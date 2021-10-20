2021/10/20,
國際

新加坡擴大「免隔離旅遊通道」，美國CDC旅遊警示將星國列為「最高風險」

新加坡擴大「免隔離旅遊通道」，美國CDC旅遊警示將星國列為「最高風險」
疫情下的新加坡。Photo Credit: AP/ 達志影像

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就在新加坡擴大與多國實施「疫苗接種者旅遊通道」的同時，美國疾病管制署（CDC）則在19日將新加坡從原本的高風險旅遊國家上升到最高風險類別的第4級（Level 4: COVID-19 Very High）。

《中央社》報導，新加坡疫苗覆蓋率已逾8成，9月起與汶萊、德國實施「疫苗接種者旅遊通道」後，19日起又擴大實施免隔離的「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lanes，VTL），允許來自丹麥、法國、義大利、荷蘭、西班牙、英國、美國、加拿大已完整接種的旅客入境免隔離，僅需在搭機前及抵境後進行PCR核酸檢測。

新加坡也將與韓國共同啟動「疫苗接種者旅遊通道」，自11月15日起，從新加坡及韓國出發的旅客獲當局許可後，即可使用「疫苗接種者旅遊通道」入境對方國家；星國交通部指出，所有VTL旅客都需搭乘指定航班，旅行目的不限。

《CNA》報導根據新加坡民航局（Civil Aviation Authority of Singapore）數據，從9月8日至11月12日，已核准了179名汶萊旅客和4497名德國旅客的旅行通行證。目前只有發現兩名COVID-19確診病例，都是藉由抵達樟宜機場時進行的PCR測試發現。

新加坡交通部长Iswaran表示，在這11個（包括韓國）實施「疫苗接種者旅遊通道」的國家中，最初單日將開放3000名旅客進入新加坡。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像
疫情下的新加坡樟宜機場

在今年9月起與汶萊、德國實施「疫苗接種者旅遊通道」後，新加坡媒體《CNA Insider》就透過記者親自走過一趟疫情之下的「星德之之旅」。

《CNA Insider》記者抵達德國後，無需進行PCR檢測，只需附上疫苗施打證明便可入境，而從影片中也可看到目前德國的防疫措施，例如室內用餐都要附上疫苗施打證明。返回新加坡前，根據「疫苗接種者旅遊通道」規定，要附上PCR檢測証明才可登機，抵達新加坡樟宜機場後，也需接受另一次PCR檢測。

不過就在新加坡擴大與多國實施「疫苗接種者旅遊通道」同時，美國疾病管制署（CDC）則在19日將新加坡從原本的高風險旅遊國家，提高到最高風險的第4級（Level 4: COVID-19 Very High）。

《CNN》報導，根據美國疾病管制署的標準，旅遊警示第4級為該國在過去28天內，每10萬名居民中有超過500例COVID-19確診病例；美國疾病管制署有建議民眾應避免前往新加坡旅遊，任何必須旅行到當地者都應事先完整接種疫苗。

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新聞來源：

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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