【小說】細田守《龍與雀斑公主》選摘：我和媽媽的幸福回憶，在那個八月之後只剩下痛苦的記憶

文：細田守

記憶

「媽。」

「什麼事？鈴。」

我一呼喚，媽媽便轉過頭來回應。

十一年前。當時房子還很新，還沒有車庫，庭院裡到處都是花卉盆栽。

「我不要剪頭髮。」

我如此聲明，跑下了家門前的坡道。媽媽走另一側的樓梯，繞到前方，手扠著腰等我。我再次強調自己絕對不剪頭髮，連蹦帶跳地逃向反方向，卻一下子就被逮回來了。

我被迫坐在庭院的長椅上，披上了剪髮圍巾。「妳會變得很可愛的，鈴。」不要，剪完頭髮以後髮尾都會刺刺的，很討厭。我搖晃雙腿，嘟起嘴巴。然而，媽媽不管三七二十一，拿起剪刀，一口氣剪掉了我的頭髮。「以後妳就是小學生了。」兩側的頭髮成了不到肩膀的長度，瀏海則是在眉毛的遠遠上方。開始上學以後，有好一陣子脖子都是刺刺的。

我和媽媽常常一起玩。

我們在傍晚的河岸草皮上玩相撲。我使勁一推，媽媽倒在草皮上。贏了！我開心地笑了，媽媽也笑了。為什麼？我詢問。因為我輸就會哭嗎？不是。媽媽搖頭。是因為從前那麼瘦弱的鈴變強壯了，媽媽很開心。爸爸躺在草皮上，笑看這一幕。

媽媽常下廚做鹽烤鰹魚。灑一些鹽巴在鰹魚片上，用不鏽鋼串籤串起來，放到爐火上烘烤帶皮的那一面。我坐在椅子上目不轉睛地看著她下廚。鰹魚會滴油，用廚房紙巾邊吸邊烤，就不會弄髒瓦斯爐；烤成金黃色以後，放進冰水裡冷卻，再瀝乾水分。

切得大塊一點，或該說切成厚片，是媽媽的一貫作風；還是個小孩的我無論是要用筷子夾起厚厚的鹽烤鰹魚或是放進口中，都費了好大一番工夫。媽媽拿著馬克杯，一面看我苦戰，一面等候爸爸歸來。當時爸爸是上班族，每天都穿西裝、打領帶，去市區工作。

或許是因為這個緣故，從前家裡似乎比現在富裕一些。媽媽買了當時最新款的智慧型手機，為了測試內建相機的性能，我坐在爸爸的膝蓋上，用智慧型手機對著媽媽。爸爸幫我把媽媽收進取景框，再由我按下快門。身穿白衣、面帶微笑的媽媽很美，我把這張照片列印出來，現在還放在家裡。

當時的我和現在不一樣，是個喜歡到處亂跑的活潑小孩。比起待在家裡，我更喜歡在外頭玩耍。有樹我就爬，有葉子我就摘，有蟲我就追；不過，我並沒有曬黑，大概是體質所致吧！相對地，我的臉上長滿了雀斑，膝蓋也滿是傷痕。在樹林裡、在河岸邊、在家門前的坡道上，我都常常跌倒。媽媽總是慌忙跑來，緊緊抱住痛得嚎啕大哭的我。

說來不可思議，媽媽一抱，疼痛便消失無蹤。那時候真的好幸福。因為我總是到處亂跑，因為我想讓媽媽抱抱，所以我不知道跌了多少次跤；而媽媽總像是女兒發生了什麼大事似地匆忙趕來，替我擔心。

每天都像暑假一樣。我纏著洗衣打掃的媽媽玩耍，吃完飯後，敞開和室的門，在榻榻米上鋪上涼被，一起睡午覺，蚊香的煙霧裊裊上升。待我醒來以後，睡在身邊的媽媽通常已經不見人影，忙著做家事。現在回想起來，媽媽從來不曾對我說過「我現在很忙」；只要我提出要求，無論任何時候，她都會陪伴我。

家住深山裡，沒有上館子的機會，但是相對地，想吃什麼媽媽都會煮給我吃。某一天，我說我想吃在繪本上看到的烤雞肉串；在那之前，我從來沒有吃過烤雞肉串。媽媽把雞肉一塊一塊地串在一起，替我做了烤雞肉串。那是我有生以來第一次親眼目睹烤雞肉串。我不懂吃法，無法順利地把肉從竹籤上咬下來。爸爸和媽媽目不轉睛地看著我這副模樣，彷彿不願錯過女兒人生中的初次體驗。

住在深山裡的我們出遊的地點並不是遊樂園或購物商場，而是更深山裡的露營地。在晴朗的夏日，媽媽和我戴著寬邊帽，走過沉下橋，爸爸則是扛著一堆露營用具。

位於安居溪谷深處的水晶淵蔚藍得驚人，就連住在當地的我們看了都不禁倒抽一口氣。水十分清澈，甚至可以清楚地看見自己映在河底的影子。那種感覺就像是浮在半空中，讓我有些害怕。

媽媽是個游泳高手，土生土長的她常誇耀自己每到夏天就像河童一樣天天游泳。她深知河川的樂趣，同時也絕不會在危險的日子去危險的場所游泳，更不會讓我這麼做。媽媽繞過浮在水上的我，當著我的面潛進水中；抓著泳圈的我不安地呼喚媽媽。媽媽，不要走。可是媽媽就像是沒聽見我的聲音似的，逕自在蔚藍的水中游走了。

某天傍晚，我在玩媽媽的智慧型手機，發現了一個奇妙的APP。啟動那個APP以後，出現了黑白並列的橫條紋。這是什麼？我指著畫面詢問身旁的爸爸，爸爸窺探畫面，歪頭納悶，呼喚正在準備晚餐的媽媽。

晚餐後，媽媽將我直拿的手機橫過來；橫過來以後，便可看出那是鋼琴鍵盤。我在媽媽的催促之下按下了其中一鍵，發出了「Do」的音。我帶著「有聲音耶！」的表情看著媽媽，媽媽也帶著「有聲音耶！」的表情看著我。那是媽媽使用的音樂製作APP。

直到那時候，我才環顧媽媽的房間，並發現了兩件事。架子上排列得密密麻麻的是老唱片、錄音帶和CD；把這些東西放進黑膠唱盤或播放器，接上擴大機以後，左右的揚聲器就會播放出音樂來。媽媽的收藏品相當完美，掌握了古典樂、爵士樂與搖滾樂的歷史重點。這樣的陣容齊聚於荒鄉僻壤的民宅之中所代表的價值與意義，當時的我完全不明白。

我在媽媽的房間裡逐一按下APP的鍵盤，記錄下來，並加以播放；只見每個音都照著排列的順序響起，即使輸入的音階雜亂無章，程式依然一板一眼地播放出來。這讓我開心極了，忍不住在椅子上蹦蹦跳跳。媽媽也笑了，溫暖的鎢絲燈光照耀著我們。

自此以來，我迷上了這個APP。我向媽媽借用智慧型手機，從早玩到晚；直覺性的操作方式簡單又好用。那並不是給小孩用的APP，有許多我看不懂的字眼與不知道的功能，但我依然沉迷不已。

我一頭栽進了作曲這個刺激且新鮮的體驗之中。我作了好幾首曲子，試彈給媽媽聽；媽媽聽完以後，總是會用簡短的話語給我建議，比如這麼做會更好、那麼做是訣竅之類的。有時候，她還會拿出幾張收藏的唱片放給我聽，供我參考。

媽媽並不是音樂家或作曲家，但是現在回想起來，她的每個建議都切中要點。這樣演練幾次下來，有一回，媽媽聽了我譜成的旋律，突然啊了一聲，並開始小聲唱歌確認；我詢問曲子如何，媽媽說還不賴。她說她看我譜曲的時候直冒冷汗，因為我把音符擺在一般不會擺的地方，她覺得這首曲子會以失敗收場，我的心血全會白費；然而，說來不可思議，待曲子漸漸成形以後，卻變得有模有樣了。

我聽了以後，覺得好幸福，巴不得在地上打滾；即使媽媽又補上一句「大概是當媽媽的偏心吧！」，我還是好幸福。我作曲並不是為了給其他人聽，只要有媽媽這個聽眾就夠了。

媽媽配合我譜出的曲子，一面用右手打節拍，一面柔聲唱歌。和朋友共組合唱團的媽媽歌聲嘹亮清澈，讓我怪裡怪氣的曲子變得好聽好幾倍。我很開心，和媽媽一起唱歌，但是怎麼也無法唱得和媽媽一樣好聽。

我和媽媽的幸福回憶就在這裡戛然而止。

接著，那個八月到來了。

之後只剩下痛苦的記憶。

小女孩的哭喊聲響徹了河岸。

一個小女孩被獨自留在沙洲上。

年紀大約四、五歲吧！看起來比我還小。

剛才天氣還那麼晴朗，不知幾時間，藍天已經消失無蹤，罩上了一層厚厚的烏雲。美麗平靜的河川在稍不留意之間變得一片混濁，水位暴漲，帶著流木以驚人的速度流動著。不難想像上游正下著豪雨。

在變成這樣之前，水流依舊清澈的時候，有幾個人在對岸嬉戲笑鬧，而現在他們則是在這一側的岸上呆呆地看著小女孩。他們穿著五彩繽紛的外出服，一看就知道不是本地人，而是來自大都市。小女孩的衣服也是我從未看過的鮮豔色調。來自大都市的這些人怎麼會遺漏小女孩那身鮮豔花俏的服裝？怎麼會忘了她的存在，自行回到這一側的岸上來？

在河邊戲水的朋友、家庭及享受釣魚或泛舟之樂的民眾全都束手無策，只能呆立原地看著這一幕。也難怪他們只能呆呆站著。湍急的水流分隔了小女孩與人群，大家都知道要救人沒那麼容易。某個大人正在用手機與某處通話，然而，只要是明眼人，都看得出小女孩所在的沙洲變得越來越狹窄，救難隊鐵定趕不上，因此大家愛莫能助，只能杵在原地。

我們只能在這裡聽小女孩嚎啕大哭嗎？

就在這時候，有人撿起了獨木舟旁的紅色救生衣，一面凝視著小女孩，一面穿上，走上前去。

是媽媽。

媽！我連忙抓住媽媽的衣襬。我察覺媽媽要做的事有多麼危險，滿懷不安地呼喊，死命拉住她，不讓她過去。媽媽蹲了下來，緊緊抓住我的手，對我說了一些話。我不記得媽媽當時說了什麼，或許是因為我在大呼小叫，聽不見她說話的緣故。

媽媽站了起來，甩開不肯放手的我，一面扣上救生衣的扣帶，一面往前跑去。我想追上去，卻被河岸的石頭絆倒了。即使如此，我還是立刻爬起來，對著媽媽的背影大喊。

不要去！

我想，媽媽大概沒有聽到我的呼喊吧！她確認小女孩的位置，繞到上游方向之後才下水，順著水流去救人。

開始下起小雨來了。

不知過了多久？周圍突然一陣騷動。小女孩被救上岸了。大人七手八腳地把渾身溼透的小女孩從河裡拉上來，而我則是在雨水拍打之下凝視著這一幕。眾人紛紛跑上前去，歡聲與哭聲交雜。沒事吧？睜開眼睛。太好了，幸好妳沒事……

那個小女孩身上穿著和媽媽一模一樣的紅色救生衣。

瞬間，我全都明白了。

媽媽不見了。

「媽……媽……！」

在哪裡？我左右張望，尋找媽媽。

到處都不見她的身影。

「媽……！」

遠處傳來救護車的警笛聲。小女孩裹著毛毯，被眾多大人抬離了河岸。

大家只顧著關心小女孩，沒有人發現我媽不見了。

「媽！」

只有我不斷地高聲呼喚。

一次又一次──

之後的事我記不清了。

即使接獲在下游找到媽媽的消息，我依然無法置信。直到許久以後，我才察覺媽媽平時使用的馬克杯緣缺了個口。

爸爸把從前替媽媽拍下的照片放進相框，擺在廚房角落，每天都不忘在旁邊供上鮮花。

鄰居在路上看到我們，都會特地和我們打招呼，陪我們談心，含淚鼓勵我們。

另一方面，在網路上，充斥著關於這樁意外的匿名留言。

〈在下雨天裡跳進暴漲的河川，根本是自殺行為。〉

〈聽說死者對泳技很有自信，不過河川和游泳池可不一樣啊！〉

〈為了救別人家的小孩而死，對自己的小孩太不負責了。〉

〈一發生意外，去河邊玩水就變得好悶，真討厭。〉

〈愛逞英雄去救人，才會變成這樣。〉

留言的人根本不了解實際狀況，大概到了隔天就會忘記自己留過什麼言吧！但是被留言批評的人卻永遠忘不了這種打擊。意外剛發生時，認識的人看到這類留言，都會義憤填膺地拿給我看。

當時的我年幼無知，對於這些留言似懂非懂；然而，隨著年紀增長，我逐漸了解其中的含意，並為了這些無意識的惡意而痛苦不已。我尚未接受失去媽媽的事實，這些留言卻說得像是捨身救人的媽媽有錯，身為死者家屬，教我情何以堪？

而媽媽並未理會我，只是在廚房的相框中微笑著。

©Mamoru Hosoda 2021

©2021 STUDIO CHIZU

書籍介紹

本文摘錄自《龍與雀斑公主》，台灣角川出版

作者：細田守

譯者：王靜怡

【作者介紹】

細田守，1967年生於富山縣。1991年進入「東映動畫」（現為「東映Animation」）後，在動畫師一職上表現傑出，後轉任動畫演出（近似副導演）。

2005年離開東映，先後發表《跳躍吧！時空少女》（2006年）、《夏日大作戰》（2009年），兩部作品皆在日本國內外榮獲諸多獎項。2011年創辦動畫電影製作公司「Studio地圖」，親自擔任導演、劇本與原作的《狼的孩子雨和雪》（2012年）、《怪物的孩子》（2015年），均創下票房佳績。《未來的未來》（2018年）榮獲Annie獎，並入圍奧斯卡最佳動畫長片，受到全球瞩目。

【本書特色】

《夏日大作戰》、《跳躍吧！時空少女》、《怪物的孩子》、《未來的未來》導演──細田守最新力作

入選第74屆坎城影展「坎城首映」單元，轟動坎城，全場起立鼓掌14分鐘！

繁中版小說附獨家特典：導演復刻簽名劇照拉頁海報、首刷動畫劇照珍藏書卡

Photo Credit: 台灣角川

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航