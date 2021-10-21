台灣首份離岸風場生態調查出爐：施工期間，對鯨豚活動造成哪些影響？

環境資訊中心記者 孫文臨報導

台灣第一座離岸風場苗栗竹南海洋風場（Formosa 1）營運一年多，已提供約7.5億度的綠電。為理解離岸風場對台灣海洋生態環境的影響，經濟部能源局對該示範風場進行開發前、中、後的生態監測調查，完成台灣第一份離岸風場營運期間的生態報告。

報告比對水下聲學資料發現，風場區域的白海豚等齒鯨類於施工期間顯著下降，但施工後逐漸回復到開發前的活動狀況。目擊紀錄上，風場區的白海豚目擊次數也少於鄰近對照區海域。

苗栗海洋風場施工前、中、後生態調查報告出爐

蔡政府積極推動能源轉型、發展離岸風電，預計2025年將有700架離岸風機，設置在台灣西部海域。許多環保團體與生態學者擔心，離岸風場將對海洋生態環境造成衝擊，特別是瀕臨絕種的台灣白海豚，以及冬季過境的候鳥生態，然而台灣過去並無相關研究。

能源局委託專業團隊，在苗栗竹南示範風場進行為期三年的離岸風場生態調查，蒐集開發前（2018）、施工中（2019）、完工後（2020）三個階段的海洋生態狀況，包含水下噪音、鯨豚、底棲生物、魚類和鳥類的生態調查，以掌握離岸風場對於海洋生態的影響。

能源局在今年公布《離岸風場海洋生態研析－示範風場營運期海洋生態監測作業研究（摘要版）》，是台灣第一份離岸風場本土生態實證成果，可做為下一階段區塊開發風場環評的參考資料。

台灣蠻野心足生態協會專職律師郭鴻儀就建議，海委會應參考這份生態報告的研究方法，訂定一致的調查規範，要求每一座離岸風場都應比照辦理施工前、中、後的生態調查，以彌補台灣海洋生態基礎資料不足的問題。

鯨豚：施工期間活動量顯著減少，完工後回升到開發前狀態

在鯨豚調查方面，報告利用目視紀錄與水下聲學調查進行監測，並在風場鄰近區域選了一處無開發的對照區作為比較基準。

三年監測結果顯示，海洋風場區僅目擊過九隻白海豚個體、對照區則目擊到26隻，且對照區的目擊個體，年齡組成更年輕，還曾於2019年目擊過母子對。由於冬季海象不佳時容易造成誤判，目擊調查僅能在夏季海象良好時執行。

透過水下聲學資料，研究發現白海豚等齒鯨，在海洋風場區施工期間（2019年6月至2019年10月）的活動量顯著下降，「最靠近風場的監測站在施工階段幾乎完全沒有齒鯨活動現象。」而風場區監測資料顯示，施工後（2020年）與施工前（2018年）並無顯著差異，代表齒鯨在施工後的活動量逐漸回復到開發前。

不過，蠻野心足生態協會的研究員認為，報告在施工前的調查時間太短，所收集的資料代表性不足，過去20年的調查資料顯示，白海豚會使用這個棲地，「台灣人民花大錢請專家共同調查一小片海域是前所未聞，可惜前期調查未結合歷史資料，成果頂多算是一份調查資料，而非研究報告。」他認為，政府不該只公布摘要版，應該盡快將完整內容公開。

郭鴻儀也說，這份調查的時間太短，短短三年的調查仍難斷定海洋生態的實際影響，無法直接判定海洋生態是否恢復成原先的狀態，建議能源局應持續在海洋風場進行長期的生態調查，不該就此中斷。

Photo Credit: 中華鳥會 離岸風場不僅影響海洋生態環境，也可能衝擊鳥類活動的路徑

鳥類：風場區密度低於對照區且連年下降

在鳥類調查方面，研究團隊以雷達偵測與繫放追蹤兩種方式調查，並搭配研究員望遠鏡觀察，以驗證雷達的偵測能力，同樣也有選定對照區與風場區同步觀察。

彙整三年的鳥類觀察數量發現，2018年施工前的平均鳥類密度最高，2019年施工期間與2020年營運期間，風場區的鳥類密度都低於對照區，且2020年的風場區鳥類密度又較2019年更低。

繫放追蹤則發現，不同鳥類物種受到風場的影響有明顯的差別，白眉燕鷗主要往澎湖北方海域移動，與彰化遠岸風場有較大的重疊範圍；紅燕鷗主要往澎湖西北邊活動，與風場無重疊；而鳳頭燕鷗主要在近岸覓食，部分活動範圍與允能風場與彰化近岸風場重疊。

海洋風場的風機葉片旋轉高度介於25~190公尺。分析鳥類飛行高度，10公尺以下的紀錄佔68.6%，在100公尺以上的很少。「但這可能受到調查方式的影響，因為鳥類飛行高度愈高，愈難被調查人員察覺。」繫放追蹤的14隻燕鷗個體的飛行高度則多低於25公尺。

鳥類飛行高度與種類的目擊調查記錄 | 圖片來源：示範風場營運期間測作業研究報告

水下噪音：打樁影響逾20公里，風機運轉影響約1公里

在水下噪音監測方面，報告指出，125赫茲（Hz）低頻噪音在風機打樁時的影響可超過20公里，並且因海床地形變化而有所不同；施工船舶噪音影響達五公里；風機運轉時則影響約方圓一公里的範圍。

報告也指出，氣泡幕是目前打樁常用的減噪工法，但其減噪的成效與當下的海洋環境息息相關。「當海流水平速度超過2.5公尺時，或海床深度超過50公尺時，氣泡幕的減噪效果可能會遠低於預期。」

報告建議在施工前先調查海洋資料，或在施工前期試打樁，測量氣泡幕減噪效果、並推估影響範圍，如此一來在大量打樁時，才能讓氣泡幕有預期的減噪成效。

此外，針對底棲生物與魚類的生態調查結果則顯示，離岸風場施工並未使兩者的物種數量減少，底棲生物的物種調查更於打樁施工後明顯新增分類群，可能與人為施工引入新棲地類型有關。報告寫道，「由於目前的監測期較短，尚無法看到整體的變化情形與長期下來風機的影響狀況，目前取得的海域生態資料，可做為後續長期監測之背景資料。」

底棲生物的物種數量在風場施工後有所增加 | 圖片來源：示範風場營運期間測作業研究報告

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航