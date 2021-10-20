普悠瑪事故後ATP故障不減反增，時代力量批台鐵改革不確實「搭車像賭命」

台鐵普悠瑪列車3年前行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18死、215人受傷；意外3周年前夕，宜蘭地方法院一審宣判司機員尤振仲關閉列車自動防護系統（ATP）且超速達140公里，是造成意外主因，以過失致死罪判4年6個月；同案中時任台鐵機務處副處長柳燦煌、時任台鐵綜合調度所所長吳榮欽的行為與列車出軌翻覆無因果關係，判無罪。

時代力量立法院黨團今與罹難者家屬舉行記者會指出，普悠瑪事故後遭到各界質疑，台鐵才開始統計車上設備故障次數，即果發現ATP故障的次數不降反升，今年更是每日平均高達1.26件，「民眾搭乘列車，好像在賭命」；當時的罹難者家屬也認為，起訴書中記載普悠瑪採購驗收有瑕疵，而ATP也是普悠瑪採購的必要設備，「難道相關人員不用究責嗎？」。

時代力量：故障件數不降反升，平均每天都有

時代力量黨團總召邱顯智舉出台鐵統計數據表示，ATP車上設備故障數2019年已達到472件，2020年則有436件，今年到9月為止，還有3個月未統計的情況下，故障總數高達341件，從每日平均故障件數來看，2019年每天平均1.29件故障、2020年每日平均1.19件，今年則有1.26件，沒有明顯下降，反而有攀升情形。「請問交通部長，這是一個可以接受的數字嗎？」

立委王婉諭指出，普悠瑪事故後，台鐵雖一再強調列車上還有許多科技設備，但在2018年普悠瑪事故前，台鐵竟從來沒有統計過ATP車上設備故障情形，直到立委提出質詢後，才在2019年開始統計；先前台鐵營運安全處官員在運安會議上稱台鐵很安全，「坐了幾千次都沒有發生意外」，令家屬感到非常心寒，更看到官僚心態。

立委陳椒華表示，交通部長王國材6月時說台鐵今年即將完成安全管理系統，明年第一季也將開始進行第三方評鑑，但時力黨團在9月30日發函詢問第三方安全評鑑的預計目標、完成事宜及相關期程，交通部至今卻置之未回，黨團10月14日請交通部前來說明，交通部仍無法回覆，「究竟如何評鑑、評鑑了什麼以及完成期程，希望行政院蘇院長、交通部王國材部長可以盡快向全國國民說清楚、解釋明白。」

普悠瑪事故罹難者家屬董先生表示，普悠瑪事故造成家族8人喪生，媽媽也因意外半身不遂、臥病在床，3年來只回去老家台東2次。對於宜蘭法院判決只針對司機究責，他不滿地表示，「行政院、運安會、林佳龍部長都說過，發生問題不單單是司機的問題。調度、採購、驗收、保養，難道不是因為有種種因素，才會導致事故嗎？希望地檢署幫忙伸張正義」。

普悠瑪事故罹難者家屬林小姐痛批，普悠瑪事故後又發生了太魯閣事故，「行政院的改善計畫難道是寫故事書嗎？」她有家人在普悠瑪事故罹難，另有家人的親友也在太魯閣事故罹難，「交通部有盡到對台鐵的責任嗎？台鐵改善有落實嗎？且起訴書中記載，普悠瑪採購驗收有瑕疵，ATP也是普悠瑪採購的必要設備，難道相關人員不用究責嗎？」

台鐵：年底完成導入安全管理系統

台鐵在司機判決出爐當天，發布新聞稿表示，為確保行車安全，已全面推動安全改革，透過檢視人、車、路三面向健全工地管理、改善風險路段、強化軌道結構、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全，另也積極強化橫向聯繫、辦理高階技術會報及訂定重賞重罰激勵機制等務實作為。

台鐵預計今年底完成導入台鐵安全管理系統（SMS），由過去被動式治標方式，轉變為主動式治本機制，同時於年底前引進專業技術服務，將SMS各項作業指引內化至基層落實執行，建立安全文化。交通部也預計明年起辦理第三方對台鐵評鑑，確保SMS系統有效落實執行。

台鐵表示，6432次列車事故後，台鐵修訂相關管理須知、強化考核機制、建立明確賞罰機制、成立司機員考核精進小組，同時研發出考核超速自動篩選程式，有效提升司機員考核效率及精度；另外重新修訂司機員標準作業程序，包括4大項62小項態樣，確保車輛故障或事故時的安全處理程序。

台鐵指出，3年來台鐵也針對安全修訂多項管理規章，包括2018年11月15日修訂「列車自動防護系統（ATP）使用及管理要點」，2019年7月15日修訂「ATP隔離開關遠端監視系統使用操作程序」、12月2日修訂「列車自動防護系統（ATP）遠端監視系統調度員操作標準作業程序」。

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核稿編輯：翁世航