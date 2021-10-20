豆類跟香菇到底能不能吃？」內科醫師圖文破解「痛風」常見五大迷思

「醫生，我的腳好痛！」王先生一跛一跛的走進診間。

「痛風又發作了？」醫師看到老病患露出痛苦的表情，大概就猜到了原因。

「我不喝酒、又沒吃海鮮，為何痛風還是會發作啊？」王先生無奈地問。

這是很多痛風病友關心的問題，平時很注重飲食，不菸、不酒、也不吃海鮮，但是尿酸依然偏高，痛風還是會發作。過敏免疫風濕科蘇勤方醫師指出，尿酸超標時要從兩個方向來思考，一個是身體產生的尿酸太多，一個是身體排出的尿酸太少。

尿酸的來源主要由身體新陳代謝過程中產生，另外約三分之一是從飲食裡的普林（嘌呤）代謝而來。至於排除尿酸的部分，大部分是經由腎臟由尿液排出，少部分是從糞便排泄出去。

Photo Credit：照護線上

有許多原因會導致身體產生太多尿酸，例如體質、肥胖、高血脂等；排出太少尿酸的原因，包括脫水、腎臟功能較差、高血壓、體質等。

在食物方面，大家知道喝酒、吃海鮮可能導致痛風，蘇勤方醫師說，其實含有高果糖糖漿的手搖飲也與尿酸過高有關，天天喝手搖飲，亦是造成痛風的危險因子。

Q1. 請問豆類跟香菇到底能不能吃？

豆類與香菇具有很高的營養價值，蘇勤方醫師表示，過去的觀念認為豆類、菇類屬於高普林食物，痛風病友應該盡量不要吃。可是越來越多流行病學研究發現，痛風病友攝取植物性高普林食物，並不會提高尿酸，也不太會誘發痛風發作。

新版治療指引已陸續修正，醫師不會再建議痛風病友限制攝取豆類、香菇這些植物性的高普林食物。

Q2. 關節炎發作時，抽血檢查尿酸值正常，就不是痛風嗎？

經常有患者在關節炎發作時抽血驗尿酸，但是尿酸數值卻在正常範圍內，蘇勤方醫師解釋，其實在痛風急性發作時，尿酸不見得會升高。

「我通常會建議病友，先把關節疼痛控制下來，等到下次回診關節已經不痛的時候，再來討論要不要抽血驗尿酸，或是要不要做長期降尿酸的治療。」蘇勤方醫師說，「因為痛風病友經常具有高血糖、高血脂等共病，需要一併做心血管風險的評估。」

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高尿酸、高血脂、高血糖這些代謝性疾病，大多沒有明顯症狀，必須抽血檢驗才會知道，蘇勤方醫師說，有時候痛風發作正是提醒我們身體可能有些狀況，要好好做評估，並積極控制各種風險因子，維持身體健康，對自己好、對家人

也好。

Q3. 尿酸數值越低越好嗎？

由於尿酸超標可能導致痛風、形成尿路結石、影響腎臟功能，甚至沉積在血管，造成心血管疾病，所以有些人會誤以為尿酸數值越低越好，蘇勤方醫師說，尿酸是身體正常的代謝產物，也具有一些生理功能，例如幫助維持身體的滲透壓，協助腎臟把水分吸收回來。也有一些研究發現，將血中尿酸降得太低的病友，可能與阿茲海默症或神經退化性疾病，有一些關聯。

臨床上會建議痛風患者把尿酸控制在6mg/dL以下，以減少痛風發作的機會。蘇勤方醫師解釋，如果是比較嚴重、時間比較久，已經形成痛風石的患者，會建議將尿酸控制在5mg/dL以下，可降低發作機會，且有助於痛風石的溶解。將尿酸值維持在4至6mg/dL之間，對病友來說應該較為合適。

Q4. 變天的時候，痛風會不會較容易發作？

痛風的發生是因為尿酸結晶沉積在關節裡，然後觸發了一連串免疫反應。天氣突然變冷的時候，肢體末端循環變差，尿酸結晶可能較容易形成，蘇勤方醫師說，另一方面，發炎細胞釋放出來的細胞激素，也比較不會被血液帶走，進而累積在關節裡導致不適，可能使痛風患者在變天的時候特別有感。

Q5. 痛風一定得吃降尿酸藥嗎？需要吃多久？

如果抽血發現尿酸值偏高，但沒有症狀，可以先做飲食控制，調整生活型態，並密切追蹤。

蘇勤方醫師說，目前的共識是如果痛風容易發作、或心血管疾病風險較高、或已經形成痛風石、或從X光可以見到關節已經受損，就會建議要規則使用降尿酸的藥物，以降低復發機率，並減少後續的各種併發症。

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由於尿酸偏高可能與體質有關，蘇勤方醫師分析，既使是長期控制非常良好的痛風患者，能夠在停藥五年之內，完全沒有痛風發作，而且尿酸可以維持在7mg/dL以下的人大概不到兩成。如果在停藥之後，尿酸便持續爬升，可以預期痛風很快會發作，通常就會建議病友趕快恢復使用降尿酸藥。

高尿酸跟糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病相同，藥物只是治療的一部分，患者務必做好飲食控制、調整生活型態、維持理想體重，把尿酸控制達標，才能避免折磨人的痛風發作以及後續的各種併發症！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航