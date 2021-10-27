《梅克爾總理時代》：她刻意與警察、情治和國防軍保持距離，卻因此在這些領域出了嚴重錯誤

文：烏蘇拉・維登菲（Ursula Weidenfeld）

內政與極右主義

關於梅克爾（Angela Merkel）和國會、和她所屬的基民黨、和德國各黨派之間的關係已有許多人討論過了，而她和國家及政府各部門之間的關係卻很少有人評論。她似乎刻意與警察、情報組織和聯邦國防軍保持距離，但就是在這幾個領域上，出現梅克爾執政時期最嚴重的錯誤。

德國取消徵兵制之後，梅克爾就忽略了國防軍，這也同時造成了德國與美國關係的危機，這個危機在川普擔任總統時期達到最高峰。梅克爾也避免和國家情報局、聯邦調查局和聯邦憲法保衛局有所往來，並且在最需要這三個單位的時候，也就是發生難民危機時，選擇與他們對立。

她對發生在自己國家的極右派攻擊視若無睹，也因此在發生了卡塞爾區首長瓦爾特．呂布克（Walter Lübcke）被新納粹極端份子殺害、哈雷市攻擊猶太教堂事件、哈瑙市種族歧視槍殺等案之後，她必須承擔各方對她漠視國內安全的指責。在這種情形下，身為國家領導人的她無法將責任推給國防部長或內政部長，由他們來承擔錯誤，因為最初的決定權落在總理府，而且顯而易見的，梅克爾本該費心處理的，不過她卻沒那麼做。

若有人看過一個國家可以如何快速瓦解，或一堵看似屹立不搖的城牆如何倒塌，就會相信穩定性只是一種假象。梅克爾也是用這個說法來解釋為何她面對國家各部會的態度和她的多數西德同事不同。她認為沒有什麼是理所當然、完全定案的。

她和國家安全部門保持距離，有時甚至帶著令人屏息的天真，「朋友間互相監視，是不可以的。」在人生早年她決定不和東德的情報組織往來，這種態度一直延伸到統一後自由民主的德國，她也盡量和情報組織保持距離，而錯失了重要資訊。另外，當她應該要採取動作的時候，還是堅持保持被動的姿態。

兩德統一後，無論是在黨內或執政的政治生涯中梅克爾都體驗到，政治上跟這些不透明的組織來往是沒什麼好處的。她先是讓沃夫岡・蕭伯樂跟這些情治首長保持關係，畢竟蕭伯樂很瞭解他們，甚至有些人是他在內政部長任內提拔和任命的。

和冷戰時期不同，當時這些秘密工作者最重要的任務是邊界安全事宜和東歐的間諜問題，而進入二十一世紀之後，他們最主要的工作則是面對伊斯蘭的恐怖攻擊。要如何衡量他們工作的成效，只要看恐怖攻擊有沒有發生在盟國或自己的國家，以及這些攻擊是否可以事先預防。儘管如此，總理本人幾乎無視情報單位需要新的組織與新式管理，相反的，她盡量不讓這些事靠近自己。

前總理施密特和柯爾也不喜歡德國的情報單位。他們寧可相信，如果出事的話美國這位堅定盟友會及時通知德國政府。施密特甚至炫耀說，在他任內從沒看過任何一篇情報局的公文，「我在聯邦政府服務十三年，只有一次花十分鐘接見過聯邦情報局局長，那還是因為我認識他。」他這樣告訴媒體。

德國的這些情治單位覺得自己備受冷落，而事實上他們也真的一直被冷落。他們甚至將每星期二去總理府報告工作內容的日子稱為「拜拜日」，只是不知道是誰或什麼事要被拉上祭壇。有時他們也會因為拜拜日的午間工作會議上提供的餐點太糟，而忍不住抱怨。

梅克爾與情治機構的互動，基本上都是例行儀式。二○一四年梅克爾訪視位於科隆的聯邦憲法保衛局，總理的講稿上簡短寫著「感謝大家的努力」，以及「最後再次真誠的感謝」。不過跟歷任相比，她對這個機構的評價已經是非常正面的了。梅克爾是第二個來訪視這個全國最高情治機構的國家領導人，而這個機構在一九五○年就已經成立了。

自從二○○一年九月十一日紐約世貿大樓受到恐怖攻擊之後就可以看出，國家的情治單位有多麼重要，而他們也會犯下何等可怕的錯誤。參與九一一事件的其中一個主嫌，竟然曾大喇喇地住在漢堡好長一段時間！而犯下二○一六年柏林聖誕市集卡車衝撞事件的恐怖份子阿米爾，雖然警方早就知曉此人，卻誤判他為非重點人物！還有，大多數關於危險分子的資訊，都是從友邦國家情報組織提供的。這些事情在在讓人質疑德國情報組織的效率，但就算如此也沒有促成德國情治機關的工作革新。

而德國境內極右派恐怖組織「國家社會主義地下組織」的嫌犯之所以會被查獲，是因為這兩人在二○一一年搶劫銀行後擔心被發現而畏罪自殺。從一九八八年以來，他們就因仇外情緒而殺了十個人，還犯下四十八起殺人未遂罪。二○一九年六月十二日卡塞爾區知事瓦爾特．呂布克被一個右派份子槍殺，而安全單位早先已經把兇嫌從監控的名單上除名了。呂布克曾在二○一五年公開支持難民。同年十月，有人企圖闖入哈雷市的猶太教堂殺了兩個人。二○二○年二月，一個右派傾向的男性在黑森邦的哈瑙市開槍掃射，殺了九名具有移民背景的人民，又殺了自己的母親，最後才自殺。這些恐怖份子的情資，情治機關事前完全沒有掌握，就算有，也早已遺失了。

總理對極右派主義是極為痛恨的，且不要忘記，她把德國和以色列的友誼定調為德國「國家的理智」。只不過總理並沒有實際作為，她只是眼睜睜看著極右派的潮流越來越猛烈，排外的事件越來越頻繁。就是因為她曾親身經歷過一個國家如何快速瓦解，大家因此期待她能更有警覺性、更有堅定的作為。即使後來極端派的「德國另類選項黨」獲選進入國會，都無法促使她從觀戰的場邊進到場中央親自下手處理。這種面對極右派主義的無助表現，必須說是她的錯誤之一。

外交上的安全和與北約的夥伴關係

梅克爾對於德意志聯邦國防軍時的漠視態度，則是另有原因。當她還是反對黨黨魁時，面對與西方國家的軍事聯盟，態度還很清楚。她在二○○三年二月間曾以「施若德不代表所有德國人」（Schröder Doesn’t Speak for All Germans）為題投書，以非常嚴厲的口吻批評總理施若德以及執政的紅綠聯盟不肯參與多國部隊，偕同美國一起進軍伊拉克。

才過了沒多久，梅克爾就不得不改變想法。不只是因為後來證實出兵的理由並不充分——伊拉克並未藏有大規模毀滅武器，也是因為她在二○○二年的選舉中認識到，德國國內的主流民意是反對德國參與多國部隊進軍伊拉克的。她驚訝地發現，她竟是生活在一個充滿和平主義的國家，對人民來說，國家內部的安寧遠比歐美雙邊關係的鞏固來得重要。「要和平，不要武器」（西德）和「要犁頭，不要刀劍」（東德）這樣的思想，並不只存在於環保份子及反戰人士當中。

一九九九年的科索沃戰爭以及二○○一年參與阿富汗進兵這兩次事件中，當時總理施若德必須在聯邦國會裡透過信任投票，才能取得用兵同意權。在這個當下，德國的社會就已經分裂。那是二次大戰後德國第一次參與國際軍事行動，也是第一次離開國防政治的舒適圈。

即使是保守派的父母、祖父母還是平時與政治絕緣的女性們，都不希望看到年輕男子上戰場。這個問題必須好好思考。事實就是，早年那些堅定支持冷戰的人，隨著年歲現在已經成為愛好和平的父親們。這個態度影響了德國全國上下。雖然大家很樂意看到德國漸漸越來越有自信，在國際上擁有領導、協調和典範的地位，但德國人民卻不想付出軍事上的代價。

二○○二年間德國第三度被要求派遣部隊時，施若德和他的外交部長、綠黨的約施卡 費歇爾拒絕了，而梅克爾卻選擇站在美國總統的那一方，並承諾若是基民黨執政，將會參與伊拉克的出兵。緊接著的選舉中施若德的紅綠聯盟以史無前例的速度衝高票數與支持度，主因固然是東德水患期間總理穿著塑膠雨鞋在易北河岸勘災，另外當然也是因為人民明顯表達對出兵伊拉克的否定態度。

於是這位基民黨黨魁學到了教訓，她轉換立場，選擇和鴿派同一陣線。當上總理以後繼續延續這種做法，原則上盡量避免軍事行動。媒體稱她這時的態度是「被壓抑的實用主義」。

德國雖然在阿富汗有駐軍，卻沒有支持法國於二○一一年初在聯合國安理會爭取出兵利比亞的提案。當時隸屬於自由民主黨的德國外交部長基多．威斯特威勒（Guido Westerwelle）以非常任理事國的身分棄權。這下引發軒然大波，因為美國、英國、法國皆贊成。當時總理府和外交部評估，美國應該不會贊成這個提案。威斯特威勒對內則解釋，他棄權是為了內政上的必須，因為如果德國參與投票，通過後就必須跟著派遣部隊。而梅克爾組成的黑黃聯盟還不敢冒然將這個海外派兵的決定送進聯邦國會審議。

而且當法國在二○一五年九月派遣轟炸機前往敘利亞時，德國聯邦國防軍雖派了一艘護衛艦保護法國航空母艦戴高樂號，但並未實際參與戰爭。德軍與法軍之間所約定的工作就是德軍負責監視、加油、防守。這個友善的歐洲霸權在梅克爾執政的時間雖出過十二次海外任務，但除了最初阿富汗戰爭外，軍隊皆未與盟友參與對抗恐怖份子的戰爭。

在梅克爾執政下的國防軍是一支帶著重型機具的救難部隊。他們拯救難民、建造水井、修建校舍。他們保衛醫治伊波拉病毒的醫院，防衛運送救援物資的水路，為注射疫苗的行動擔起守護的責任。不管是在伊拉克和非洲馬利、在波茲坦市和萬納埃克爾市，還是在非洲之角和漢堡市霍恩區的德軍救援任務都顯示，他們是非常樂於提供幫助的。不過德軍並沒有準備好要出動戰鬥兵力，一是因為不會得到人民的支持，再來也是因為缺少船艦、飛機、直升機和武器，尤其是缺少合適的戰鬥人員。

梅克爾初任總理時，德國還有徵兵制，不過這只是寫在法律裡面的，每個年輕男子應該服九個月的兵役。到了公元兩千年之後，服兵役就不再真的是義務了。只有不到一半的役男被徵召入伍，毫無徵兵制的公平性可言。加上徵兵制既昂貴又消耗人力，此外又為了因應自民黨在執政聯盟合約要求的將兵役縮短至六個月，造成實際被徵召入伍的亦男其實什麼任務都完成不了。

當時的國防部長卡爾——特奧多爾・楚・古滕貝格認為，如果聯邦國防軍再繼續刪減經費，就無法支應徵兵制的費用。原本部長並沒有要免除徵兵制的計畫，這是在二○一○年六月預算協商時突然提出的想法。楚．古滕貝格本來想用「廢除募兵」當威脅，希望擋下來刪減80多億歐元國防預算的計畫。畢竟傳統上來看，基民黨和基社黨是讓這些叛逆年輕男子走上正途的徵兵制度守護者，這兩黨才不會輕易犧牲這個「轉大人」的儀式。況且，如果沒有了替代役男，那麼養老院、醫院、殘障照護機構、學生宿舍門房和充滿煙味的青少年俱樂部也就會出現服務人力短缺的情況。國防部長對這點堅信不移。

「柯爾做到這裡，就會讓事情收尾。而梅克爾做到這裡，才正要開始。」一位參與內閣協商的人士如此敘述。總理梅克爾宣布「沒有思想禁忌」，因此古滕貝格這位梅克爾第二任期內閣的新星，這下就可以放手全力以赴。整件事完全照著梅克爾式的自我模式在發展，也等於直接挑戰了走保守路線的基民╲基社聯盟。因為現在整個社會都在討論這些義務役士兵派駐國外可能遇上的危險。同年四月在阿富汗發生的兩次交火行動中，有七名德國士兵喪生，促成了大改革的機會。這時出現了一個人，可以推動兵役制度的改革，又不造成基民╲基社聯盟分裂，另外他也要把這個事實讓大眾知道：若要聯邦國防軍承擔德國在國際上越來越重大的責任，就必須仰賴一支志願的專業人力。

由弗蘭克－余爾根．魏斯（Frank-Jürgen Weise）以最高行政整頓者身分（他之後擔任聯邦移民暨難民辦公室主任）所領導的「聯邦國防軍結構委員會」，終於在數個月之後達成期待的結果：社會普遍支持取消徵兵。只有像魏斯這樣一位優秀的領導者及後備役軍官所提出的軍事專業建議才能得到信任。唯有加上另一位基社黨員兼德軍精銳部隊「高山輕裝步兵」退役軍人楚・古滕貝格的推動，才能讓這個想法真正在政治中實現。半年後，甚至連堅持徵兵制的基社黨都轉而支持廢除徵兵的計畫。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

對國內年輕男子、他們的父母親、女朋友還有祖父母來說，沒有什麼禮物比廢除徵兵這個政策更好了。但這個政策有個後果。徵兵制的取消讓德國一般人的生活裡漸漸沒有了聯邦國防軍這個議題，而德國社會原本對於出兵海外抱持質疑態度，現在也變得較為無所謂，只有當德國士兵在國外喪命時，才會感受到短暫的哀傷和同情。平時聯邦國防軍在做什麼、他們有什麼裝備、部隊如何遵循憲法等等話題，在軍營之外已經沒有人在乎，在軍營以內似乎也不受到重視。聯邦國防軍再也感受不到以往那種讓他們倍感壓力的公眾監督與批判。當大家不再對這個主題感到興趣，總理當然也就把它晾在一旁，不再繼續關注了。

當德國整個政治注意力都集中在處理歐元危機上的時候，沒有人發現，聯邦國防軍正慢慢走向混亂。等到二○一○年十一月有位年輕的女性候補軍官從航海訓練船「高其福克號」的帆具掉下來喪命，社會才再度開始關切軍人的任務、訓練和工作，但也只限於高其福克號；而這艘船，一定程度象徵著聯邦國防軍的命運：除了少數時間之外，高其福克號在船塢裡停泊了超過十年，且整個維修過程既昂貴又醜聞罩頂。

而整體聯邦國防軍的總改革，遠比老帆船高其福克號的修復及除鏽維修工作更久。楚・古滕貝格這個年輕的部長沒有提出長遠的決策依據，總理也沒有緊迫盯人，她讓這件事慢慢地拖——儘管若是國防改革成功的話，對國內的安全政策有非常決定性的意義；也儘管黨內保守派的勢力漸漸開始抨擊基民╲基社聯盟的廢除徵兵政策。

其實總理府對聯邦國防軍的狀況是知情的。二○一○到二○一一年初的時候發現，國防軍內部沒有方向，四分五裂又缺乏效率，而且「不受控制的改革工作侵蝕掉不少資源…這樣是不會成功的」。魏斯主導的「聯邦國防軍結構委員會」下了這個結論。

直到楚．古滕貝格因為博士論文涉及抄襲而黯然下台，由湯瑪斯．德．梅齊埃接下國防部長的職位，整個改革才有了明確方向。若能將這個「無法帶領的軍隊，連我都不行」（梅齊埃的說法）改革成一支專業軍隊，起碼理論上就可以完成盟友間的國際互助軍事義務。而幾年之後，聯邦政府指派的軍事專家經過了規律的評估之後不得不承認，軍隊的效率和戰力並沒有因此提升，規劃的結構不符合預算，武器和軍事裝備跟不上任務需求。歷年來的國防部長梅齊埃、馮．德萊恩以及克朗普－凱倫鮑爾都很努力，卻都沒有得到成功。

大家很快就認清：沒有總理的主動支持，沒有來自財政部的額外金援，是無法改變任何事的。但兩者都不具備。德國政治的最高層並不想要把軍隊帶進二十一世紀，也不想把聯邦國防軍從越來越自以為是的同溫層中帶出來。德國比較願意將冷戰後獲得的和平用在社會事務上。

當總理在二○一四年九月於威爾斯舉行的北約高峰會上同意其他防衛盟友，承諾將聯邦國防軍預算提高到國內生產總值的百分之二時，她無須擔心有人真的會相信她這麼做。這個約定在梅克爾看來只是對俄國進行恫嚇，因為當時俄國正佔領著克林米亞。「十年內」就可以達到目的了，梅克爾自言自語。前將軍（也是總理幕僚）埃里希．瓦德（Erich Vad）把德國的手段比為「在夜間的地鐵裡協助一位被騷擾的乘客，同時卻又跟鬧事者保證不會叫警察」。

例如運輸用的直升機。這是派遣軍隊到海外的必需品，沒有它根本不行。但不意外的，德國的大型運輸直昇機只剩三分之一維持妥善，這批CH-53 型直升機是一九七二年購置的，當時的總理叫做威利．布蘭特，而現在的國防部長克朗普——凱倫鮑爾那時還在薩爾邦的皮特林根鎮讀小學呢。新的直升機採購案在二○二○年莫名其妙地失敗了，接著停止招標，再來財政部長拒絕撥給國防部長足夠款項。沒有人知道未來德軍要如何載運士兵、彈藥和武器。

在二○一四年的時候，德國的國防預算佔國內生產總值的百分之一點三，而現在總理有了雙重的困難。一是國內並不贊成擴大國防預算，二是如果真要在二○二四年提高到總產值的百分之二，那就會因為整個經濟快速成長而變成兩倍，也就是從三百億提升為六百億歐元。她對她自己、對聯邦國防軍、對愛好和平的國家都不願意這麼做。

當護衛艦「奧格斯堡號」在二○一五年得到指示，要保護前往敘利亞參戰的法國航空母艦「夏爾戴高樂號」時，船上甚至沒有搭載必要的直升機。直升機被留在母港威廉港，機庫才有足夠的空間可以完成人道任務，將難民從海中救起，免得落入人口販子之手。船上的武器要依靠後送，船上搭載了許多為難民和他們的孩子準備的露營床、被子和玩偶。後來這些人道設備的流向，就沒有相關報導了。

出人意料的是，梅克爾竟然是透過民粹主義傾向的美國總統川普，才認識到自己的責任。川普以德國國防預算過低為理由，和歐盟爭執鋼鐵和汽車稅率、美軍從德國撤軍、美國減少參與北約事務等等。他威脅德國欠北約「數十億美金」，這倒是讓德國軍事預算終於有了起色。

但也僅僅如此而已。光是從二○二○年德軍KSK特戰指揮部進行的「竊佔武器免責繳回」計畫就可以看出，聯邦國防軍的內部問題並沒有解決。特戰指揮部下令，凡是偷竊軍品的人可以在期限內匿名繳回，無須承擔責任，結果憑空冒出了大量的子彈等軍品，繳回的數量遠遠大於申報遺失的數量。而陸軍特種部隊僅僅1100 人，可見這個近年來醜聞不斷的部隊問題之大。

德軍在國內的任務——儘管在憲法上尚有疑慮——頗受歡迎。每當水災、天災或新冠疫情爆發時，軍人們帶著鏟子、沙包和親切的言語趕赴現場。疫情期間，核生化部隊製造出消毒液提供給護理之家使用，高山部隊陪著年長者一起玩桌遊，海軍幫忙威廉港的退休人員寫購物清單。裝甲兵也停止了出操演習，在疫情第一線的衛生局負責接聽電話。

在基民黨執政的十六年裡，不管是怎麼樣的政黨執政組合，都不可能贊同派遣聯邦國防軍到海外參戰。梅克爾還是反對黨領袖時，雖然承諾會在軍事上和美國等盟邦同一陣線，但事實上德國國防在梅克爾執政下的地位，比在施若德時期更不堪一擊。等到梅克爾結束總理任期時，國防軍的狀態將又回到了二○○五年的原點，她將會把改革聯邦國防軍這個議題，原封不動地傳給下任。

紐約時報曾在二○一六年十一月川普當選美國總統時，稱讚梅克爾是「自由世界的最後一位保護者」，不過梅克爾只有在她身為反對黨黨魁時才會頭戴鋼盔。從她任職總理的第一天起，就把這頂鋼盔放到書桌抽屜最隱密的角落——旁邊放著的是代表情報單位的著名寬帽。

書籍介紹

本文摘錄自《梅克爾總理時代：從科學家到全球最具影響力領袖新典範》，遠流出版

作者：烏蘇拉・維登菲（Ursula Weidenfeld）

譯者：張守慧、周欣、楊燕詒、張翠蘚、李俞德

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作者解釋了梅克爾為什麼會成為今日的她。她在東德學到「靜悄悄地過日子」與「從不輕信他人」，日後在政壇上遇到混亂時她會退到一旁，冷靜下來做出思考，就算情勢再艱難也始終保持理性，靜待最佳時機才有動作。

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九