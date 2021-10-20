2021/10/20,
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被誤會的《沙丘魔堡》（下）：經典？從大衛連治的創作風格看

被誤會的《沙丘魔堡》（下）：經典？從大衛連治的創作風格看
圖片來源：電影《沙丘魔堡》截圖

我們想讓你知道的是

《沙丘魔堡》的斷裂敘事對追求設定精密圓融的科幻迷來說是大弊，但對那些喜歡超現實主義電影的觀眾來說則未必是個問題。

上篇：被誤會的《沙丘魔堡》（上）：爛片？從主流科幻大片角度看

多年以來，《沙丘魔堡》累積了一群Cult片影迷，但並不是「爛到Cult」或「爛到無發解釋時便說成是Cult」。大衛連治是超現實Cult片大師，這部電影的敘事和美術風格其實都帶有他的個人特色。很多被指為「爛」的地方，正正是大衛連治獨特魅力所在，與他其他作品互相呼應。

大衛連治的電影世界是超現實的夢魘，斷裂含糊，令人墮進五里雲霧裡。從他成名的《橡皮頭》（Eraserhead）到後來《妖夜慌蹤》（Lost Highway）、《穆赫蘭道》（Mulholland Drive）和《雙峰》（Twin Peaks）劇集系列，都難以用現實的邏輯來解讀並梳理。可以說他把夢境直接拍了出來，故此有些觀眾喜歡以精神分析理論來闡釋他的電影，如解夢一般。所以《沙丘魔堡》的斷裂敘事對追求設定精密圓融的科幻迷來說是大弊，但對那些喜歡超現實主義電影的觀眾來說則未必是個問題。

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圖片來源：電影《沙丘魔堡》截圖

《沙丘魔堡》的很多人物及超能力設定都和精神力量有關，其中的關鍵物質「香料」可以開發人的超感官能力，令人預知未來；另一種寶物「生命之水」也作用於人的心智，讓克服其劇烈毒性的人承繼祖先記憶。男主角保羅服下「生命之水」後元神出竅的一幕，就是帶有強烈大衛連治風格的迷幻視覺旅行，就是要令觀眾頭暈。

這齣戲的美術和人設是另一被指為「爛」和「醜」的地方，也正是大衛連治作品常見的詭異、怪誕和暗黑元素。例如反派Guild Navigator因長期吸入「香料」而變異，畸型得像某種器官加癌腫瘤的混合；另一反派 Baron Harkonnen是個臉龐潰爛生瘡的變態佬，因為癡肥而靠機器在空中漂浮，便有一種滑稽的惡趣味。這些「爛」的暗黑美學，與《橡皮頭》的畸胎及「爆汁怪雞」一脈相承。

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圖片來源：電影《沙丘魔堡》截圖
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圖片來源：電影《沙丘魔堡》截圖

大衛連治執起導筒前是畫畫的，中間有拍過實驗短片，試過結合動畫及真人演出。紀錄片《大衛連治藝術人生》（David Lynch: The Art Life）回顧他靠《橡皮頭》成名之前的往事，也拍下他持續至今的混合媒體繪畫創作，可見他的「爛」風格一直不變，卻非粗製濫造，而是細心經營，要呈現的正是「污糟」、詭異、戰慄的夢幻/夢魘心像。

若果觀眾對大衛連治的創作特色有相當了解，知道他也製作實驗動畫，或能幫助他們先放下電影總是再現真實，或用特殊技術製造擬真幻象的預設。那麼《沙丘魔堡》那些像由《Minecraft》方塊組成的全身防護盾，以及那些像平面拼貼的太空船飛行畫面，就不必然是失敗，而可以視為一種美學風格。

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圖片來源：電影《沙丘魔堡》截圖

大衛連治的創作常在跨界，而《沙丘魔堡》是其中一個例子。他的敘事與人物常常在現實與超現實之間、清醒與夢境之間徘徊；他的畫面在真人攝影與動畫之間、立體透視和平面圖像之間轉移；他的創作也在電影及其他媒介中穿越。從作者論角度而言，《沙丘魔堡》的確未算大衛連治的傑作，因為他試圖跨越個人藝術創作與商業科幻大片的版圖而不得，但其不足不在於被某些人譏為「爛」的地方——因為那些才是精粹——而是被電影工業的引力所扭曲拉扯而未能貫徹創作者意志的部分。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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