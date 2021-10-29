最強泰王納黎萱，與最後的戰象決鬥（下）：火器傳入後破壞了公平性，也導致戰象決鬥的沒落

2. 占星家的版本

另一部占星家寫作於1690年代的泰文編年史則提到交戰當時並非吉日良辰，納黎萱的右腕因此受了輕傷；然而緬軍主帥身上也有惡兆降臨，驅象前進時頭上戰笠竟爾脫落，隨後他也身死象背之上。整個記述中完全沒提到雙方的決鬥。

3. 泰國貴族的版本

在另一份1767年泰國貴族以緬文寫下的文獻中，則說道兩軍第一輪交鋒後不分勝負，於是雙方約定象戰決勝。戰前納黎萱發現緬軍主帥竟然帶了火器（原文中這是一個意味不明的詞setpali，Barend Jan Terwiel推測這是指的歐洲火器。），質問道公平決鬥，怎麼耍小動作還帶槍？緬甸王儲回說槍只是帶著，沒有說要用。

雙方所乘公象都處在兇猛的發情期，但敵方的戰象更高大，納黎萱的座象則屢策屢退不敢上前；緬甸王儲仗勢揮舞著長柄大劍直取納黎萱，後者騰挪躲閃，頭盔還是被一劍削去兩指寬。

納黎萱的座象直被逼到山岡下，卻開始死戰反撲，象牙竟把對方來象戳中，納黎萱則長柄劍全速一揮，象背上斬殺緬甸王儲。主帥一死，緬軍大隊陣腳動搖，納黎萱卻說道公平決鬥，勝負已定，允許敵軍安然退去，也不抓戰俘。

4. 緬甸史家的版本

而緬甸史家吳卡拉（U Kala）的記述又與泰文的紀錄大相逕庭。緬軍事先在戰前準備好了發情的戰象，不過荷爾蒙過盛的公象很難制御，為防萬一蒙住了牠的雙眼，以免見了公象不受控制地發怒暴走。

兩軍陣前零星交鋒，緬軍將領發現納黎萱離王儲太近，趕忙將遮眼布去掉應戰；這頭發情公象認準卻認錯了情敵，沒頭沒腦撞向緬甸王儲的座象。納黎萱見機不可失，急急上前來掏槍就是一發；王儲身後的御象人接住王儲扶正端坐，納黎萱以為火器沒奏效，又被緬軍大隊驅離，悻悻然離去，全軍撤回阿瑜陀耶。實則這一槍是致命傷，王儲隨後殞命，緬軍也跟著撤回。緬甸人的說法完全沒提到決鬥這回事。

Photo Credit: Victorcouto @ CC0 描繪納黎萱與緬甸王儲戰象決鬥的作品

5. 佛蘭芒人（比利時）的版本

除了上述泰、緬自說自道的文獻外，當時來到東南亞的西方人也留下了相關記載；特別貼近現場的是佛蘭芒人庫特（Jacques de Coutre）以西班牙文留下的紀錄，他在該役之後兩年（1595）造訪阿瑜陀耶，其東南亞遊記則早在1640年出版。

根據他的記述，納黎萱性格異常殘酷，經常因為一點小事就將人處死，甚至活活燒死自己手足兄弟。儂薩萊之戰後他把800人丟進火堆中處決，理由是納黎萱當時身陷重圍，這800人卻見死不救。

庫特接著說道緬甸王儲在戰役中手臂受了槍傷，但並非死於火器，而是在撤軍回程途中被長矛刺穿喉嚨而亡。葡萄牙文獻也提到納黎萱曾經將20名葡萄牙人丟入滾燙的椰子油中活炸。不過，在泰國皇室的史料中，反倒說納黎萱原本要處死15名沒有即時救駕的軍官，但在高僧的勸說下行刑前最後一刻將這些人赦免。

庫特的記述當然也是聽說的，但他親眼見到了為納黎萱座象舉行的葬禮，納黎萱主祭時的表現，在他眼中是傷心欲絕如喪考妣。這頭戰象因其戰功被封為「昭披耶頗洪薩」（Chaophraya Prap Hongsa），字面意思為「尊敬的緬甸征服者」（His Honourable, Conqueror of Burma）。牠應該是史上唯一曾受封「昭披耶」頭銜的動物。

6. 英國人的版本

時代稍晚一點、出版各國遊紀的英國人普查（Samuel Purchas），在1613年的出版品當中把泰緬間的象戰也順便帶上一筆交代一番，說道兩次入侵都大敗的緬軍每次回師都喪亡過半，而緬甸王儲最終被一發子彈擊殺。普查的資訊可能是從耶穌會士的信件中得來的。

7. 葡萄牙人的版本

而在1631年葡萄牙殖民地果阿（Goa）的文獻館中，為葡屬東印度著史的博卡羅（Antonio Bocarro）則寫了一篇長文述說此役。據說納黎萱事先遣人傳話，說道咱們之間來一場象戰比武，好過生靈塗炭；而愚蠢的緬甸王儲竟然不知會也不同麾下將領商討，不但當時滿口答應下來，身邊還不帶侍衛單人匹象來應戰。

雖然座下是緬甸最好的戰象，父王南達勃印歷年來東征西討倚仗該象甚力，但前來迎戰的卻是納黎萱與其他四頭戰象，納黎萱身後又有戰士500乘象翊衛，更有騎兵一萬、步卒五萬在後掠陣。

緬軍也是人多勢眾，卻眼睜睜見著王儲身犯險境不敢上前，唯恐因此得罪；緬甸王儲叫自己人讓開別礙著他，驅象上前便擊殺敵將一人。納黎萱在眾目睽睽下趕上招架，被王儲一斧子砍傷；危急之際納黎萱下令葡萄牙人開火，一發正中王儲，納黎萱乘機向前將其結果，接著揮軍直進。倉皇失措的緬軍被逐離城牆14公里遠，但泰軍已對戰果十分滿意，沒有繼續追擊。

Photo Credit: Heinrich Damm @ CC BY 2.0 納黎萱的弟弟厄伽陀沙律，在他死後繼任成為泰王。在作者佚名的葡萄牙文版本故事，是由厄伽陀沙律在戰象決鬥中擊殺緬甸王儲

8. 作者佚名的葡萄牙文版本

在另一份出版於1603年至1621年間、作者佚名的葡萄牙文獻中，也提到緬甸王儲接受了象戰決鬥的邀約，不過約戰的人卻是納黎萱的皇弟厄伽陀沙律。厄伽陀沙律考量到敵方可是百戰之師，得避免將全軍浪擲于一戰之中，遊說道兩人單挑，年紀大的他肯定不是年輕力盛的王儲對手。這一戰雙方你來我往十分激烈，但最終厄伽陀沙律的手腕勝過緬甸王儲的蠻力，一標槍射死了對手。這是唯一一份將厄伽陀沙律當作決鬥主角的文獻。

9. 波斯（伊朗）使節的版本

最後一種故事版本則是1685到訪泰國的波斯使節提供的。波斯人轉述道納黎萱明白戰情十分險惡，堂堂正正交鋒必無勝算，事先在御象用的刺杖上作了手腳；當塊頭較大的緬象身上坐著的王儲如雄鷹張爪一般向下撲擊時，納黎萱舉起御象刺杖瞄了一個準，扣動扳機；還沒明白發生什麼事，緬甸王儲就被改裝成火槍的刺杖當場擊斃。

火器導致象戰決鬥的沒落

上述文獻所講述的故事幾乎完全沒有相同的，不過大致歸納起來，爭議主要有三項：

泰國的官方說法以及其他部分文獻都有提到雙方約定象戰決勝，但在緬甸以及其他語言版本的文獻中則說得很模糊，甚至根本沒約戰之說。 緬甸王儲的死法五花八門，但不少文獻都提及火器奏功，而攜帶火器暗算對手在相關文獻的描述中都有欠正大光明。 泰軍最後有沒有追擊呢？有的說有有的說沒有。

分開來看三個問題頭緒紛繁，但綜合來看，其實關鍵在於火器傳入之後，象戰決鬥公平公開的基礎就被腐蝕掉了；如今只要火器藏得好藏得巧妙，約定象戰反而成為狙殺敵將最省力的陰險辦法。

既然公平性已不存在，那麼期待一戰決勝減少兵卒傷亡就顯得過於天真；遭到暗算的決鬥者想來不服輸，於是勝利者也理所當然地把握機會追殺敗敵，才是正辦。

早在納黎萱之前，1548年、1581年都有叛亂者頭頭穩坐戰象，被阿瑜陀耶皇室以火器狙殺的前例。無怪乎納黎萱在決鬥前與其對手說道──根據泰國皇室編年史的官方說法：

將來再無君王象戰決勝矣。

而皇室編年史中也提到過的、納黎萱因為侍衛救駕不及怒而想將他們處死一事，也說明了納黎萱並沒有真正想過以一己之力決定勝負。再說決鬥對於兵力劣勢的一方而言不乏豪賭一場的動機，對聲勢浩大的緬軍來說則全無必要，犯不著丟下既有優勢，去冒可能全盤皆輸的風險。學者Barend Jan Terwiel由此推論，決鬥的約定史實上並沒有發生過。

戰爭變得更致命，反而結束了戰火

火器不僅僅結束了君主間象戰決鬥的時代，實際上也悶熄了泰緬間數10年的戰火。當戰爭不再由決鬥決定後，大將之戰成為小兵之戰，將戰鬥交給王公貴族、乘勝擄掠戰俘變現的買賣越來越高風險，小民就提不起參戰的興致了。

過去貴族、平民擄掠戰俘賣作奴隸，一部分是打發去田野間勞動，更大部分是讓他們去經營工商，奴隸主從中抽取利潤；貴族擔任的官員是無薪職，許多就指望著奴隸幹活生財聚寶。如今戰爭變得更致命，平頭百姓為了逃避兵役，乾脆變賣自己委身為奴，而有了更廣泛奴隸來源的貴族對戰爭也少了熱誠。

Photo Credit: Iudexvivorum @ CC0 描繪納黎萱進軍緬甸勃固的繪畫

面對如斯情況，能征善戰的納黎萱少不了對其臣民發火。17世紀隨著荷蘭東印度公司來到泰國、為阿瑜陀耶寫下一部編年史的弗利特（Jeremias van Vliet）描述了1590年納黎萱的登基大典，當庭納黎萱對著一眾貴族說道：

君臨爾等暹羅人必得要這款把式，因爾等蠢頑之民秉性可憎，尚在陳腐敗壞。雖然，朕將施政於爾，直至朕將爾等端正為可敬之民、之國。爾等如同沃野原上之草，剮著越短，長得越好。朕將於道路廣布黃金，遺之數月；敢貪婪以目之者，死。

在弗利特筆下，納黎萱的統治不僅英武，而且稱得上暴虐；據說登基儀式上犯錯的1600名槳手被他下令活活燒死。在他20年的統治生涯中，被納黎萱正法處決的人在八萬以上，戰爭的受害者還不算在內。

無論在象轎間、在馬背上、在御舟裡、在王座中，納黎萱總帶著兵器；他總是手裡抓著弓、腿上擺著箭囊，任何人要是作出丁點不稱心的舉動，納黎萱便抽矢彎弓發箭射去，然後要挨箭的臣民自己把箭送回他手裡。

若是犯下過錯，納黎萱甚至從罪人身上剮下片肉，盯著強迫罪人自己吃自己，即便犯錯的是達官貴人也不能倖免。在後世的官方正史當中，納黎萱憑其治國用兵的功績而被譽為泰國史上最偉大的國王（經常沒有之一）；然而諷刺的是，原始文獻中對納黎萱前後任國君的讚頌連篇累牘並不少見，獨獨納黎萱本人在位時期卻是一句頌詞也見不到。

憑藉著高壓統治，納黎萱不但擊退了緬軍對阿瑜陀耶的圍攻，還揮軍南下攻取克拉地峽兩側的港口城市；麻六甲陷於葡萄牙人之手後，跨越地狹海貨陸運、溝通暹羅灣與孟加拉灣的替代商路非常賺錢。1587年以來針對高棉的攻略不那麼成功，但納黎萱至少短暫將其納為藩屬，還消滅了同樣利用克拉地峽商路的競爭對手。

1599年，納黎萱甚至反將一軍，包圍了緬甸首都東吁；緬王不得不屠殺城內七千泰人以絕內應。1590年代以來納黎萱的征途遍及瀾滄、琅那、緬甸、高棉、以及伊洛瓦底江下游的孟人邦國，待在首都的時間僅只兩年，只因他納黎萱立下誓言，緬甸首都不拿下，東征西討不停休。

然而戰爭帶來的利益越來越少，代價卻越來越大。1605年，緬軍出擊琅那、撣邦，圖謀收復叛離的藩屬；納黎萱誓師北伐出兵反擊，病逝途中。臨死前納黎萱召來皇弟厄伽陀沙律，遺詔要他繼續前進，直到載著他納黎萱屍體的戰象跨入東吁城門為止。厄伽陀沙律卻直接返回阿瑜陀耶即位；在他有生之年厄伽陀沙律再也不曾領軍打仗。

1550年代以來泰、緬之間的連番爭戰由此畫下休止符。此後150年間，雙方為著爭奪克拉地峽上的貿易港市時有小打小鬧，但再也沒有攻圍首都納為臣屬的滅國戰爭；畢竟戰爭還是要計算得失的，而即便是17世紀初有限度的出征也常伴隨著大量人畜傷亡，得不償失。戰爭致富不再可行，今後是貿易致富的時代；要到18世紀下半葉緬甸貢榜（Konbaung）王朝興起，泰國才再度面臨緬軍壓境下亡國的危機。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航