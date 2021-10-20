中央公布6都接種量能北市吊車尾，市府回擊：醫療量能穩定，12期第二階段3種疫苗絕對都夠

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗第12期從18日開放預約，台北市卻出現許多市民無法成功預約，也有民眾抱怨AZ疫苗接種統一到花博接種站不夠方便。台北市副市長蔡炳坤今（20）日早上召開記者會回應指揮中心以及外界的質疑，表示北市的醫療量能每天能施打的數量穩定，請第一階段沒能成功預約的市民不用擔心，第二階段三種疫苗絕對都夠，甚至會有剩餘。

至於不同廠牌疫苗施打地點不同，蔡炳坤回應打從一開始就分流的原因，就是不要讓一個接種點同時有2到3種疫苗在施打，避免搞混。

蔡炳坤：北市醫療量能穩定，到第二階段3種疫苗絕對夠

蔡炳坤首先回應，以第12期而言，中央告知第一階段的需求量為41萬人，以北市的醫療量能，目前能提供的是27.3萬人。第二階段中央告知的需求量為18萬人，北市能提供的量能可以到33萬人。換言之，兩階段加總的需求，跟醫療量能相比，還會有剩。

蔡炳坤表示，莫德納（第二劑）第一階段中央告知的需求量是13萬8428人，北市65歲以上長者在北市的系統預約了6萬2000多人，電話登記的人數為7400多人，其餘的長者就透過1922預約平台處理。

蔡炳坤表示，北市府到今天再向中央請教第一階段的供需落差，結果僅有7021人無法在第一階段接種。第二階段中央告知的需求量是5萬3053人，北市能提供的醫療量能可以到7萬2540人。第二階段剩餘量能為1萬2466人。

AZ疫苗（第二劑）第一階段的需求量為12萬6365人，北市醫療量能可提供8萬0500人，不足量能預計最高是4萬0865人。第二階段的需求量為6萬4259人，北市醫療量能可提供12萬8654人，預估剩餘量能為2萬3530人。

BNT疫苗（第一劑）第一階段需求量為14萬9267人，北市醫療量能可提供10萬1952人，不足的數量最多為4萬1399人。第二階段的需求量只有6萬7033人，北市醫療量能最高可來到13萬0720人，預估剩餘量能為2萬2288人。

Photo Credit: 台北市政府提供

蔡炳坤表示，北市的醫療量能每天能施打的數量是穩定的4萬多劑，他也請台北市民不用擔心，第一階段沒有預約到，第二階段3種疫苗絕對都夠，甚至會有剩餘。

蔡炳坤表示，指揮中心昨（19）日公布了第一階段的圖表，這會傷害到台北市許多醫療院所的心，他們每天這樣努力的接種，還要受到不公平與不正確的對待。蔡炳坤也提及，中央所告知的需求數字還在變化中，預估的需求數量與每天實際的預約數仍有落差，這樣對台北市也很為難。

蔡炳坤重申，醫護能力不能壓榨、醫療品質不能犧牲。往後還有很多階段要接種，希望中央、地方能互相理解，不要造成地方困擾。

蔡炳坤表示，市府第一優先考量的是由合約診所負責莫德納疫苗的施打，因為接種對象的年齡較高。

AZ疫苗這次接種的對象大多為40多歲的上班族，再加上在台北市內搭乘捷運方便，因此統一安排在花博接種站。蔡炳坤也提及，甚至為了這一期的接種，也在花博接種站加開了夜間接種時段，方便上班族利用下班時間接種。

BNT疫苗由於抽取程序複雜，蔡炳坤表示北市境內的醫院已在前一波協助到校園位學生接種，因此這次就讓醫院專門負責BNT疫苗的施打。

蔡炳坤表示這些醫療量能的調配都是為了因應不同的需求，打從一開始就分流的原因，就是不要讓一個接種點同時有2到3種疫苗在施打，避免搞混。

陳時中：北市如果真有困難，都可以來談

《自由時報》報導，蔡炳坤也說，現在北市府與中央目標一致，都希望讓更多人接種，他也感謝中央將衛福部、交通部、華山1914、當代文化實驗場、中正紀念堂展場等5個中央管轄點開設出來，並協調三總、榮總進行醫療處理。

北市部分，花博接種站現在一天量能約1.2萬，上週到昨日接種品質也不錯，蔡表示已在思考加量，花博接種站從22日（第12期開始接種）起，預計採早、中、晚3班制，量能會從1.2萬增加到1.6萬。

《聯合報》報導，陳時中今至立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前接受採訪，外界關心，北市疫苗施打安排為六都之末，指揮中心是否有和北市溝通？陳時中說，與地方政府一切都在溝通協調中，北市也了解情況，如果真的有困難可以來談，台北市的醫療量能是全國最高，醫療資源最豐沛，其他六都做得到，他相信台北市也一定做得到。

至於，台北市施打疫苗醫護人力不足，除北市聯醫外的公立醫院是否應要支援？陳時中說，打疫苗是醫界整體工作，需要全體人員互相配合，將施打率發揮最高，滿足民眾接種意願。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺