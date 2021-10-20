【Google秋季發表會】Pixel 6 Pro、Pixel 6搭載自家晶片Tensor，背後充滿AI野望

文：Chris

Pixel 6 Pro、Pixel 6終於在今天Google秋季硬體發表會上正式現身了！

這次的旗艦機種Pixel 6 Pro有雲霧白、陽光黃、風暴黑三種顏色可以選擇，128GB售價26990元台幣、256GB29990元，後置鏡頭由5,000萬像素Octa PD Quad Bayer廣角、4,800萬像素望遠、1,200萬像素超廣角等三顆鏡頭組成，前置鏡頭也有1,110萬像素，支援1張NanoSIM卡、1張eSIM卡雙SIM卡。



Photo Credit: Google

Pixel 6則有海沫色、珊瑚粉、風暴黑三種顏色，同樣有128GB、256GB兩種配置，各自為18990、21990元。但後置鏡頭比起Pro少了一顆，由5,000萬像素Octa PD Quad Bayer廣角、1,200萬像素超廣角兩顆鏡頭組成。前置鏡頭為800萬像素，支援1張NanoSIM卡、1張eSIM卡雙SIM卡。



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但這次發表會的重點比起規格，Google更強調「AI功能」與實現它的自家全新晶片「Tensor」。

Google裝置與服務資深副總裁RickOsterloh一開始就說明Google現在眾多服務背後都由AI所驅動，也因此把Google自研的最新晶片「Tensor」放入Pixel 6。

Google說明Tensor晶片採用了Google先進機器學習模型，可以為Pixel 6、Pixel 6 Pro提供強大的AI進階攝影、資安能力和語音辨識、語言翻譯功能，而且演算法是在裝置上直接運作，所以更快且可以不用在網路連線下就能進行。



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特別在照相部分，Pixel 6、Pixel 6 Pro使用Tensor的影像訊號處理器，內建即時HDR+色調對應技術、低光源錄影功能和專屬自動對焦引擎，可以以軟硬整合方式大幅加強影像品質。並帶來全新的「動態肖像模式」（Motion Mode），可讓使用者輕鬆拍攝出長曝光攝影的效果，例如自然景觀、城市夜景或是移動的物體。Pixel透過拍攝多張照片並將它們組合起來，並運用機器學習和計算攝影來辨識相片中的主題，找出移動的內容，並為背景添加模糊的效果。

另外Google還特別強調全新的手機UI設計語言「Material You」，簡言之，Pixel 6、Pro可以自動感應手機桌布的顏色，然後將App、用字、SearchBar換成相對應的用色，讓UI的色調呈現高度和諧。



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在資安能力上，Tensor可以跟新一代的TitanM2安全防護晶片搭配使用，讓Pixel更有效地應對各種資安攻擊。

Pixel 6 Pro、Pixel 6即日起就能上官網預購。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航