說德文還是英文——歐洲裡深膚色的人

認識一個在德土生土長的印度男孩，他父母都來自這個南亞大國，在德工作時認識，然後生下他。

他父母時常跟我說，希望兒子學好英文，因為對他的前途有幫助，而且父母來自不同邦，說不同語言，常要用英文溝通。這男孩日常只講德文，最熟練的也是這種語言，父母和其他人跟他講英文，他也用德文回答，甚至不理不睬，對講英文很抗拒。他父母常叫我們一班朋友多用英文和他聊天。

這男孩很愛和我聊天。有次看到父母想他多講英文，他甚為不悦。我找到機會，私下跟他說：「你在德國出生長大，絕對是百分百德國人。但很抱歉，你們深膚色的人，在世上很多地方，人們都要求和期望你們會講當地語言。歐洲很多人不會分印度和中東人，看見你也會當你移民或難民，要講當地話理所當然。而在我的家鄉香港，就算你學會世上很難學的廣東話，說得很流利，都沒人會多讚一句。不同白皮膚的人，講幾句『早晨』、『好好食呀』，就馬上獲得讚許，說他們廣東話真流利。你覺得是否很不公平？

還有，香港人愛稱呼你們『阿差』，來自印地語的『accha』，意思是OK。相信這是很多印度人的口頭禪，所以慢慢變成他們的稱呼。Although accha means ok, it's not ok to say accha. 這樣稱呼人是很無禮的，但很多人還是充滿歧視心態。德國也好不了那裡，中東人受歧視，而很多德國人不會分辨你們。

你的父母，都居德多年，他們都受過歧視，明白到印度人在外地要取得成就，一定要比當地人努力。他們想你多學英文，多探索世界，發掘自己的才能，就是希望你將來過得開心，做到喜歡的事，可以喜樂的過每一天。所以不要嫌他們煩。當你有能力，有一天，你可以創造一個沒有歧視的世界。」

男孩聽過後沒答話，繼續畫手頭上的圖畫。看他的眼神，我相信他是聽懂的。他筆下的世界，一切都美好，然而讓小孩認清世界的殘酷，然後明白父母的苦心，這是需要的一步。我不知道小孩會否努力學英文，但我盼望他找到自己的專長，努力下去。.

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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