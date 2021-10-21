習近平「南方大整風」劍指廣東幫民企、香港地產商，稍有閃失將會是中國經濟的大災難

文：蔣清平

中國共產黨第20次全國代表大會將於明年召開，北京有關人士透露，中共總書記習近平正大規模整頓南方勢力，尤以廣東與香港為最，除了替「共同富裕」的實施鋪平道路，也藉由清洗宗派強烈的南方官場與商界，為其持續掌權掃除最後一哩障礙。

熟知中共黨政運作人士透露，這次恒大集團危機，習近平刻意不採取以往政府照單全收的收攤模式，是要藉此打擊香港地產商。長久以來，香港政府與房地產商之間的利益共生關係以及地產商對中共改革要求的抵制，與中國地方政府和地產商的關係，以及恒大等房地產巨頭與政府調控政策的對賭心態，可謂高度相似。

如果說有所不同，那就是在一國兩制掩護下，香港的地產商們似乎可以從制度層面得到更多庇護。

放手恒大，打擊香港地產商

該人士指稱，中國政府宣布設置北京證券交易所之後，就放任恒大的財務危機，這是繼整頓阿里巴巴集團後，一方面重擊香港股市的中概股炒家，另一方面重擊不願配合北京，且對共同富裕有疑慮的廣東幫民企與香港地產商。

2019年香港爆發反送中運動，以及在習近平宣布推動「共同富裕」後，南方富庶省分的反彈聲四起，對中共中央而言，中共統治與政制絕對不會錯，這些動亂一定是因為貧富差距太大、外部勢力煽動與官員陽奉陰違。

中共黨政人士指出，先前已有分析，推動「共同富裕」的反彈力量會來自兩方面：一是民企最富裕的省分，如浙江，以中小微型企業居多，並且政商也多有勾結；二是廣東與香港方言相同，廣東人的宗族主義非常強，反送中抗爭後北京強力整頓香港，引發不少廣東人同情，此外美國等外部勢力仍伺機在香港滲透，希望利用南方對黨中央的不滿情緒，見縫插針。

中共是建立在北方，以陝西為根據地打出天下的政權，也定都於北方的北京。1949年後，對於建國前在國民黨根據地白區工作的黨員，多所不信任與發動鬥爭。從毛澤東以來，鄧小平、江澤民到胡錦濤，都屬於廣義南方人；江澤民雖然是江蘇揚州人，揚州屬於蘇北，但江澤民完全是南方政治人物，上海幫更因他而起。

而習近平則完全不同，他是陝西人，是出自西北的領導人，然後長期在福建、浙江及上海等南方省市任官，正因為有長期的南方從政經驗，他非常了解南方省分的地方保護主義與地方派系；他上台之初，更是遭遇來自上海幫江派的多所鬥爭。

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中共黨政人士表示，習近平曾在內部會議中強調，他在任上正好是中共建黨百年，在歷史性解決了十幾億人的溫飽問題，全面建成小康社會後，他對中國社會發展提出了更高的要求，就是公平、正義、法治、環境、共同富裕等，開始成為新追求目標。「南方各省的利益，這老虎毛，我終究要拔。」

先打港獨，再打南方政商

就在恒大爆發債務危機的同時，中共中央政法委祕書長陳一新，9月17日至19日赴廣東省深圳市調研了三天，調研的主題是基層社會治理工作。在調研座談會上，陳一新聽取了廣東省委政法委和七個市委政法委的匯報。

隨後，與北京關係良好的香港媒體，報導習近平早於三年前在港澳工作協調小組內部會議上，明確說道：「香港商界影響中央治港政策的日子已一去不復返。」到9月26日，當外界都認為香港局勢已平靜，中國公安部部長趙克志在當天舉行的黨委擴大會議上強調，要支持港府打擊「港獨」激進勢力，堅決粉碎港版「顏色革命」的圖謀。

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在整肅馬雲並藉機拉下杭州市委書記周江勇等多名浙江官員後，習近平正瞄準在香港、廣東與上海都互有分支的大型地產商，藉此打擊南方的政商地方派系，要求香港、廣東富商捐地納貢。

這場仗的凱歌未奏，就已遭受不少阻礙，中國近期的大限電，除了電煤供應不足、水力發電不夠等因素外，北京當局去年整頓盛產煤礦的內蒙古與陝西官場，習還放話要「倒查30年」，因此近期的缺電與煤礦集團刻意「躺平」有關。

習近平的南方大整風，牽動投機經濟、官僚主義、民營經濟與地方派系，稍有閃失，將會是中國經濟的大災難。

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責任編輯：丁肇九

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