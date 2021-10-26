監察院廢不廢（下）：監察權回歸立委，一黨獨大時難免狼狽為奸

文：百合花

選舉、怠工、濫權

當社會越來越複雜、人口眾多時，直接民主太沒效率，所以我們需要選舉出行政長官（總統與各地首長）組織專業文官（苦命的公僕們）來做事（行政權），而公共資源（稅收與預算）的分配另選出另一批民代們審議（議員與立委）。

只是，行政機關無法永遠戰戰兢兢，民代們選上後會打架怠工，而立法機關可以透過年度預算審議來制衡行政專橫，但緩不濟急，而且也只能鞭策政務官，而非專業文官的事務官。

再者，每次選舉都是權力遊戲的戰場——討好選民。大部分的選民不具有專業知識與社會發展的遠觀性，因此四年一次的選舉讓行政首長與民代們容易被選民綁架，每次的選舉立委都會希望下次繼續選上，而選舉就包含各方利益團體的支持，所以讓立委又有監察審計權，沒人可以制衡。

在監察權跟立法權的角力下，我國政府體制並沒有參、眾議院的互相制衡體制，若廢除監察院將所有權力高度集中於立委，立委們業務之多、權力之大、又要顧及選民與選舉，立委也是人，太多的成敗、權力押在立委的自我約束上（立委無法被彈劾，也很難被罷免，不分區立委甚至不能被罷免），原本的權力就已經很大，大上加大聽起來就很危險。

詳閱監察院的調查報告，針對許多來自民眾陳情而成案的冤獄、勞工、社福等人權案件，是有調查權展現監察權的真諦，協助多位冤獄的人發聲，這也是現行立法院難以觸及的業務，但太多的政治口水抹滅監察院的努力。

Photo Credit: 中央社 立法院與地方議會各種荒腔走板的演出已不是新聞

內部稽核、狼狽為奸、態度

美國政府體制下，聯邦審計署隸屬每州兩席代表所組成的參議院負責，而非依人口比例、民意基礎較強的眾議院掌握，因此三權分立只是表象，立法權切割成兩院再制衡不讓任何一個國會獨大。

然而，目前監察院與立法院無法像美國參眾兩院版的權力平衡、制約，因為中央或地方的民意代表不為監察權行駛的對象（意指監察院無權糾彈立委及地方民代，這也是為何前面看到審計機關對立院、議會的決算審核只能輕筆帶過），造成立法院可藉監委人事同意權制衡監察院，但監察院卻不能對立委行使監察權，成為立監二院有巨大的權力落差（釋字第3、14號）。

當一個政黨全面執政，同時擁有總統與立院多數時，監察院就可能成為某特定政黨的政治工具，立場上不可避免地偏向特定政黨，或在行使職權時被政黨左右，而難以最為一個獨立憲政機關來運作。

我們可以怎麼做？或許商界提供我們要的借鏡。

對比到民營企業，監察權很像是內部稽核。我國公司法規定下，公司組織有股東會選出代表公司執行業務的董事組成董事會，也選出監察人監督公司業務執行與隨時調查公司業務及財務狀況。

不過長期以來一直有監察人怠忽職守——所謂「董監狼狽為奸」的問題。所以從2006年開始我國模仿美國的公司制度，針對一定規模或產業的公開發行公司在證券交易法（證交法）的規定下，改設置由獨立董事所組成的審計委員會來取代監察人。獨立董事則必須對公司保有一定的獨立與專業性（持股不宜過高、必須是取得專業證照的專業人士、執業年數多少年等等）。

雖然監察效果是否好於監察人還有待商榷，但對於公司的監督者身分，商界已經規範有一定資格者才能擔任以確保專業性，那手握監察權的監察委員，能不能也要求一定程度的專業人士才可以作為立法院表決候選人？

Photo Credit: 中央社

總統提名監委與審計長讓立法院表決通過，即使依目前《監察院組織法》第3條之1或是審計部組織法第2條對於監察委員與審計長必須是一定程度的專業文官才有資格列入候選。那在既有的制度中加上——29位監委必須有一定名額作為在野黨的提名人選進入監察院由立法院同意任命，既不會造成執政黨的反彈，也能保持監察院的多元性、獨立性，似乎是可行的。

回到從頭，我們可以如何回應那三項質疑？

沒有完美的制度，因為有不完美的人，我們只能盡量減少人性的影響，在保有現行制度的好處中改善它的缺失。現在我們可以回答那些質疑：

1. 立委、民代才是人民的代表，憑甚麼讓總統提名的監委行使監察權，而且監委由總統提名立院同意，不具備民意基礎？

答：總統提名立法院同意是間接民主，而且監委、審計長任期有6年，意思是至少跨兩任總統及立委的4年，為的是監察權獨立行使。太多的選舉不等於民意都能彰顯，間接民主不直接面對選民可以不用為了連任而失去監察權最重要的獨立性。

畢竟立委與民代會因為選舉而對於很多政策與選民妥協而少了獨立性與政策的宏觀性，我們也不若其他國家有兩院國會來區分各自的權力，當立法、預算審議、監察權都由一個立法院及地方議會主持，可能連決算審核都難以獨立。

2. 五權憲法就是個失敗的政府體制試驗品？

答：監察權是政府內控制度的彰顯，政治的精隨在於「分權與合作」——立法權掌握預算審議，行政權執行預算，監察權審核決算。

多一項獨立行使職權作為政府的良心發聲，這試驗品似乎還滿成功（審計機關真的很煩），會感到制度失敗的人或許已很久沒摸摸自己的良心了。

3. 彈劾通過後也只能送懲戒法庭，讓監察院成為沒牙齒的老虎？

答：法務部檢察官執行調查權蒐集證據，當證據足夠才提起公訴，然後就定罪了？當然不是，起訴後接下來由法院審理，只有司法官才能審判有罪無罪。

一樣的道理，只需彈劾不代表有罪，但這已足以對當事人等同陷入司法程序的泥淖般疲憊，更是對公務生涯一大汙名。若認為只能彈劾卻無法審判的監察院是沒有牙齒的老虎，一來看出說這話的人可能是個法盲，不知道司法程序多讓人身心俱疲，更別忘了，就算老虎沒有牙齒，也還是一頭300公斤的大貓。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航