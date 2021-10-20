東協阻止緬甸軍方領導人出席峰會，也放棄了互不干涉內政的原則

東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）在本月16日宣布，決定排除緬甸軍政府領袖敏昂萊出席10月底舉行的東協高峰會。由於東協成員國向來堅持互不干涉內政的原則，因此這「冷落」緬甸的決定，被視為是相當罕見的譴責舉措。同時東協內部在做此決定的過程中，不同國家的立場各異。

今年4月在雅加達舉行的東協峰會上，緬甸與東協達成了5點共識，包括立即終止暴力、各方應展開建設性對話、由東協主席指派的特使促進對話、接受東協將旗下的災害管理人道主義援助協調中心（AHA Centre）提供人道援助、允許東協特使及代表團訪問緬甸等。由於上述5點共識毫無進展，最終東協輪值主席國汶萊拍板決定排除緬甸軍政府參與在10月26至28日在汶萊登場的東協峰會，同時決定邀請「非政治性代表」來代替緬甸與會。

由於今年2月1日緬甸軍方發動政變後，許多平民遭到血腥鎮壓，已奪走上千人的性命，面對這人道危機，東協向來堅持互不干涉成員國內政的傳統政策，面臨了捍衛信譽的難題，而這次東協做出的決定，已和東協數十年來堅持的接觸（engagement）與不干涉政策背道而馳。

《路透社》報導，在15日舉行的東協外長緊急會議中，各成員國對於是否要排除緬甸參與峰會的立場各異，4位有參與緊急會議的知情人士透露，印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡對排除緬甸參與峰會的立場最為強硬。報導引述一名與會者說法：「從未見過（東協）會議氣氛如此緊張」，一名外交官說：「東協正發生變化」、「如果你在若一年前問我東協是否會做這樣的事情（排除成員國），我會說永遠不可能發生。」

消息來源也告訴《路透社》，由於東協峰會後緊接著舉行東亞峰會（East Asia Summit），因此有的東協成員國擔心敏昂萊（Min Aung Hlaing）若出席東協峰會，將阻礙其他全球重要領袖出席東亞峰會。

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）16日在推特發文指出，東協15日緊急會議的結果，做出這決定相當艱難，但為維護東協信譽是必要的。

(1/4) At the Emergency ASEAN Foreign Ministers’ Meeting last night, we decided to invite a non-political representative from Myanmar to attend the upcoming ASEAN and related Summits. pic.twitter.com/zm49XCizV0 — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) October 16, 2021

而菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）則表示，東協不能再對緬甸採取中立立場，「如果我們鬆懈了，東協作為區域組織領導的信譽將蕩然無存......也意味著我們總是在毫無價值的事情上達成共識的人」。

至於馬來西亞和印尼外交部，則拒絕回應外界對緊急會議結果的評論。不過印尼總統佐科威在19日接受《路透社》訪問時表示，他一直以來都支持東協阻止緬甸領導人出席峰會，因為緬甸一直不落實今年4月在雅加達所達成的5點共識。

對於接下來，儘管上週五的緊急會議上，東協也討論了緬甸平行政府-民族團結政府提同意他們派人出席的要求，但毫無進展。至於可能代表緬甸出席峰會的「非政治性代表」人選，可能會有緬甸軍政府挑選，包括一些立場較中立，但仍與敏昂萊政權有聯繫的人。

倫敦國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）東南亞問題專家Aaron Connelly指出，雖然東協並未發出斷絕關係的威脅，但排除敏昂萊出席峰會的決定，已是代表東協成立以來對成員國實施的最嚴厲制裁。

清邁大學公共政策學院研究員Fuadi Pitsuwan則認為，在東南亞民眾「對東協保護會員國的機制失去信心和希望」之際，如今東協或許該重新評估不干涉原則的時候了。

儘管緬甸軍政府在18日透過電視台公告，將特赦並釋放逾5636名因抗議執政軍政府遭逮捕的人士，同時敏昂萊也重申將恢復緬甸民主的承諾，但至今東協對不邀請敏昂萊出席東協峰會的立場未改變。

《中央社》報導，敏昂萊特赦是出於人道因素，但依然譴責非法反對派組織煽動動亂，並捍衛他領導的軍政府推行的地區性和平計畫。他呼籲東協應留意緬甸反對派的暴力行動，至於東協對緬甸特使提出的若干訴求依然「沒得商量」。

緬甸軍方領導人敏昂萊。Photo Credit：AP / 達志影像 緬甸軍方領導人敏昂萊

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範