部分崩了：明日大嶼連第一期1000公頃都會再縮水？

近日林鄭一手捧紅嘅1,700公頃明日大嶼，其中700公頃突然話「第二日再諗」，令公眾關注明日大嶼呢個「親生仔」會唔會有頭無尾甚至胎死腹中。我哋近日翻查最新《香港2030+》[註]嘅設計構思圖時，發現疑似又有機會出現填海計劃大縮沙。

報告中交椅洲人工島配圖同原擬填海位置有頗大出入，對比本來明日大嶼填海位置，大交椅州應該四周都被包圍，但依家報告中就少咗大交椅州以東嘅填海區，保守估計隨時又少約200公頃地。配圖下方雖然寫住「僅供說明的構思圖」（Artist impression for illustrative purpose only），但同明日大嶼預計填海位置咁大出入，好似隨便搵張圖交功課咁，當初勢如破竹嘅填海諗法係咪已經跌咗落海？

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認真翻查海事處出版海圖，發現現時消失咗嘅交椅州以東填海區，其實係整個明日大嶼填海計劃中最深嘅位置，可以有成十米以上。意味住該位置可能係整個計劃中用到最多填料，最具技術困難，亦即係成本最高嘅位置。依家張圖突然少咗忽係咪預言明日大嶼將會出現「部分崩了」嘅情況？當初嘅明日大嶼「願景」已經由「拋磚引玉」變咗「碎玉」，做唔做都係未知之數。

政府其實明明已經俾咗5.5億公帑做前期研究，研究範圍應理包晒1,700公頃，依家減完700公頃又疑似再縮水，最開心好可能係負責做研究嘅顧問公司，竟然有咁便宜嘅生意。

根據政府明日大嶼計劃，明明大交椅州的填海選址只留下一條狹窄海渠，搖身一變由小渠變海道，唔知係存心視覺欺騙定如實反映海平面上升水浸嘅實況。但值得留意嘅係，呢張政府最新構想圖，同御用智庫團結香港基金當年2,100公頃嘅「強化東大嶼都會」餅印咁似，令人好懷疑係連2030+嘅官方文件都只係抄功課而黎。

明日大嶼第二期700公頃話冇咗，如果構想圖都可以咁隨便冇咗一大忽，究竟未來連第一期會唔會都出現大縮水或消失埋，都係一個好大疑問。

註：《香港2030+》: 最終建議 – 報告書

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