民進黨驚爆創黨主席江鵬堅是「調查局臥底」，賴品妤提「台版除垢法」

立委黃國書近日被揭露，從學生時代起成為情治系統布建在學運及民進黨內新潮流內的線民，震撼黨內。民進黨前副秘書長林忠正18日深夜更在臉書發文透露，驚爆某位已辭世的前主席，是調查局派到黨外長期臥底工作人員，後續施明德則證實是民進黨創黨主席江鵬堅。

對此「連環爆」，民進黨主席蔡英文今天下午表示，她知道這個事情令許多支持者都感到震驚，但也是大家要面對轉型正義必經的過程。不能讓威權遺緒刻意扭曲「轉型正義」的實質意義及重要性，摧毀了從戒嚴時期以來，民主先進們共同努力的成果。

蔡英文：不能讓威權遺緒刻意扭曲「轉型正義」的實質意義

蔡英文表示，台灣經歷了全世界最長的戒嚴，在這38年戒嚴期間，因為國民黨威權體制的迫害，許多台灣人民失去了他們的自由，甚至是生命。即便1987年宣布解嚴，黨國的政治偵防工作還是持續進行。這段歷史的「真相」，特別是當年黨國威權體制，為了限縮人民自由、打壓反對運動，所運用的各種手段，仍然還未被徹底釐清，相關的責任如何釐清仍待社會集體討論，而歷史傷痕的彌平以及社會真正的和解，也還有一段路要走。



蔡英文表示，轉型正義真正的用意，並非清算，更非鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯，可以被揭露，讓受害者可以清楚歷史的真相，讓社會在充分理解當年傷痛的歷史之後，找到和解的可能，並且讓這個國家可以繼續作為一個共同體，往前走下去。面對真相、釐清責任、修復創傷，台灣社會才能走向共同的未來。這是轉型正義的真諦，也是民進黨執政後推動轉型正義最核心的初衷。



蔡英文說，過去幾天，有的從政同志，坦承面對過去曾經參與國民黨政府的監控行動，當事人也為了年輕時所做的事情負起政治責任。 她知道這個事情令許多支持者都感到震驚，但也是大家要面對轉型正義必經的過程。而此刻也更應該深究，當年的國民黨威權體制是透過怎樣的手段，讓一般民眾、年輕學子成為威權控制的協作者，成為加害體系的一環。



蔡英文也說，她想提醒大家，在當年戒嚴的肅殺氣氛之下，許多民進黨的前輩用生命做賭注，集結台灣人的智慧和勇氣，創立了民進黨。從戒嚴到解嚴，從黨外到民進黨，台灣人用無比堅定的意志力突破黨禁，推動台灣民主化，以及政黨輪替。 這證明許多同志在面對國民黨的眾多陰謀手段下，依然克服困難，實現對人民的承諾。用民主凝聚共識，用團結守護台灣，這就是民進黨最珍貴的精神和價值。

如果我們都不同意黨國威權體制在30年前對我們做的事情，現在我們更應該團結起來，把這一步走好走穩，絕對不能讓威權遺緒，刻意扭曲「轉型正義」的實質意義及重要性，摧毀了從戒嚴時期以來，民主先進們共同努力的成果。

創黨主席江鵬堅遭爆「調查局派來的」

黃國書事件爆發後，民進黨前立委林忠正在臉書發文，表示黃國書承認曾任國民黨線民的黑歷史，「轉型正義終於要走入深水區了！ 」「台灣從2000年第一次政黨輪替以來已經足足20年了，但是國民黨如何操作情治系統的高壓統治，仍然是機密。國民黨和情治系統依舊用盡洪荒之力，保護白色恐佈的加害人。」

林忠正也說，他親耳聽到一位非常敬重的受害人陳述，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員。他在過逝前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並且將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。不過他也替當事人開脫說，「其實，這位主席基本上也是特務統治體制下的受害人，因為任何再好的人一旦進了這種『黑道』世界，就永遠脫離不了！」

對此，民進黨前主席施明德接受《新頭殼》訪問則證實，江鵬堅是在過世前1年，邀請他至日本料理店宴飲時，藉著酒意壯膽，才對他和盤托出此事，坦言自己是調查局訓練班出身的，屬於正式編制；但江鵬堅也對施明德強調自己從沒害過人。施明德並說，江鵬堅是自己坦承此事，跟黃國書「被抓到」不一樣，不能把江鵬堅以線民視之，至於江鵬堅擔任主席後是否仍繼續情蒐工作，施明德表示江沒告知、不清楚。

賴品妤、范雲拋出「除垢法」強調非清算

民進黨立委賴品妤日前也拋出「黨內除垢辦法」，呼籲應針對黨員於威權時期參與相關工作的除垢辦法以及處置標準。賴品妤指出，黃國書聲明不只震撼許多長期關注轉型正義議題的夥伴，也再次揭露出在威權統治時代，台灣面對外來政權無所不用其極的迫害以及系統性的利益輸出，使許多人成為共犯結構的一員，造就了時代的悲劇。

賴品妤說，這段歷史悲劇不只是「過去式」，此次事件更證明了撕裂民主體制的雙手們如同時空膠囊般，依然存留在現今場域中，但轉型正義的最終目的是尋求和解，時間也並不能消弭過去；惟有透過真相釐清、責任歸咎，才能真正的防範歷史的傷痕留待未來。

賴品妤呼籲，面對轉型正義的工程要加速，讓陽光真正的照進陰影處，還原歷史真相，因此她也要拋出「台版除垢法」，希望促轉會盡力的凝聚社會共識。此外賴品妤也建議，中央黨部應該評估提出黨內針對黨員於威權時期參與相關工作的除垢辦法以及處置標準，她強調，訂定相關辦法絕對不是清算，民進黨是誕生自對抗威權行動中的政黨，轉型正義也是創黨34年以來的重要精神。

而立委范雲在接受《NOWnews》專訪時也表示，不管哪個政黨，只要擔任一定層級的公共職位，應該要自我揭露，讓人民知道他在威權時期，是否有做過侵犯人權的事情。有的話可以解釋，人民也會判斷是不是已經認同民主與人權，也會去了解當年為甚麼這樣做。



范雲說，其他國家也有類似的《除垢法》，或是一些清查制度。許多學者們的比較研究發現，從威權轉型到民主國家，有具體做清查的國家，會讓人民對民主制度更有信心。她認為，針對公職人員、安全人員、司法人員，是有必要做清查制度，這對民主的基礎是好的，「否則如果當年學運世代時的抓耙子，如果念法律，現在當法官，你能夠信任他嗎？」。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航