【書評】吳曉樂評《人慈》：「人之初，性本善」，你我都是幼犬人

文：吳曉樂（作家）

我們只能愛我們所知道的人事物。

你有兩個選項，一是繼續恨那些你所不知道的，二是擴大你所知道的人，認識他們，與他們交談，建立關係，讓你愛得更多。而《人慈》的作者羅格・布雷格曼（Rutger Bregman）的任務是，選擇後者，善良是千百年來深植於基因的天性，且歷史一再顯示，喪盡天良的壞事很罕見，人類更常互助，友愛，行為正派。

看到這，你也許會像我一樣，有些不適與反胃，老實說，讀完《人慈》我憂鬱了好幾天，深深同理數百年前不肯接受「日心說」的那些傢伙，上一次讓我陷入憂鬱的書叫《真確》，《真確》的作者想盡辦法要讓讀者意識到，實際上我們活在一個充滿希望的世界，《人慈》更激進，布雷格曼簡直是遞出上億份好人卡。你是好人，我也是好人，我們都是好人。

讀到一半，我也擔心這位年輕學者的安危，他對所有支持「性惡論」的實驗與主張，幾乎無一疏漏地發出了檄文，布雷格曼有備而來，攻城掠地的身手極其矯健，許多研究領域的開山祖師（不少至今仍在世）吃飯的飯碗被他各個擊破，我們過往對人性的想法更是被批得幾無容身之處。

他以一群男孩流落荒島，最後建立出一個和平、互享社會的真人實事，提醒你《蒼蠅王》對人性的理解，生動但「虛擬成分偏多」。而鼎鼎有名，由心理學家菲利普・金巴多（Philip Zimbardo）領導的史丹佛監獄實驗（有些讀者也許更熟悉「路西法效應」一詞），布雷格曼更是不屈不撓、抽絲剝繭，最終破譯出一組駭人的結論：這是菲利普・金巴多有心操弄的結果，許多受試者在實驗過程中展現出他們的關愛之情與擔憂；復活節島上人類相殘互食的敘事，也在布雷格曼的按圖索驥下，綻露出「假新聞」的內裡。

一切的一切，已夠驚世駭俗了，布雷格曼不滿於此，他比誰都心裡雪亮，納粹會是他證明這個猜想，不能繞避的魔王，布雷格曼竟沒有被勸退，他引經據典，翔實說明二戰時期支撐德軍浴血奮戰的理由是「為了夥伴」——而不是我們所以為的反猶、帝國等意識形態。簡言之，即使他們的行止邪惡，但驅動他們這麼做的理由卻相當正直。

讀到這，兩種矛盾的感受同時刷上我的腦海，拒斥，與感動。布雷格曼的思想碰到了我，且移動了我，我很清楚知道自己離開了原點，而離開原點總是讓人不知所措。

但我對他的論述，並非一無所知。我讀過另一個近似的版本，來自我熟悉的歷史。日本神風特攻隊。基地的人員能透過無線電聽到他們衝向美國軍艦以前的吶喊，僅僅很少數的人喊出天皇萬歲，多數的人痛訴的是母親與戀人的名字。意識到執行特攻的成員，與我共享著某些普通的人性，我感到深刻的兩難。而對這兩難領悟最深的，也許漢娜・鄂蘭是其一，當年，她前往「耶路撒冷審判」，一睹艾希曼這負責執行「猶太人問題最終解決方案」的黨衛軍少校，鄂蘭意識到對方不若世人所詮稱的可怖，「甚至稱不上是個陰險的人」，鄂蘭據而提出邪惡的平庸性（The Banality of Evil），而這個論據（並不意外地）引起許多人嫌惡，尤其猶太群體。

布雷格曼往前一步，他果敢指出德軍願意為同袍犧牲奉獻的質地，他們雙手沾滿鮮血，心懷堅定信念：歷史有朝一日會還給他們公道。他們決定只愛他們所知道的，棄守了另一條路徑。很多恐怖份子陸續踏上了一樣的路，因而我們放眼望去，世界滿目瘡痍。

若人性的善良面遠超乎我們想像，是什麼阻礙了我們發揮這些特質？布雷格曼指出眾多理由，有些也許我們到老都等不到顯著的改變，像是私有財產制的形成、當權者的控制、以及我們寧願忍耐邪惡的同胞也不願接受善良的異邦人等等，但有些部分我們能有所貢獻，我們可以克制「渴望看到血流成河」的本性，想想下列哪則新聞會引起你的關注，「有人被暴徒攻擊」，「有人接受了器官捐贈而重見光明」。絕對是前者。

這是演化上的一大優勢：專注危險，近乎苛求，當我們還活在草原上，這確實有助於我們保住小命，但如今我們並未常被野獸吞吃入腹、餓死凍斃或被洪水捲走，是時候調整腦中的警鈴，別讓它輕易驅散我們的樂觀，想一想每一天都有人走入捐血車，好協助另一個陌生人撐過生命的災難；每一天都有人捐出積蓄，讓遠方的一群孩童可以吃好穿暖，或接受教育。

若孟子在地下讀了《人慈》，他老人家該有多麼士氣大振，諸法亦能回歸到我們耳熟能詳的一段話，「人之初，性本善。性相近，習相遠」，你我都是幼犬人（Hommo puppy，布雷格曼為我們發明了多麼可愛的稱呼），卻因環境的阻隔而相互誅殺。

老問題又浮現了：繼續恨，還是起身了解那些陌生人？紅藥丸與藍藥丸，我們終究得服用一顆並承擔這個選擇所形塑的世界。布雷格曼的目標很遠大：《人慈》或許能驅動人們完成一場跨越國界宗教語言等藩籬的自我實現，若我們重視人性中實則存有可觀的仁慈、友愛等特質、校對人性的認知，我們會展示出一個「人慈」的樣貌，而接收到的人將更願意人慈，我們終能成就改變。

回到書名Humankind，kind一詞有種類，亦有寬容無害之意，布雷格曼提醒了我們，善良是個鑲嵌於「人類」內部的特質，《人慈》的中文譯名更是妙不可言。

相關書摘 ▶《人慈》：人類比較傾向於善還是惡？盧梭與霍布斯的觀點對立，仍是社會最深刻分歧的根源

書籍介紹

《人慈：橫跨二十萬年的人性旅程，用更好的視角看待自己》，時報出版

作者：羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）

譯者：唐澄暐

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

97%的人認為，人性自私又貪婪，

但當危機來襲，我們展現的是人類最好的本質。

——世界遠比我們想像的美好，真正的威脅，是我們對於自己太悲觀

二次大戰期間，德軍試圖用轟炸瓦解英國人的抵抗意志，他們認為，一旦恐慌與暴力蔓延開來，人類便會顯露低劣的本性。然而，德軍的劇本並沒有上演。

接著，英軍採用同樣的轟炸戰略回敬德軍，他們認為，在轟炸之下展現的韌性，是英國人獨有的美德，德國人連他們挨過的一半都挨不住。英軍的盤算也落空了。

事實上，不只德、英雙方對人性有如此悲觀的看法，而是高達97%的人皆然。但眾多的歷史事件證明：當危機來襲——不論是炸彈落下或洪水成災，我們展現的都是人類最好的本質。

是時候，換個視角來看待自己了。

——如果你曾對人類感到灰心，這本書將為人性的光明扳回一城

有太多以性惡為題的研究與著作，贏得喝采且歷久不衰。還有那一道我們無法視而不見的歷史傷口：人類可是唯一能打造出集中營的物種啊。到了近代，更加上新聞、社群媒體的推波助瀾，人性醜惡似乎成了我們洗刷不掉的烙印。

然而，人類如果真的嗜血好戰，為何在戰爭中造成最大傷亡的，都不是於前線奮戰的士兵；而是遠離前線、不會與敵人面對面的那一小批人？人類如果真的難以教化，為何挪威將重刑犯送進宛如度假村的監獄，反而造就世界最低的再犯率？

羅格將在書中以扎實的論證、生動的敘事，一一為我們平反。

我們在五萬年前有五種人族兄弟，今日卻只有我們倖存，《人類大歷史》作者推測，是因為我們比較狠：｢當智人遇上尼安德塔人，造成史上第一場也是最大一場的種族清洗行動。｣賈德．戴蒙也贊同：｢間接的證據判定智人謀殺有罪。｣但羅格認為，是智人的其他特質占了上風。

賈德．戴蒙在《大崩壞》中推論，復活節島島民因資源不足而相殘，甚至以人為食，是以殘酷自私的人性為導火線。但新的人口證據卻有截然不同的解釋。

《蒼蠅王》作者獲頒諾貝爾獎，被盛讚為「生動刻畫了真實人性」；但是當虛構小說在現實中上演，流落荒島的小男孩卻建立起井然有序的小型社會，為了求救，輪流看顧營火不滅。

以揭露性惡留名的史丹佛監獄實驗，充當獄卒的學生其實是受實驗人員擺布；而旁觀者效應的犧牲者吉諾維斯，並沒有死於38位路人的冷眼旁觀，而是在朋友的懷抱中離世。

——人類的每一次大躍進，都發生在我們對自己有了新認識的時候

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航