksy透過自己的作品多次引起了話題，雖然引來正反兩面的聲音，不過前無古人的創作方式，不只將同個作品創造了多個生命，也將自己的藝術價值翻倍提升，讓人更好奇他接下來的創作。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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