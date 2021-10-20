窮國難取得醫療資源，《路透社》稱WHO將以每療程10美元採購COVID-19抗病毒藥

隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐，醫療資源的重要性逐漸增加，然而因為資金不足、技術不足、基礎建設不夠等問題，對抗疫情的醫療資源上，富國和窮國之間分配不均，且差距日益擴大。比如窮國每天平均每10萬人僅執行50次篩檢，而富國則能進行750次。

不過根據《路透社》提供的文件草案，世界衛生組織（WHO）正主導「獲取COVID-19工具加速計畫」，來確保低收入國家也能取得COVID-19疫苗、篩檢工具及治療方法等醫療資源。

世衛組織主導計畫，供窮國公平取得COVID-19醫療資源

（中央社）《路透社》取得的文件草案顯示，世界衛生組織主導一項確保窮國公平取得COVID-19疫苗、篩檢工具及治療方法的計畫，目標是以每療程10美元的低價取得供輕症患者使用的抗病毒藥物。

美國默沙東集團（Merck & Co）的實驗性口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）可能會是其中一種，還有其他治療輕症患者的藥物正在研發中。

日期標註為10月13日的文件概述了世衛組織「獲取COVID-19工具加速計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT-A）到2022年9月為止的目標。

內容提到，這項計畫希望配送約10億套篩檢工具給窮國，並採購足以在全球治療1.2億名患者的藥物；世衛估計全球未來一年內還會新增約2億起病例。

目前，窮國每天平均每10萬人僅執行50次篩檢，而富國有750次。ACT-A計畫希望至少把窮國的篩檢率提升到每10萬人100次。

在全球爭奪疫苗的競賽中，絕大多數疫苗都流向富國，而最窮的一些國家只分到少量。ACT-A計畫強調，世衛非常希望以相對低廉的價格增加藥物及篩檢工具供應量。

ACT-A計畫發言人說，這份文件還只是正在協商的草案，因此不在定案前評論內容。文件將在20國集團（G20）本月底在羅馬召開峰會前送到全球領袖手中。

ACT-A計畫要求20國集團及其他捐贈方，於明（2022）年9月前再出資228億美元，這筆錢要用來採購及分發疫苗、藥物和篩檢工具給窮國，以縮小富國與先進程度較低國家之間的巨大供應落差。各方迄今已承諾捐款185億美元供這項計畫使用。

這些財務需求是根據藥物、療法和篩檢工具的詳細估價而提出，將與配送疫苗的費用一樣占這項計畫最大筆支出。

文件未明確提及「莫納皮拉韋」，但預期以每療程10美元（約新台幣280元）價格支付「新的口服抗病毒藥物用於輕度／中度症狀患者」。

其他用來治療輕症的藥物還在研發中，但「莫納皮拉韋」是目前唯一在晚期試驗中展現正面效果的一種。ACT-A計畫正與默沙東及學名藥廠洽談採購事宜。

比起美國同意以每療程700美元採購170萬套療程的價格，10美元可謂極低廉。

然而，哈佛大學研究顯示，「莫納皮拉韋」若由學名藥廠生產，每療程可能要花20美元左右，在最適化生產下或許可以降到7.7美元。

默沙東已與8家印度學名藥廠達成授權協議。

ACT-A計畫文件提到，目標是在11月底前達成協議以確保「門診口服藥」的供應量，希望從明年第一季開始供貨。

窮國不易取得疫苗，仰賴世衛組織提供

疫情肆虐，但在獲取醫療資源上，富國與窮國之間的差距越來越明顯。目前美國、以色列以及英國都已經在接種第三劑疫苗，但許多位於非洲的低收入國家，只有2.2％的人施打過第一劑。

《華爾街日報》的報導就曾指出這個問題。對多數發展中國家來說，因為沒有足夠的技術研發疫苗、也沒有足夠的資金能夠與疫苗供應商簽下疫苗供應契約，只能仰賴世衛組織的COVAX計畫來獲得疫苗。COVAX目前已交付了3.06億劑疫苗，然而由於疫苗供應商預期出貨量下降，COVAX原先在1月份時預測能提供22.7億劑，9月份時下調至14.3億劑，對窮國而言依舊不足，甚至無法讓20％低收入國家的人口接種疫苗。

另外，部分發展中國家基礎建設不足、武裝衝突等狀況，更加深了疫苗分配不均的問題。例如阿富汗與南蘇丹，因為國內的動亂，兩國分別只有1.1％和0.2％的人完整接種疫苗。剛果和巴布亞紐幾內亞，則因為基礎建設不足，比如冷藏設施不夠以及道路維護不善等問題，沒辦法為國內人民提供足夠疫苗。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺