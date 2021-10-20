科學證實網軍手法有用，人類大腦就是容易被「農場文」與假資訊吸引

社群網站上按讚與分享的數字越高，「農場文」與假資訊就越吸引網友，然後就越多人看。這是網路世界的現實，人類大腦面對海潮般湧來的資訊，根本沒有餘力分辨與查核，當「低品質言論」卻有很多按讚、分享時，我們會傾向相信。這些，就讓「網軍」有了操作空間。

我們都知道網路上有許多假帳號，可能是金髮碧眼的外國人，可能沒有頭像或假頭像，點進去通常沒有像是真人的公開言論。經營假帳號當然要成本，這些假帳號也很容易被發現或封鎖，但為什麼還是許多人會這麼玩？因為帳號多可以撐起按讚、分享數字，讓來自內容農場的文章更容易被看見、被信任，這投資是值得的。

2020年，有一篇來自哈佛大學媒體、政治與公共政策中心的研究，就精心設計了一個模擬社群網站介面的資訊平台，來驗證各種人類的網路行為。研究者創建了一個叫做Fakey的網站，招攬了8500人（多數是美國人）來玩，在上面放了12萬篇文章，一半來自主流媒體，一半來自經由事實查核網站認證的「農場文」，然後用19個月的時間，來紀錄、觀察玩家的使用行為。

每一篇文章呈現時，就如同我們習慣的社群網站，會有一張照片，照片底下是標題，一小段文章摘要，然後顯示有多少人按讚、分享。為了方便統計與減輕玩家認知負擔，按讚、分享只顯示一個加總的數字。這數字其實是經由亂數產生。

然後在數字底下，是「分享」「讚」「事實查核」與「跳過」的按鈕。玩家被要求看文章時要選擇一個按鈕。

有點悲哀但也不令人意外的是，「農場文」出現時顯示的按讚與分享數越高，得到的按讚與分享就越多，會點下事實查核按鈕的比例就低。差距雖然不大，但一個真人的分享，就可能可以讓數百人瀏覽一篇農場文的標題，投資假帳號的成本就能更快回收。

面對網路時代蜂擁而來的資訊，人類大腦難以負擔，現實上也無法一一查核，所以我們會傾向信任朋友的分享，第一時間相信「同溫層」的訊息。按讚分享數會讓農場文看起來比較值得信任，同樣的也會讓來自同溫層的訊息更容易被看到。PTT的帳號也因此值錢，有些人買來可以增加「推數」，對文章的擴散也會有幫助。

這類讓農場文流傳的機制，是臉書等平台的責任，還是說，說到底是人類大腦的問題？研究者建議網路平台要考慮不要顯示按讚、分享等數字，但不顯示數字網友就沒有動機按讚、分享，平台的演算法就少了重要依據。

耗費記者人力辛苦寫的調查報告，在人類大腦裡的重要性往往不如有強烈煽動性或娛樂性的農場文。這是網路時代的悲哀，但看來也無解。

參考資料

Exposure to social engagement metrics increases vulnerability to misinformation.

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航