2021/10/25,
生活

喜歡方便，又要安全！網銀、臨櫃，你選哪一種?

喜歡方便，又要安全！網銀、臨櫃，你選哪一種?
iStock

我們想讓你知道的是

您現在還在跑銀行嗎? 民眾用了哪些網銀服務呢？從數據變化看來，純網銀在台灣營運9個月後，民眾對於銀行服務的選擇也越來越清晰。那你呢？會考慮申辦純網銀帳戶嗎？

文：邵鈺珊

您現在還在跑銀行嗎? 根據最新的調查結果顯示，使用銀行APP的網民高達75.2%、使用網頁版網銀服務的民眾也超過半數，佔59.4%，比起半年前，分別微幅成長了1.2和1.9%。十月份的調查也同時發現，使用網銀的頻率比起半年前略為增加。每週使用網銀APP的民眾佔比，提高了2.6%；每週使用網頁版銀行服務的人，增加了2.9%。那麼，民眾到底用了哪些網銀服務呢？

圖片5

絕大多數的民眾，習慣用網銀進行轉帳繳款，佔了75.5%：此外，民眾也會利用網銀查詢帳戶資料、管理信用卡資料，分別佔69.7%及54.2%。另一方面，還是有民眾至今不使用銀行的網路服務。不使用的理由，有52.8%的民眾是因為資安考量，也有40.1%單純因為習慣臨櫃服務。

圖片6

沒有實體銀分行的純網銀，今年初在台灣開始營運後，民眾的接受度如何? 十月份的受訪者中，有13.2%已經申辦了純網銀帳戶，比起四月份的調查結果提升了7.8%。但表態沒有意願使用純網銀服務的民眾也同時上升了3.2%，而沒有申辦純網銀的理由也與四月不太相同。

圖片7

不願意申辦純網銀的民眾，在今年四月票選前三名的理由依序為資安考量、不需要更多銀行帳戶、對純網銀品牌不熟悉；而今年十月票選前三名的理由更新為：不需要更多銀行帳戶、資安考量、習慣使用實體銀行服務。從數據變化看來，純網銀在台灣營運9個月後，民眾對於銀行服務的選擇也越來越清晰。那你呢？會考慮申辦純網銀帳戶嗎？

圖片8

責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。