監察院廢不廢（上）：五權憲法是失敗的政府體制試驗品嗎？

文：百合花

近期修憲議題中的考監兩院的存廢又再次重回媒體焦點，看到不少聲音都說監察院是大陸時期憲法下的失敗品，應當回歸三權分立讓監察權重回國會。只是當這個話題再問一句：那監察院到底在做甚麼？往往大部分人都難以描述。

監察院很廢所以該廢？不外乎幾個質疑：

立委、民代才是人民的代表，憑甚麼讓總統提名的監委行使監察權，而且監委由總統提名立院同意，不具備民意基礎。 五權憲法就是個失敗的政府體制試驗品。 彈劾通過後也只能送懲戒法庭，讓監察院成為沒牙齒的老虎。

或許我們應該先好好認識監察權、監察院、審計部，才能認真思考：監察院廢不廢？

審計、兩院、權力分立

監察院雖是個院，但比起行政院跟下面幾十個部會，實在很小。

監察院及審計部一院一部預算總規模20多億不算多（行政院下面任一個部會都是百億、千億以上的預算起跳），但政府的每一塊錢到所有的施政效率，都建立在監察體系的背書上。

監察院依憲法及憲法增修條文之規定，行使彈劾、糾舉及審計權（監察法第一條），下級機關有審計部與各地審計處室，對於中央五院（是的，審計部可以對他的上級機關監察院查帳）、地方政府及議會，每年3至4月的決算審核期間要迎接在各機關走動查帳的審計人員，因為一個年度結束後，新年度必須要在三個月內完成前一年度的預算實施結果的審核（審計法34條），也就是決算審核（如同上市櫃公司3月底以前要上傳會計師查核過的年度財報）。

決算審核如同去年度政府施政的成績單，除了例行的決算審核外，其他還有：機關有犯錯，或是某些機關人員有重大的違法、失職，監察院會與審計機關一起調查，以作為糾正機關、糾舉失職人員甚至作為彈劾的依據（參考下圖政府財務課責機制）。

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簡而言之，審計部雖是監察院的下級機關，但比起監察院，行使審計權的審計機關作為政府自我監督的把關者，讓各機關實實在在感受到監察權的存在。所以監察院的監查權不是不存在，因為他並不直接面對民眾，而是經常性與政府部門過招。不過當行政、司法、考試權有踰矩，但正常管道已難以伸張時，監察院陳情也成為民眾對政府申冤的重要管道（監察法第4條）。

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然而即使各地審計處室已經獨立於地方政府以外，負責審議預算的各地議會對自己的預算極度寬鬆，若審計機關出具不中聽的審核報告，地方議會勢必與審計機關有所摩擦，成為地方政府與中央政府對槓，而面對可以刪減預算的議會與立法院審計機關也會有所軟化。

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從中央總決算審核目錄（上圖左）可以看出，立法院比起其他機關幾乎沒有太多審核的篇幅（立法院根本不到一頁，對比行政院有近100頁，司法院跟考試院也都至少有14頁與6頁），而內文（上圖右）也只是最簡單的決算結果的文字呈現，而在地方議會的目錄（下左圖）與篇幅（下圖右）也是如此，面對民代與立法權，監察權顯得相對有所顧忌。

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不像美國有參眾兩國會相互制衡，由於我們最後一次修憲把國民大會送進歷史長河，立法院成為我國唯一的國會，但誰又能擁有立法院沒有的權力，進而制衡立法院？

五權分立目的在於不讓任何一權獨大，行政權要做事，立法權可以審議，監察權則隨時監督各方與公共資源，而監察權則是用最少的資源維持政府治理，一院一部預算規模20多億真的不多。

失能、制衡、最後防線

妨礙公務有罪，但不代表執行公權力都是對的（亂拆民眾房子跟警察亂押人都不是新聞，即使有行政法院，行政機關通常都會選擇先霸道執法），就像法官不一定清廉，檢調不全是正義一方。民眾能透過監察院陳情，監察院也全都看在眼裡，即使是受刑人，人權也必須受到保障。

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民眾罵法官是恐龍，多半是認為判決無法彰顯正義，可是很少見檢察官被譏諷，或是調查局被抨擊，因為民眾不太會分司法單位的法官與行政單位的檢調有何不同。

從這點看來對法官頗不公平——法院是不告不理，刑事案件上必須由調查局調查與蒐證，畢竟他們就是司法警察，或是檢察官從調查局經手後再接著負責偵查刑事案件，偵查後，認為被告有很大的犯罪嫌疑。在這種情形下，檢察官會對被告提起公訴（起訴），因此在法官接手前必須經由檢、調蒐證，檢察官起訴才會到法官面前進行審判。

行政機關下的檢調有較高的動機與業績性去衝、去調查，這與司法機關的法官被動地在法庭上聽雙方辯詞有很大的差異。因此，行政機關為了業績（業績好有利仕途，想想國稅局）而侵害民眾這是很可能發生的——我們很常看到檢察官或是調查局在媒體上大張旗鼓，向社會大眾說羈押誰、搜索哪裡、起訴誰，但法院判決則是媒體主動報導，與檢調的主動聯繫媒體有明顯區別。

原本應該偵查不公開卻被媒體大肆報導，一般民眾也不懂案情，還沒審判前就已對當事人造成名譽受損，而檢察官為仕途，忽視客觀性義務及無罪推定原則，跟一切對被告有利及不利事證，卻僅依偵查所得不足的證據一併起訴。

以上對被告權利有關的損害，監察院就能作為民眾最後一道防線，這些是行政機關不理（試想：檢察官有可能自打嘴巴？），立法機關不能管（立法權不能干涉司法），監察院能因為違反檢察官倫理規範及法官法提案彈劾，移請懲戒法院審理（所以監察院彈劾只是第一步，有沒有罪也要看懲戒法庭判決，運作方式和檢調到法院很像）。

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但本因最公正客觀的司法單位近期也蒙上陰影——法官收受翁茂鍾餽贈，讓我們對於法官職業神聖性、尊重和信賴，監察院也能用彈劾警醒想要手腳不乾淨的法官——違失情節重大，也會受到懲戒。

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因此，即使是專業文官、事務官也會有私心濫權跟不作為，此時監察體系是鞭策行政機關，也是現行制度下最可行的「政府自治」。更直接些——我們常罵司法體系有吃米不吃米價的法官，行政體系有好鬥濫訴的檢調，此時只剩下監察院能用審計與監察權予以制衡，政府審計與監察院或許是冷衙門，但愛批評、挑毛病跟惹人厭的業務承載著政府不能迫害百姓，自我約束的必要性。

我們都知道政府不該侵害民眾權益，同樣也沒人能忍受檢調濫訴造成的名譽受損。

監察院廢不廢（下）：監察權回歸立委，一黨獨大時難免狼狽為奸

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航