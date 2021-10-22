中共官媒《人民日報》如何報導台灣立法院？執政黨輪替前後有何不同？

文：何宇軒（獨立記者）

在媒體報導呈現中，「立法院」是怎樣的形象？除了台灣的媒體，中國的官方媒體之一《人民日報》，又會以怎樣的觀點來報導台灣立法院？特別是在立法院第八（2012年至2016年）、第九（2016年至2020年）屆之間，正好是民進黨席次單獨過半的分水嶺，在第八屆中期還發生了影響兩岸交流的「太陽花運動」；《人民日報》對於國、民兩黨分別佔多數的兩屆立法院，報導方式有什麼不同？分別呈現在哪些報導面向？

根據本文調查，《人民日報》在報導第八、九屆台灣立法院的新聞時，可以發現「當民進黨佔多數時，對立院監督與批判的力道較強」、「肢體衝突新聞比例未如預期高」、「泛綠人物報導偏負面」、「同性婚姻報導偏少」等現象。

以下詳細說明本文的各項發現。

發現一：第八屆議題集中、第九屆議題多樣

《人民日報》對第八屆立法院的報導明顯偏重於服貿議題，該項目佔了超過40%；相對而言，第九屆佔最多的則是「其他／綜合議題」，雖然議題多而雜，但也只佔全部的15%，即便是第二高的勞基法，也只佔13%，沒有明顯傾向特定議題。

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在第八屆，服貿是影響兩岸交流變化的重要事件，因此報導篇幅多，並不讓人意外。

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至於第九屆，則是跟總統蔡英文上任之後，推行一連串爭議的改革有關，也讓立法院多個議題都受到關注，不會侷限單一議題，但另一方面也可以說是「民進黨到處開戰場」；正因為這些改革議題大多有爭議，也讓《人民日報》有許多報導的題材與發揮空間。

發現二：第九屆「評論」、「法案」面向多於第八屆

第八、九屆在報導面向上，佔最高比例者的項目在26%~28%左右，並沒見到哪屆有大量偏向特定面向的情形。再細看各屆佔最多的面向，第八屆偏向「陳抗」，顯然與太陽花事件的抗議報導有關。

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至於第九屆佔最高的一、二名分別是「評論」與「法案」，顯然《人民日報》對民進黨佔多數的立法院所通過的法案內容，以及對立法院的評論、批判，比例高於第八屆。

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若光比較「評論」及「法案」，第九屆分別是28%、22%；第八屆則是23%、16%，第九屆在這兩項都高於第八屆。

除了篇數，再進一步來看這些評論涉及哪些議題。

在第九屆的20篇評論中，議題分別有「轉型正義」、「勞基法」、「陸生健保」、「國安法規」、「前瞻基礎建設計劃」各兩篇；「陸配身分證」、「服貿」、「不當黨產」、「課綱」各一篇，以及還有六篇是「其他／綜合議題」。

至於第八屆的13篇評論中，則是「陸生健保」、「課綱」、「其他／綜合議題」各一篇，其他10篇都是「服貿」相關，且重點大多在批判群眾反服貿以及帶來的後果。

從這個角度來看，《人民日報》對於民進黨佔多數的第九屆立法院，「監督的力道」明顯比第八屆較為強化，而會去探討法案實質內容並加以評論。而且從佔最大宗的是「其他／綜合議題」也可見到，它不是針對單一議題，而是對立法院做全方位的批判。

而對第八屆立法院而言，《人民日報》顯然對於服貿以外的議題，相對不感興趣、評論的意願也較小。

Photo Credit: Eddy Huang @ Flickr CC BY SA 2.0

發現三：肢體衝突新聞比例不高

原本預期報導會為凸顯民主制度的負面印象，而放大立院打架等事件，但據統計，肢體衝突在第八、九屆分別佔4%與7%，在所有面向的排名，皆在倒數三名內。

比較可能的解釋是，雖然民眾對於立法院有「整天打架」的刻板印象，但是與立法院絕大多數枯燥的例行會議相比，立法院發生的肢體衝突的次數，真的只佔了很小的比例。

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作者製作提供 第八、九屆以報導面向分類綜合比較

發現四：強調民進黨主推的爭議法案

若綜合比較第八、九屆的報導面向，還可以發現在「議事攻防」上，第八屆篇數掛零，但第九屆則有九篇。

進一步看這九篇新聞，涉及議題分別是「不當黨產」、「勞基法」各3篇，「轉型正義」、「前瞻基礎建設計劃」、「其他／綜合議題」各一篇，皆為民進黨改革的重大爭議法案。但在國民黨佔多數的第八屆立法院，就不會在報導中強調議事攻防上的衝突。

發現五：泛綠立委人物報導偏負面

有關人物類的新聞，篇數不多，但在收集到的新聞中，包括有民進黨立委高志鵬涉嫌貪汙、陳明文的300萬現金財產來源不明爭議、陳亭妃以手指插土壤宣稱液化，及批評台灣團結聯盟前立委周倪安是「腦動大開、活寶立委」等，皆是負面報導；唯一偏正面的，是民進黨立委邱議瑩化療後復出的人情趣味花絮。

相對而言，泛藍立委的個人報導中，則集中在王金平以及與馬王之爭有關的報導，其餘立委則少見以單篇針對個人加以描寫的新聞。

發現六：與立院相關的同性婚姻報導偏少

第九屆立法院初期，蔡英文主打改革，也反映在立法院的各項爭議法案，在第九屆議題前幾名，包括勞基法、轉型正義、不當黨產等，在台灣也都是熱門話題，唯獨在台灣也是立院熱門話題的同性婚姻合法化，在人民日報以立法院為重點的報導篇數極少，在第八、九屆合計只有四篇。

此外，時代力量立委黃國昌是因為支持同性婚姻而遭發起罷免，但在罷免的報導，也沒有提及這個原因，而是強調他參與太陽花運動的經歷。

但要特別說明的是，因為本次調查限於以立法院為主軸的報導，因此可能有其他「涉及同性婚姻、但不以立法院為報導主軸」的新聞，就不在這次調查研究範圍內，所以這裡的結果，還不足以得出「人民日報對於同性婚姻的整體報導都偏少」的結論，而需日後進一步討論。

Photo Credit: 中央社

結語

綜合前面的觀察與分析，可以發現《人民日報》對於國民黨過半的第八屆立法院，以及民進黨過半的第九屆立法院，不論是在報導議題以及面向上，都有明顯差異。在第八屆，《人民日報》對於與服貿無關的立法院相關法案，沒有太多報導；到了第九屆，則對於民進黨推行改革產生的爭議，不論是討論的次數以及選材的廣泛程度，都要高於第八屆。

從大眾傳播學「議題設定」理論的觀點來看，新聞媒介的報導，直接影響了閱聽人對外在環境和外在世界的認知。可見《人民日報》著重於呈現民進黨過半的立法院下，總統蔡英文推動改革法案產生的大量爭議與衝突。而對於國民黨佔多數的第八屆立法院，在服貿以外的議題，可以說沒有太大興趣。

然而，民主政府本來就應該接受媒體監督，即便該媒體可能是某一個帶有敵意的政權的喉舌。在報導內容正確的前提下，也很難像專制政權一樣，動輒下架、封鎖。而眾多民主國家，在對抗「資訊戰」或「認知作戰」時，也常面臨必須和言論自由衝突調和的難處。

至於該內容是不是造假、所謂「認知作戰」、「資訊戰」，以及是不是有進行「民主防衛」的正當性與必要性，礙於篇幅，本文在此先不討論。

另一個思考方向是，上述發現的結果，是否符合各位讀者原本的想像？若有不符合的地方，原因又可能會是什麼？或許在不同的解讀方式中，也可以看到不同的思考。

附註

本文的調查方法，是透過搜尋網站新聞的方式，分別找出《人民日報》網站以及專業資料庫「人民日報圖文數據庫」中，針對台灣立法院在第八屆任期（2012年2月1日到2016年1月31日），以及第九屆（2016年2月1日到2020年1月31日）之間的相關報導與評論，每則新聞依「報導面向」（如屬於議事攻防、選舉罷免、法案等），以及實際涉及的議題（如年金改革、不當黨產、前瞻基礎建設計劃、勞基法等）加以分類，並對這兩屆加以比較。比較的項目包括各屆主要被報導的是哪些議題、各屆在報導面向上各自有哪些偏向等等。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航