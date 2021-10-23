中俄聯合海上軍演，10艘軍艦首度穿越日本本州與北海道之間的津輕海峽

文：德國之聲中文網

日本政府週二（10月19日）表示，由中國海軍和俄羅斯海軍組成的共10艘艦艇，18日上午8點穿越了分隔日本本州島和北海道之間的津輕海峽，由日本海向東駛往太平洋。這是日本首度發現中俄軍艦同時通過這道海峽。

中國與俄羅斯10月14日至10月17日間在日本海舉行聯合軍演。兩國正加強外交與軍事關係，雙方都跟西方關係交惡。

津輕海峽最窄之處為19.5公里。雖然日本法定領海寬度為12海裡（22公里），但日本政府以法律附件方式把海峽領海寬度定為3海裡（5.6公里），因此海峽中間的水域仍屬公海，中俄艦隊通過津輕海峽並不違反國際法、也沒有侵犯日本領海。

「政府正密切關注中國和俄羅斯海軍艦艇在日本周邊的活動，」內閣官房副長官磯崎仁彥在週二的例行新聞發布會上表示，「我們將盡最大努力，繼續監控日本周邊水域和空域的活動。」

在中俄艦隊聯合穿越津輕海峽前，中國解放軍軍艦曾在2017年穿過此海峽，中國海警公務船也曾在2017年靠近此海域。

另外，《日本產經新聞》報導，中俄兩國空軍在前年7月和去年12月也曾兩次聯合飛越日本海上空，以加強在日本海的軍事存在。

中俄對日行動頻繁

中國官媒《環球時報》報導，中俄海軍在完成「海上聯合－2021」演習後，組織了一次「聯合戰略巡弋」，軍事專家宋忠平並研判「中俄艦隊可能繞行日本一週」、藉以體現「中俄在維護地區和平穩定方面具有高度的政治和軍事互信。」

日本長期以來與中俄兩國皆有領土上的糾紛。東京與北京在東海上針對釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）有主權爭議、東京與莫斯科在北海道附近的南千島群島（日本稱北方四島）上也有主權爭議。俄羅斯目前實際上在管轄南千島群島。

日本《東京新聞》報導，俄羅斯副總理兼政府辦公廳主任格里戈連科（Dmitry Grigorenko）和副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）15日登上了南千島群島中的擇捉島。這也是岸田文雄出任日本首相後，俄羅斯政要首次登上這座爭議群島。

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