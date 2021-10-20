本土+0、境外+4，3例突破性感染中有一人疫苗混打「AZ+BNT」

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增4例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

由於衛福部長陳時中、疾管署長周志浩在立院財政委員會，內政部次長陳宗彥、疾管署副署長莊人祥在立院內政委員會，副署長羅一鈞另有公務，都無法主持記者會。因此指揮中心表示，今日下午暫停召開記者會。

而針對今日的疫情狀況，指揮中心發布新聞稿說明，今日新增4例境外移入個案，均為女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自匈牙利（案16454）、菲律賓（案16455）、印尼（案16456）、美國（案16457）入境，入境日介於今（2021）年10月6日至10月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

而這4名確診者也都曾在國外接種過兩劑疫苗，案16454混打了AZ與BNT疫苗，案16455、案16456都是接種科興疫苗；案16457則曾在8月底於美國確診，案16457在確診前後接種了BNT疫苗，不列突破性感染的個案。

指揮中心也統計，截至目前，國內累計378萬1738例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含376萬4827例排除），其中16347例確診，分別為1708例境外移入，14585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心也報告了昨（19）日的國內疫苗接種情形，全國共接種31.9萬劑，BNT佔了16.9萬、AZ佔13.9萬、其餘莫德納和高端各有幾千劑，累積至今國內人口接種涵蓋率為64.29％，劑次人口比每百人有87.67劑，第二劑佔23.38％，數字持續增加。

至於昨日疫苗接種後的不良反應事件，則有171件案例通報，其中83件屬於嚴重、88件屬於非嚴重。接種疫苗後的死亡案件數通報了12件，其中6件為AZ、4件為莫德納、2件為BNT。通報12例的死亡案例，其年齡分佈於45歲至93歲之間，當中兩例正在調查慢性病狀況，其餘10例皆確定本身帶有慢性病，發生的時間為接種後的3天至31天。

最後，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺