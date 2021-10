說德文還是英文——歐洲裡深膚色的人

認識一個在德土生土長的印度男孩,他父母都來自這個南亞大國,在德工作時認識,然後生下他。

他父母時常跟我說,希望兒子學好英文,因為對他的前途有幫助,而且父母來自不同邦,說不同語言,常要用英文溝通。這男孩日常只講德文,最熟練的也是這種語言,父母和其他人跟他講英文,他也用德文回答,甚至不理不睬,對講英文很抗拒。他父母常叫我們一班朋友多用英文和他聊天。

這男孩很愛和我聊天。有次看到父母想他多講英文,他甚為不悦。我找到機會,私下跟他說:「你在德國出生長大,絕對是百分百德國人。但很抱歉,你們深膚色的人,在世上很多地方,人們都要求和期望你們會講當地語言。歐洲很多人不會分印度和中東人,看見你也會當你移民或難民,要講當地話理所當然。而在我的家鄉香港,就算你學會世上很難學的廣東話,說得很流利,都沒人會多讚一句。不同白皮膚的人,講幾句『早晨』、『好好食呀』,就馬上獲得讚許,說他們廣東話真流利。你覺得是否很不公平?

還有,香港人愛稱呼你們『阿差』,來自印地語的『accha』,意思是OK。相信這是很多印度人的口頭禪,所以慢慢變成他們的稱呼。Although accha means ok, it's not ok to say accha. 這樣稱呼人是很無禮的,但很多人還是充滿歧視心態。德國也好不了那裡,中東人受歧視,而很多德國人不會分辨你們。

你的父母,都居德多年,他們都受過歧視,明白到印度人在外地要取得成就,一定要比當地人努力。他們想你多學英文,多探索世界,發掘自己的才能,就是希望你將來過得開心,做到喜歡的事,可以喜樂的過每一天。所以不要嫌他們煩。當你有能力,有一天,你可以創造一個沒有歧視的世界。」

男孩聽過後沒答話,繼續畫手頭上的圖畫。看他的眼神,我相信他是聽懂的。他筆下的世界,一切都美好,然而讓小孩認清世界的殘酷,然後明白父母的苦心,這是需要的一步。我不知道小孩會否努力學英文,但我盼望他找到自己的專長,努力下去。.

本文獲授權轉載,題目由編輯稍作修改,原文可見於作者Facebook。

