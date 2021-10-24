【影評】《大地英豪》：從原住民視角呈現歷史又兼具娛樂性，《最後的莫西干人》最好的改編版本

HBO的線上串流頻道HBO Max於2020年宣布，將翻拍「美國小說之父」詹姆斯・庫柏於1827年發表的小說《最後的莫西干人》，第一季由凱瑞・福永執導，上映日期未定。

《最後的莫西干人》一書，在19世紀即開啟美國人對「西部拓荒」的浪漫主義想像，可說是之後所有「西部拓荒」創作的始祖。詹姆斯・庫柏以己身同情印第安人的立場，透過「白人英雄」主角鷹眼的角度，講關於北美洲印地安人的冒險故事。作者角度即使同情，也反映時代，書中雖肯定印地安文化的價值，但更多還是以白人至上的角度，去窺視、開拓文明，並哀悼純樸印地安文化的消亡。

但這種存在於美國土地原生的浪漫感，也在電影出現後，讓《最後的莫西干人》屢屢被搬上螢幕。最早於電影初問世的1909年，就由影史先驅David Griffith翻拍成短篇默片。HBO Max翻拍前的最後一個版本，是1992年麥可・曼恩的《大地英豪》。相較其他大多忠實翻拍原著故事的作品，麥可・曼恩改動了角色設定，故事與原著相距甚遠，寓意與指涉的對象，也完全不同。《大地英豪》比較像導演麥可・曼恩自己的詮釋，劇本也是他寫的。

而這個改動，也讓《大地英豪》展示了「如何以原住民立場，拍出合理又兼具娛樂性的史詩巨構」。可謂目前為止，《最後的莫西干人》被改編的最好版本。

Photo Credit: 《大地英豪》

拋棄白人價值，真正從原住民視角呈現歷史

美國不乏拍攝印地安人題材的電影，其中以西部片居多。印地安人在西部片中被視作他者，西部拓荒者不認為紅番是美國人，也不承認他們是美洲的主人，而是視作開拓原野的障礙，如同艱難的環境，風暴、烈火、猛獸。拓荒者努力的獵殺紅番，跟他們努力克服惡劣氣候，建立自己的田園，是同樣的道理。印地安人不是邪惡勢力也不是壞人，只是很理所當然的成為一種負面的存在，成為西部英雄建立功績的祭品。

到了九零年代，凱文科斯納的《與狼共舞》造成轟動，使經歷六零年代種族衝突過來的美國人，開始注意印地安人的處境。印地安人一直都在，只是他們與同樣來自亞洲的有色人種移民不同。印地安人無法，甚至是沒有興趣融入美國的資本主義社會的文化情境，使得印地安人被各種族組成的美國人放逐在保留區內，用保留區分隔了印地安人與美國人的存在。一如英法殖民者初次開拓美洲土地的時候。印地安人自始與美洲大地結合在一起，從來也沒有被收編融合。

《與狼共舞》突顯美洲殖民者對印地安人的壓迫宰制，使印地安人喪失原有的生存空間，以至於在美國文化中，成為歷史。不過《與狼共舞》並沒有真正去談印地安人面對時代變遷，是如何應對進退，如何調適。整部片以凱文・科斯納扮演的美國軍官為中心思考，依然是用一種符合美國清教徒白人的道德觀，去看待印地安人。片中描述印地安人的美好價值，都是符合美國這個移民國家，所主張，所強調的美好道德。不管是尊重自然、追求自由、財產與幸福等，都是白人的價值，而非印地安人的價值。這個一廂情願的價值在同時期推出的《大地英豪》被挑戰與質疑。

以下詳細分析《大地英豪》的劇情結構，麥可・曼恩處理人物、情節、背景、心態的方式，是從原住民視角出發，講述本土與外來勢力交鋒的理想範本。

情節帶入原住民文化精神

他在人物設定上，將白人鷹眼從莫西干族酋長金卡加數十年好友，改為酋長金卡加的白人養子，降低了白人神話的優越性。鷹眼成為被莫西干酋長收養的戰爭孤兒，習得金卡加的一身絕藝。而電影一開場，就是由最後的一個莫西干族酋長金卡加，帶著他的白人養子鷹眼與兒子恩卡斯，三人在現今紐約州的哈德遜河流域一帶游獵，他們預計往西到肯塔基過冬。

此時正是英法戰爭第三年，哈德遜河流域屬於英軍的勢力範圍。英軍戰情告急，在這一帶向英國殖民者與莫和克人徵兵。此一場景就顯示出了多樣的價值觀。對鷹眼來說，英軍徵兵的口號非常可笑。英軍要殖民者與印地安人為了國王而戰，說他們是大英帝國的臣民，必須要為國犧牲、鷹眼當場就吐嘈，他說他不認為自己是英國人。

這符合當時美洲的情境，英國或法國對美洲的印地安人來說，只是另外的兩個大的部落，是外來的勢力。而外來的勢力與各部落間合縱連橫，取得土地與統治權，對印地安人來說，也不出部落的概念。因此，英軍所說的帝國的臣民根本就不存在印地安人的概念中。所以對鷹眼來說，這個說法十分可笑，而他當然也不可能為英軍效忠。

對莫西干族來說，英法戰爭與他們無關，他們也沒有想從英國人身上得到利益。對酋長金卡加來說，最重要的事情就是替他的兒子恩卡斯，最後的莫西干人，找一個印地安女人繁衍後代。這也是他們往西過冬的一個目標。所以英軍的說明會還沒結束，鷹眼就開始拉附近的屯墾者和印地安人開始玩曲棍球，他們不想介入這場戰爭。

畫面轉到英軍這邊，偉柏將軍要把軍隊從阿爾班尼堡調到愛德華堡作戰，而鄧肯上校奉命要去威廉亨利堡加入門羅將軍的陣營，順便把門羅將軍的兩個女兒可娜與愛麗斯，帶去跟她們的父親會合。鄧肯帶了一個連的士兵護送門羅姊妹一行人，由印第安人休倫族首領馬瓜帶路，前往威廉亨利堡。

在途中，馬瓜突然攻擊英軍士兵，並出現許多休倫族一同攻擊英軍隊伍。此時整個隊伍大亂。就在全部人都要被殺的時候，莫西根人出現，扭轉戰局。休倫族見情況不對，要撤退的時候，馬瓜特別用槍瞄準可娜，要把她幹掉。鷹眼見狀立刻反擊，馬瓜無法得手，隨即消失。

此時鄧肯內心慌亂，只跟莫西干人說他們要去威廉亨利堡。鷹眼見到他愛逞強的表情，就覺得可笑。在鷹眼內心，根本就瞧不起英軍。他用一種訕笑的眼神看著鄧肯，那個態度是很多印地安人的一個態度。白人雖然強大，但對印地安人的價值觀來說，強大又如何？對他們來說，白人有許多地方愚蠢可笑。

但印地安人不會直接用言語奚落白人。印地安人認為話語非常重要，話說出口，就代表行動。如果嘲笑白人，那麼可能面對的就是決鬥與戰爭。雖然白人不會如此輕易的就起衝突，不過印地安人為了言語衝突，卻常常見血，所以非必要的話就不會說。

一行人躲避休倫人的追擊，在途中他們看到邊疆被襲擊，金卡加的朋友家人被屠殺。鷹眼為此跟可娜起了爭執，開始互相了解，並產生了情愫。到了威廉亨利堡，發現法軍猛攻英軍，英軍即將失守。門羅見到女兒之後，才知道原來派去向阿爾班尼堡求援的信差馬瓜，是法軍的間諜，所以援軍遲遲不來。

此時法軍猛轟堡壘，並在清晨與英軍談判，提出讓英軍放棄據點，並可帶著武裝自由離去。門羅將軍在彈盡援絕的情況下，只好同意法軍指揮官的要求，決定投降。而休倫人頭目馬瓜非常不滿，跑去跟法軍指揮官抗議。馬瓜說，當年門羅的軍隊進攻他的村莊，殺死他的子女，並讓他被摩和克人俘虜。

馬瓜的妻子以為他死了，改嫁他人，而馬瓜藉著跟摩和克人結成血盟，得到自由，並回到休倫部落，努力的爭取到小酋長的位置。對馬瓜來說，他跟門羅有仇，一定要報。他一定要殺死門羅並吃掉他的心，然後殺死他的兩個女兒，讓他絕子絕孫。

莫西干人與民兵跟著撤退的英軍、部落，在途中遭受休倫人突擊。由於休倫人數眾多，英軍與殖民者、摩和克皆不敵。恩卡斯與金卡加趁機解救了鷹眼，並在兵荒馬亂的時候帶走門羅的女兒。而門羅被馬瓜找上，挖出了他的心。

Photo Credit: 《大地英豪》

衝突與談判，看出印地安人大時代下的困境

莫西干人逃走的時候遇到鄧肯，他們一行人沿河逃到瀑布，火藥被水淋濕，無力再戰。休倫人緊追在後。此時金卡加要他的兒子快走，可娜也知道，如果全部留在瀑布，就只有一起死。她跟鷹眼說，他們之中只要有一個人活下來，就等於兩個人都活著。鷹眼知道，如果休倫人不當場殺死他們，就會把他們帶回休倫領土。於是他選擇走，他跟父親與弟弟跳下瀑布。

門羅女兒與鄧肯被馬瓜抓到，帶回休倫領土，而鷹眼預見到這樣的狀況，於是與金卡加跟恩卡斯潛行到休倫地界。他大概知道馬瓜之所以緊追著門羅女兒不放，是因為家族仇恨，所以可娜與愛麗絲可能會被馬瓜帶回部落當成奴隸。他不知道馬瓜與門羅之間的仇恨，也不知道馬瓜放話要讓門羅絕子絕孫。

鷹眼沒辦法突破重圍進到休倫部落，於是他放下武裝，將象徵莫西干人榮耀的飾帶解下，握在手裡當作獻禮，隻身進入休倫部落。而先前他殺過不少休倫戰士，在見大酋長的途中，被休倫戰士與婦女羞辱。休倫人並沒有因此就直接把他抓起來，或是一斧頭幹掉，因為鷹眼卸下武裝進到敵人領土，就必須給他尊重。此時任何人把鷹眼幹掉，就是一項沒品的行為，印地安人與白人不同，不會幹這種事。

此時鷹眼到修倫大酋長面前，他不會說法語，要鄧肯幫他翻譯。鷹眼向大酋長說，希望他可以釋放門羅的兩個女兒，減輕英國人的憤怒，他們最討厭殘殺無助的婦女。馬瓜反駁說：「休倫的盟友法軍比英軍更強，他們不怕英國人發怒。」

鷹眼說：「法軍指揮官講和，馬瓜打破協議，法軍不會再跟休倫人當盟友。」馬瓜說：「法軍指揮官會很高興不用再與英軍將領對戰，而且休倫人一旦強大起來，就要跟法軍重新訂約，就可以要阿比那基的土地，要奧克治、索克人的皮貨，跟其他印地安部族交換黃金，不輸白人，跟他們一樣強大。」

鷹眼聽了就說：「要用法國人和殖民者的手段嗎？用酒來麻醉艾根奎族，搶奪他們的土地賣給白人？休倫族要用不完的土地嗎？要騙塞尼加族把野獸殺光，去換珠錢和酒？休倫人要殺 盡敵人的婦女嗎？這些都是法國人和殖民者的手段，他們在歐洲的主子貪得無厭。馬瓜的心腐化了，他要學讓他腐化的白人。我是希伯來裔殖民者鷹眼，是莫西根族金卡加的養子。放門羅的女兒和那英國軍官走。這條帶子紀錄了我父親的時代，可以證明我的話」

而大酋長意有所指的，先來了一段話：「白人來了之後，使黑暗籠罩在我們的前途。從我小時候起，族中長老就有個疑問：休倫族該怎麼做？」

大酋長續道：「馬瓜是戰鬥的好領袖，但他的做法跟休倫人不合。他跟馬瓜說，你帶門羅的小女兒走，讓門羅的後代不死，讓馬瓜心中的傷癒合。英國軍官回到英軍那邊，以減輕他們的憤怒。門羅的黑髮女兒要受火焚，為馬瓜死去的兒女償命。長槍獵人可以和平的離去。」

休倫人在聽到大酋長的命令後開始執行。馬瓜非常不滿，他認為大酋長的仲裁太軟弱，但他還是必須尊重大酋長的指示，然後把門羅的小女兒帶回去。

這一段談判過程完全是印地安式的。注意看馬瓜與鷹眼還有大酋長的判斷，都有其道理。對馬瓜來說，仗打贏了，他得到了榮耀，所以把英軍將領賣掉轉得賞金分給全族，理所當然。他重視的還是要殺死門羅的兩個女兒，替自己報仇。他之所以會不顧法軍與英軍的協議，突襲落敗的英軍，就是要報仇。如果他放門羅的女兒跟著英軍部隊回去，他也許就沒有機會殺她們。

鷹眼則舉出印地安人被白人資本主義經濟手段侵略的部族，來說明休倫人如果照馬瓜主張的價值去作，那麼休倫人也不過就是白人的翻版。他還用莫西干族的信物來證明自己講的話的可信度，試圖說服大酋長。

其實他這個做法是世界原住民常見的文化方式，在原始部落，一個人的價值並不是靠財富與手段建立的，而是在於他的作為與名聲。他的事蹟令人傳誦，搏取名聲，他的名字就會廣為人知。別人會相信他的話，也不是因為他的頭銜與財富，或者是做法，而是他的人格。相信的是他這個人，因為他平日說話的份量而相信他的論述。

忠於呈現印地安文化價值的美，成就《大地英豪》的經典地位

談判後恩卡斯為了解救被馬瓜帶走的門羅小女兒，追上馬瓜並與他決鬥， 結果慘死在馬瓜手上，墬落崖底。 而金卡加見到自己兒子被殺，悲痛交加，急急衝上峽谷，一連殺死數人，衝向馬瓜。馬瓜見狀，拔出戰斧與獵刀應戰，結果三招就被金卡加幹掉。

這一段戰鬥拍得氣魄驚人。金卡加與馬瓜佇立在懸崖之上對峙的場景，簡直是影史經典！在如此開闊的大地山林之間，印地安人在美洲雄壯的山峰之上對決，可以說把印地安的情境整個拍活了。過去的印地安電影，只能看到印地安人騎著馬被白人牛仔英雄屠殺，但這個鏡頭，卻勝過書中的千言萬語。把印地安人的雄姿，透過電影再現，相當厲害。

Photo Credit: 《大地英豪》

電影的最後，金卡加與鷹眼跟可娜在懸崖上進行告別式。金卡加平常幾乎不說話，只有在必要的時刻作出指示。此時他用英文，說了一段祭辭，希望營火會議的神靈能夠接納恩卡斯。他也希望死神能早日把自己接走，因為他的族人們都走了，卻只剩下他，金卡加，最後一個莫西干人。

金卡加頗具深意的望著鷹眼。鷹眼一定很納悶，為什麼金卡加沒有把他當成自己人。原因是金卡加清楚白人到來後，印地安人的處境。印地安人如果存留下來，最後也會像白人一樣，用白人的方法壯大。像歷史上的休倫人，當休倫人與法軍合作，取得先進武器與黃金，開始侵略其他地方，收編各部落變成強大的勢力，最後卻在法軍退出美洲後，不敵英國，最後被屠殺殆盡，趕到保留區自生自滅。

這是印地安人的處境。如果保留原先的做法，就會像莫西干人這個小部落一樣，死得剩一個人。白人殺印地安人，印地安人又自相殘殺。所以他希望死神早日來接他。但金卡加又太強了，他從電影一開始到後面，都是所見披靡，擋我者死，沒有一個對手能逃過他手上的神兵。但他終究只有一人，他再強也只能帶到墳墓裡面去。

之所以細談《大地英豪》的情節，就是想讓大家知道，一部好的原住民題材影視，可以如何兼顧原住民文化精神，不說教，又簡明易懂的透過情節張力，讓觀眾進入原住民的世界。麥可・曼恩的作品不多，他的《落日殺神》，也成功的把洛杉磯寂寞冷調的都市情境掌握的十分完美，可以說是一個難以歸類的美國傑出導演。

而《大地英豪》當中，許多看似簡單帶過的許多細節，恰恰都充分的呈現了印地安人的文化觀點。他們如何判斷是非，如何思考，如何面對白人的衝擊。而且毫無白人本位主義，也真正以印第安人的思維為準，呈現他們如何面對白人殖民的衝擊。這也使本片成為經典。

有本片的成就擺在前面，正在拍攝HBO新影集的凱瑞・福永，會怎麼詮釋《最後的莫西干人》，如何將北美印第安人主題帶往新的方向，也是有待觀察。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航