美運輸部長布塔朱吉請2個月育嬰假，福斯主播砲轟：國家面臨各種危機，他卻在家學著餵母奶

文：吳宗宜

美國運輸部長請2個月育嬰假，遭輿論大力抨擊

美國在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊下面臨供應鏈危機，港口壅塞使海運受阻，大量民生物資缺乏或漲價，在此緊要關頭，美國運輸部長（Transportation Secretary）布塔朱吉（Pete Buttigieg）卻被爆出，今（2021）年於8月中旬開始便請了約2個月的育嬰假，而運輸部並未對外宣布此事。

《福斯新聞》（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）在10月18日砲轟布塔朱吉，不顧美國國內面臨的各項危機，堅持離開崗位：「布塔朱吉在收養了孩子後，自8月以來一直在休假，試圖弄清楚如何餵母奶，我不知道該說什麼。」

布塔朱吉於10月17日接受國家廣播公司（NBC）節目「與媒體會面」（Meet the Press）訪談時表示，在休假期間，他依然有處理公事，並稱供應鏈問題可能會持續到2022年，需要短期與長期政策並用。

他也表示帶薪的育嬰假是個工作：「當有人為了歡迎一個新孩子進入家庭，並休假照顧那個孩子時，那不是度假，這是工作，這是快樂、美好、充實的工作，是一項重要的工作，也是每個美國人在歡迎新孩子進入家庭時，都應該能做的工作，我當初的競選政見就是如此。」

這位前2020年民主黨總統候選人、印第安納州南灣市市長在9月時，宣布與丈夫查特森（Chasten Buttigieg）收養了一對雙胞胎新生兒Penelope和Joseph。而早在2019年4月，布塔朱吉就曾表示：「我們希望很快就能有一個小孩……我們應該有帶薪育嬰假，想辦法為任何需要的人提供帶薪育嬰假。」

布塔朱吉一直是拜登（Joe Biden）政府關於帶薪育嬰假法案的重要支持者，目前正在國會辯論、拜登提出的35億美元重建美好未來（Build Back Better）法案中，就包含一項帶薪家庭假：「重建美好未來的議程中包括帶薪家庭假，而且順帶一提，我們幾乎是唯一沒有某種帶薪休假國家政策的國家，好像剩下我們與巴布亞紐幾內亞。我們已經很久沒能讓每個美國父母，在有新生兒進入家庭時好好照顧他們了。」

由聯合國國際勞工組織（International Labor Organization）2014年發布的報告指出，在其170個成員國中，只有美國和巴布亞紐幾內亞女性請產假時沒有薪水，而且美國只有12週的育嬰假。許多國家，包括日本、保加利亞、奧地利、挪威、愛沙尼亞和斯洛維尼亞，都提供超過婦女一年的薪資的育嬰補貼。

《福斯新聞》主播卡爾森抨擊布塔朱吉的尖銳言詞，很快引起輿論的軒然大波，許多人指責卡爾森恐同。Politico報導，MSNBC新聞的主播華萊士（Nicolle Wallace）批評其言論厭女和恐同：「他的言論並不代表這國家，我認這甚至不能代表共和黨的大多數人，這在很大程度上是一個共識問題，這個政策不僅是支持像我這樣的家庭擁有結婚和平等的權利，還有支持一般家庭，媽媽和爸爸，應該能夠請帶薪假支持他們的孩子成長。」

《華盛頓郵報》報導，倡導LGBTQ人士參與公共服務的勝利基金（Victory Fund）發言人伊姆塞（Elliot Imse），也抨擊卡爾森以試圖餵母乳的言詞進行攻擊：「如果他想就育嬰假的議題提出觀點，他本可以做到這一點，而無需使用歧視同性戀的言詞。」

《福斯新聞》沒有回應卡爾森對布塔朱吉的言語攻擊，諷刺的是該公司近來才因為替新父母提供6週產假的政策曾受到大力讚揚。

《華盛頓郵報》報導，今年3月，Fox & Friends的共同主持人皮羅（Todd Piro）在女兒出生後休了6週的育嬰假，當時他表示：「我非常感謝福斯為在這裡工作的所有父親提供如此慷慨的育嬰假，這段經歷深刻地改變了我，且在我女兒長大之前，我不會完全理解這段經歷多麼重要，但就目前而言，每天早上聽到從嬰兒床中流露出的微笑聲，緊接著是抱著她的時光，這些是我最珍惜的。」

國會山莊報報導，福斯新聞主持人沃特斯（Jesse Watters）也表示支持帶薪育嬰假：「現在我支持親子關係。我曾經嘲笑人們接受育嬰假，曾經認為這是一個大詭計，但現在，我希望我能花6週時間陪伴孩子。」

NBC報導，許多人為布塔朱吉辯護，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）就對其決定表示支持：「我很自豪能夠在一個努力為每個人實現帶薪休假的政府服務，以及與像布塔朱吉這樣的人一起工作，他是新生兒父母請帶薪育嬰假重要性的榜樣。」

《華盛頓郵報》報導，美國眾議員克拉克（Katherine Clark）表示：「布塔朱吉是新手父親，與數百萬其他美國人沒有什麼不同，他們也應該有權在出生、生病和年老期間照顧親人。」

《華盛頓郵報》報導，勞工部長沃爾什（Marty Walsh）也在推特上說，「每個人都應該有機會享受帶薪育嬰假。」

不過，還是有人不認同布塔朱吉的決定。《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，阿肯色州的共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）抨擊：「布塔朱吉在傷害美國工人階級的交通危機期間缺席，他無法組織我們國家的港口、鐵路、高速公路和機場。」

但諷刺的是，2019年柯頓曾在參議院批評華盛頓特區的披薩連鎖店，沒有為員工提供帶薪育嬰假，該店家的管理階層認為員工有新生兒不利於生意。

Photo Credit: AP / 達志影像

缺乏家庭假政策，拜登政府修法補破網

拜登總統希望改變美國帶薪育嬰假的政策，4月時他提出全國帶薪家庭假和照顧假計劃，這項1.8兆美元計劃將為在職父母提供帶薪休假，其中至少三分之二（或每月4000美元以內）的薪資由聯邦政府支付。

白宮聲明稱：「美國缺乏對家庭友好的政策，例如當勞工需要時間照顧新生兒、重病家庭成員或從自己的嚴重疾病中康復時，都沒有足夠的假，缺乏帶薪家庭假和病假已被確認為是美國競爭力下降的一個關鍵原因。」

政府估計將在10年內提供2250億的資金以支應家庭和照顧假計劃，新手父母將有12週的帶薪休假。然而，與其他富裕國家相比，這些規劃中的計劃仍然存在不足。在英國，育嬰假總共可以請高達41週；在瑞典則可以請超過68週或480天，並獲得原有薪資的78％；加拿大也通過法案提供長達61週的帶薪育嬰假。

Verywellhealth報導，根據兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）的數據，儘管許多美國人支持帶薪產假和育嬰假，但只有不到10個州和華盛頓特區有積極的帶薪家庭假計劃，包括加州、麻州、紐澤西州、紐約州等。

Marketwatch報導，顧問公司麥肯錫（McKinsey & Co）在3月發布的最新報告，對10個國家的130位新手父親進行了採訪，發現男性透過育嬰假加強婚姻關係、支持女性（壓倒性地承擔育兒責任），從一開始就分擔家庭責任，並與孩子建立更好的終生連結。

報告稱：「這些人大聲告訴我們，他們對於育嬰假的經驗是正面的，儘管有些人擔心這對他們的職業生涯可能造成的影響。雖然我們的研究側重異性戀父親，但我們認識到還有許多其他類型的家庭（有兩個母親或兩個父親的家庭、收養家庭等）也都會面臨類似的挑戰，因此都可以從育嬰假中受益。」

報告也指出，疫情也增加了想要或需要休育嬰假的男性的風險：「雖然讓男性休育嬰假的挑戰由來已久，但長期的COVID-19疫情為公司和員工帶來了新的挑戰，也就是對心理健康的影響。許多公司報告指出，員工在疫情初期為業績衝刺已經讓他們處於疲勞。包括在職父母尤其受疫情影響更為嚴重，他們持續感受到平衡工作和育兒的壓力。」

《衛報》報導，Reddit共同創始人兼風險創投家奧哈尼安（Alexis Ohanian）是家庭假政策的倡導者，他認為此種假對父母有利和企業都有利：「透過引入更好的政策，讓員工在辦公室就育嬰假進行對話，並在這些新父母須克服重重障礙時，也能尋求平衡的新解決方案，商業領袖可以創造一個更公平的工作場所，從而留住員工。」

儘管如此，許多男性和育嬰假倡議者表示，育嬰假經常被污名化，其根源源於育兒是女性工作，男性必須繼續工作並養家糊口的傳統觀念，這或許可以解釋為什麼男性不願延長休假時間。根據2012年美國勞工部的一份報告發現，70％的男性因生育或收養孩子的休假在10天或以下。

Marketwatch報導，最重要的是，一些父母，無論男女，都擔心休假會影響他們的工作，在勤業眾信聯合會計師事務所2016年的一項調查中，54％的受訪者表示，如果他們休育嬰假，他們會被認為缺乏對工作的承諾。

《華盛頓郵報》報導，德州民主黨籍眾議員奧爾雷德（Colin Allred）就表示，對於像布塔朱吉這樣的知名人士來說，是一個很好的示範，這有助於消除男性對休育嬰假的羞恥感：「育嬰假關乎你的家庭，但也關乎你作為一個人，也就是無論你擔任什麼角色，無論是在私部門還是公部門工作，現實是，你迎來了一個新生命進入你的生活，這將改變原有的一切，大家都需要時間來適應這種情況，與孩子建立更好的聯繫並度過過渡期。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航