喜歡方便，又要安全！網銀、臨櫃，你選哪一種?

文：邵鈺珊

您現在還在跑銀行嗎? 根據最新的調查結果顯示，使用銀行APP的網民高達75.2%、使用網頁版網銀服務的民眾也超過半數，佔59.4%，比起半年前，分別微幅成長了1.2和1.9%。十月份的調查也同時發現，使用網銀的頻率比起半年前略為增加。每週使用網銀APP的民眾佔比，提高了2.6%；每週使用網頁版銀行服務的人，增加了2.9%。那麼，民眾到底用了哪些網銀服務呢？

絕大多數的民眾，習慣用網銀進行轉帳繳款，佔了75.5%：此外，民眾也會利用網銀查詢帳戶資料、管理信用卡資料，分別佔69.7%及54.2%。另一方面，還是有民眾至今不使用銀行的網路服務。不使用的理由，有52.8%的民眾是因為資安考量，也有40.1%單純因為習慣臨櫃服務。

沒有實體銀分行的純網銀，今年初在台灣開始營運後，民眾的接受度如何? 十月份的受訪者中，有13.2%已經申辦了純網銀帳戶，比起四月份的調查結果提升了7.8%。但表態沒有意願使用純網銀服務的民眾也同時上升了3.2%，而沒有申辦純網銀的理由也與四月不太相同。

不願意申辦純網銀的民眾，在今年四月票選前三名的理由依序為資安考量、不需要更多銀行帳戶、對純網銀品牌不熟悉；而今年十月票選前三名的理由更新為：不需要更多銀行帳戶、資安考量、習慣使用實體銀行服務。從數據變化看來，純網銀在台灣營運9個月後，民眾對於銀行服務的選擇也越來越清晰。那你呢？會考慮申辦純網銀帳戶嗎？

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷