日本政府資助台積電開設晶圓廠，新任經濟安全大臣：日本半導體產業復興第一步

上週台積電（TSMC）於法說會上公布，確定受日本政府協助，將於當地投資設廠。才甫上任的日本首相岸田文雄大動作任命小林鷹之擔任全新職位「經濟安全大臣」，迎接往後的半導體產業發展，外界直指是「日本復興本土半導體」的重要一步。

台積電成為日本復興半導體產業的第一步

小林鷹之告訴英國的《金融時報》，日本過去沒有加以保護半導體製造技術，導致在全球的戰略中落後於它國，他還說：「現在日本的問題是該怎麼打造優於別國的技術，進一步讓國際社會不能沒有日本」。

這位新任的經濟安全大臣年僅46歲，曾赴美攻讀哈佛甘迺迪學院，是日本政壇的新星，此次被賦予相當大的權力，能以經濟安全為由，介入其國內大小事務，上至晶片製造、下達原料稀土無所不包。談到台積電赴日設廠，小林強調「這只是第一步。如果我們就停在這裡，日本半導體產業不會有復興的希望」。

其實，一年前日本產業界根本沒有關於半導體的話題，但在美國拜登（Joe Biden）政府上台後，為抗衡中國，簽署了加強在美半導體供應鏈的相關法案（CHIPS法案），讓全世界都發生改變。

過去由政府過度插手、介入的產業的情況，普遍受到信奉自由市場為圭臬的國家反對，但隨著老大哥美國大舉改寫規則後，各國紛粉補助巨額資金打造半導體工廠，這其中最引人注目的就是日本。

到底在日本重新開始建設一座晶圓工廠要多少錢？前任日本首相在一次產業座談會上詢問，出席者回答：「如果要建工廠，需要1.5萬億日元（新台幣3600億元）」。「需要這麼多啊…」菅義偉聽到數字後喃喃自語。

《關鍵評論網》訪談竹科內半導體業內人士表示，日本花數千億蓋的並「不是先進製程」，是蓋一座落後全世界十多年的20奈米製程工廠（目前台積電即將量產3奈米）。

業內人士強調，這些花費都還不包括，技術人員、專利還有相關環保設備等支出，如果日本要在邁進更先進的製程，資金要再翻倍、再翻倍。他說英特爾單建造一座微晶片工廠，成本已經上調到1000億美元（新台幣2.8兆元）。

這是日本不得不做的投資，為響應美國半導體聯盟的號召，所踏出的第一步。日本電子情報技術産業協會（JEITA）5月，向經濟産業省提出請求支援的建議，報告中反覆強調：「如果不做，這樣下去再過10年左右，半導體産業將從日本消失」。

未料，當時日本內閣官房長官加藤勝信，卻對該份「半導體報告」潑了一大桶冷水，他擔憂地說：「1980至1990年代，日本與美國在半導體領域産生摩擦，希望不要重蹈覆轍」。

1990年代受到美國排擠，半導體製造落後10年

加藤表示，他在擔任原大藏省官僚期間，目睹了日、美半導體的爭霸。那時因為政治的力量（美國）導致日本半導體産業衰弱的主要原因。他指出，目前各國政府的鉅額金費支援半導體産業，日本又再度迎來政治主導命運的局面。

「日本產業界對半導體應該還有恐懼，因為當時《日美半導體保障協定》導致日本喪失半導體主導地位的歷史，仍記憶猶新。」業內人士強調，目前普遍都認為1980年代，當時因為美國不滿日本半導體DRAM市佔率太高，以該協議向日本約定，如市佔率、價格等條件作為貿易前提，排擠日本發展。

日前《日本經濟新聞》採訪東京電子前社長、日本産業技術綜合研究所最高會議主席東哲郎表示，韓國、美國以及中國等投入的資金，遠遠高於日本，根本不在一個級別。

他說，日本應該尋找優勢，並且制定合理的戰略，例如應該先召集所需人才進行訓練，然後再『仔細考慮』建造製造邏輯半導體的選項，穩步進攻10奈米製程，否則將「重演過去的歷史」。

《日經中文》報導指出，當時協議簽訂後，美國企業趁著個人電腦、傳統手機和智慧手機的成長趨勢，成功地拉抬了韓國、台灣的相關供應鏈，排擠了日本。報導稱，日本企業當時也未能即時投入資源，開闢先進的半導體產業，錯失先機。

好景不常，適逢日本1990年代末處於經濟蕭條期間，當時的日本半導體巨頭日本電氣（NEC）主管無奈的說：「半導體部門有時被稱為公司的賊（大幅虧損）」。此後日本企業越來越無法負荷半導體先進製程的巨額投資，經營決策變得相當遲緩。

2000年代前期各大企業開始分割半導體業務，半導體產業開始進入「專業分工」時期，而台積電成功掌握了「晶圓代工製造」的商業模式。反觀日本卻各大企業磨合不佳，未能拿出確切的量產時程而作罷。

再加上，日本政府對其産業並無積極的輔導，又錯過了一次發展契機。美國半導體産業協會（SIA）於2021年的報告分析指出：「如果計算在日本、美國營運10年半導體記憶體工廠所需的成本，相較韓國、新加坡和中國高出20至40%，最主要的原因就是『政府補助、輔導』的差距」。

《日本經濟日報》報導強調，新一代半導體工廠的開設、研發合作等課題仍很多。如今，日本又走到了發展半導體的十字路口上，全世界的投資人也都在關注，日本該往哪個方向前進，又將與晶圓製造頭龍台積電產生何種緊密的關係。

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核稿編輯：翁世航