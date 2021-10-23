【美劇】《性愛自修室》：或許我們都應該好好上一堂性愛課，學會愛與被愛的能力

當我十幾年前就讀高中時，健康教育課的老師告訴我們，下週的課程將會很「特別」，班上的男生交換心照不宣的眼神，像是將沸騰的熱水蠢蠢欲動；女生們則擺出傲嬌的表情，竊竊私語「為什麼要上這種課」。

到了當週，老師利用課本上畫的男女生的生殖器官，解釋如何發生性行為。我聽得一知半解：「男性興奮後會勃起」，那要怎麼感到興奮？「性行為後會射精」，那性行為需要多長時間呢？「保險套不是100%安全的避孕措施」，那究竟要如何才能安全避孕呢？整段講解約莫10分鐘，結束。這是我整個求學生涯中，唯一一次的性教育課程，比起老師給的知識，班上幽微暈紅的氣氛可能更令我印象深刻。

2021年9月剛播畢第三季的《性愛自修室》，故事主角是一群16歲的英國高中生，他們剛踏入青春期，因此對性感到好奇、對自己的身體變化感到訝異，他們懵懂又莽撞，不斷在校園中探索自己的情慾、理解性別認同，更是學習愛與被愛的能力。

我多希望十幾年前，也能夠有一部台灣版的《性愛自修室》，告訴我們青春期的性就是如此的矬，但沒關係，因為這只是過渡期；告訴我們你將會遇到那個「特別的人」，但你以為的永恆戀愛可能只是如煙火般絢爛的短暫戀情；告訴我們你是男是女、愛男愛女都無所謂，只要你可以成為你自己，就是最棒的事情。

《性愛自修室》的主角歐帝斯是個處男，他因為自己無法順利自慰而苦惱不已，不過因為他的母親是性治療師，因此他的性知識正確並且豐富，因緣際會下他和同學梅芙一起在學校設立地下性愛治療診所，收費幫助同學們解決各式各樣的「性問題」。

女同志情侶個性相當契合，但是在性愛過程中總是無法達到高潮；女同學急於破處擺脫魯蛇標籤，卻苦無人願意與她發生關係；學生間爆發披衣菌性病感染，大家都以為病毒可以透過空氣傳播⋯⋯故事就在歐帝斯一一解決同學煩惱的過程中，呈現不只是青少年，而是各個成年人都有可能會遭遇的問題。

Photo Credit: IMDb 歐帝斯和摩爾戴高中的同學們，都有各自的性問題。

多元的價值觀，看到社會的更多可能

《性愛自修室》中，最珍貴的是角色本身以及帶有的價值觀非常多元，LQBTQIA無一不缺，並且有單親家庭、同志家庭、重組家庭⋯⋯衍伸而來的家庭問題也是百百種。

例如，其中一位學生傑克森是游泳健將也是風雲人物，他成長於女同志家庭（雙親是女同志），他的雙親因為對他的教育問題意見不合爭吵到快要離婚的地步，在傑克森身上可以看到同志家庭也會有一般家庭望子成龍的期望，家長們會爭吵的話題也大同小異。

這也讓我想到在2021年東京奧運，因為幫自己的獎牌編織小袋袋，而登上國際媒體的英國跳水金牌選手湯姆．戴利(Tom Daley)。湯姆是一名男同志，與丈夫在2018年透過代理孕母喜獲男嬰，晉升成為同志家長。但在英國當地對於同志家庭議題仍然保守，「你們都是男性無法妥善照顧孩子」「你養出來的孩子將來也會變成同志」「你破壞了家庭的核心價值」…..但是等等，家庭的定義到底是什麼呢？

湯姆的YouTube頻道中時常分享他與丈夫及兒子的生活，一起和兒子製作聖誕節餅乾、為兒子的生日親自烤蛋糕舉辦慶生會，或是與丈夫兩人因為兒子夜哭導致凌晨三點都沒睡的疲憊等等，有沒有覺得很眼熟呢？就和所有的一般家庭一樣，其中都包含著相同的責任與滿滿的愛。

如今在台灣雖然同志婚姻通過了，但同志配偶仍不能共同收養小孩，也無法合法使用台灣的人工生殖技術求子，這讓某些同志配偶的「家庭藍圖」總還是缺了一角。實踐多元的背後，代表需要大量的溝通成本，但我認為是值得的，因為追求多元的同時，我們才會是自由的。

Photo Credit:彩虹平權大平台臉書 人人都應該也必須有獲得幸福的權利。

青春期的性愛探索，也找到自我認同

每位同學來求助歐帝斯時，的確都是帶著性問題而來，但在歐帝斯諮詢的過程中，往往卻發現大家的問題不只是單純的「性問題」，多半夾雜著自我性別的認同或是性向的迷惘。

例如男主角歐帝斯的第一位女友，在和歐帝斯交往後才知道自己原來不喜歡異性，而是女同志；同學亞當是都只和女孩交往，但打手槍時卻忍不住瞄向身材健壯的裸男海報；傑克森受酷兒同學卡爾深深吸引，但也不確定自己能否接受這樣的「他／她」⋯⋯

在相對保守的國家及教育體制中，一定會認為這是什麼荒唐的校園，養成了一群有問題的青少年吧？但我們16歲時，真的都知道自己是誰，以及自己渴望什麼嗎？我們出生已確定生理性別，並且在異性戀價值觀下被撫養成人，所以鮮少有人會懷疑自己的性別及性向，但會不會是因為我們不曉得我們可以有更多選擇？

陳子良是台灣第一位出櫃的同志父親，他與丈夫撰寫的《兩個爸爸》中提到他們對孩子的教養課題，他們希望盡量讓孩子接觸多元的價值觀，例如男生不一定只能穿藍色你也可以喜歡粉紅色、你可以喜歡男生或女生只要做你自己就好等等。我認為教育是：讓我們知道我們可以探索、衝撞、挖掘，一起找到「有更多選擇」，而不是走在一條名為正常且安全的「康莊大道」上。

Photo Credit: IMDb 青春期時，你曾對自己的性向感到迷惘嗎？

你必須讓你愛的人知道，你愛他

主角之一的亞當不擅長表達感情，但他知道自己受艾瑞克吸引。亞當的媽媽告訴他：「當你愛著一個人，你必須讓他知道你愛他。」亞當問：「為什麼？」媽媽說：「因為你活著。」

16歲的青少年懂得愛是什麼嗎？《性愛自修室》刻劃得最精闢的，我認為不是傳授正確的性知識，而是讓我們看見愛最初始的模樣，它很純粹、很赤裸、令人猝不及防，第一次對一個人說「我愛你」但卻沒有得到回應，那滋味苦澀地令人難忘；或是第一次被背叛，你會懷疑自己做錯了什麼？但下一次你還是選擇勇敢去愛。

最後，亞當寫了一首詩為本劇青春期的「戀愛探索」，下了很棒的註解：

我不知道我有一顆心

直到你說你吻了一個我不認識的男孩

我才知道我有一顆心

因為我以為它會停止跳動

在我以為我的心會停止跳動的時候

我才發現它一直都在

但它不知該如何去感受

直到我想到失去你 我知道我們不會永遠在一起

我知道這一天遲早會來

但我希望我們能重修舊好

要是不能

我會永遠感謝你

因為你讓我知道原來我有一顆心

Photo Credit: IMDb 亞當原本總是霸凌艾瑞克，卻在不知不覺間也被他吸引。

《性愛自修室》第三季預告

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航