真的嗎，大家都在用保險投資?

文：邵鈺珊

2021年中，台灣迎來長達2個多月的三級警戒。今年十月份調查發現，台灣網民在歷經疫情後，對大環境的判斷變得悲觀。即便現在疫情已經受到控制，認為未來12個月會越來越好的民眾佔36%，比今年四月下降1.6個百分點。48.9%的民眾預期，台灣還需要12個月才能恢復正常。儘管如此，民眾還是開始將熱錢投入股市當中。

根據調查結果，相比於三級警戒前，儲蓄多於投資的網民減少了6.2%，其中女性的降幅為7.1%，高於男性；從年齡層的分群來看，50至60歲的族群下降了7.6%，位居各年齡層之冠。

在投資項目上，股票穩坐熱門投資工具第一名的寶座，其餘二到四名都是保險類型的投資產品。壽險及產險依然是第二名，但相比於四月，選擇這項投資工具的民眾增加了13.9%，增幅是所有投資選擇中最多的。第三名仍然是儲蓄險。而投資型保單則以9.1%的增加幅度，攀升至第四名。另一方面，將錢放在外幣存款帳戶、外幣定存、房地產、黃金存摺及黃金的人則減少了。由此可見，民眾雖然有投資意願，但在經歷三級警戒後，網民更傾向風險較低的投資工具。

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷