2021/10/20,
國際

說德文還是英文——歐洲裡深膚色的人

說德文還是英文——歐洲裡深膚色的人
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

歐洲很多人不會分印度和中東人，看見你也會當你移民或難民，要講當地話理所當然。

認識一個在德土生土長的印度男孩，他父母都來自這個南亞大國，在德工作時認識，然後生下他。

他父母時常跟我說，希望兒子學好英文，因為對他的前途有幫助，而且父母來自不同邦，說不同語言，常要用英文溝通。這男孩日常只講德文，最熟練的也是這種語言，父母和其他人跟他講英文，他也用德文回答，甚至不理不睬，對講英文很抗拒。他父母常叫我們一班朋友多用英文和他聊天。

這男孩很愛和我聊天。有次看到父母想他多講英文，他甚為不悦。我找到機會，私下跟他說：「你在德國出生長大，絕對是百分百德國人。但很抱歉，你們深膚色的人，在世上很多地方，人們都要求和期望你們會講當地語言。歐洲很多人不會分印度和中東人，看見你也會當你移民或難民，要講當地話理所當然。而在我的家鄉香港，就算你學會世上很難學的廣東話，說得很流利，都沒人會多讚一句。不同白皮膚的人，講幾句『早晨』、『好好食呀』，就馬上獲得讚許，說他們廣東話真流利。你覺得是否很不公平？

還有，香港人愛稱呼你們『阿差』，來自印地語的『accha』，意思是OK。相信這是很多印度人的口頭禪，所以慢慢變成他們的稱呼。Although accha means ok, it's not ok to say accha. 這樣稱呼人是很無禮的，但很多人還是充滿歧視心態。德國也好不了那裡，中東人受歧視，而很多德國人不會分辨你們。

你的父母，都居德多年，他們都受過歧視，明白到印度人在外地要取得成就，一定要比當地人努力。他們想你多學英文，多探索世界，發掘自己的才能，就是希望你將來過得開心，做到喜歡的事，可以喜樂的過每一天。所以不要嫌他們煩。當你有能力，有一天，你可以創造一個沒有歧視的世界。」

男孩聽過後沒答話，繼續畫手頭上的圖畫。看他的眼神，我相信他是聽懂的。他筆下的世界，一切都美好，然而讓小孩認清世界的殘酷，然後明白父母的苦心，這是需要的一步。我不知道小孩會否努力學英文，但我盼望他找到自己的專長，努力下去。.

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

相關文章︰

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。