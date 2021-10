常搞錯的cut用法：「Cut me dead」的意思沒有字面上那麼可怕

Jeff和外籍老闆談論最近才剛加入的專案經理,這位新人似乎無法立刻上手。

老闆說了:“If he can't cut it, then we'll have to get someone else to do the job.”

Cut什麼?是要「割」什麼還是「切」什麼?

原來cut在職場上有許多道地用法,一起學起來。

If he can't cut it, then we'll have to get someone else to do the job.

(X)如果他無法切割,我們必須找別人做。

(O)要是他做不來,我們必須找別人做。

這裡的cut是指「符合條件、做得來」;can’t就是「做不來、不符合條件、不如人意」。類似用法,人們在談到工作生涯時,會說:

I'm not cut out for an office job. 我根本就不是坐辦公室的料。

I said "Good morning" but he just cut me dead.

(X)我和他打招呼,但他想把我砍死。

(O)我和他打招呼,但是他對我視而不見。

Cut someone dead不是砍死某個人,而是「裝做沒看見,完全無視於某人的存在」。Cut在口語中本來就有「切割」的意思,假裝看不見,就是故意切割的延伸意思。來看一個例句:

When my boss gets angry with me, she will cut me for days. 我主管一旦生我的氣,會幾天不理睬我。

I wish someone would cut him down to size.

(X)我希望有人能幫他瘦身。

(O)我希望有人來挫挫他的銳氣。

"Cut sb down to size”跟size無關。人很自大、自以為是,英文會用:

He’s so full of himself. 他非常自以為是。

自以為是的人會把自己膨脹得很大,於是會有"Cut someone down to size”這樣的比喻,縮小體積,比喻為「挫某人的銳氣」。

Would cut me some slack? I'm doing the best I can.

(X)可以切鬆一些嗎?我盡最大的努力了。

(O)別對我這麼嚴苛好嗎?我盡最大的努力了。

Cut有「剪」的意思,slack是「鬆弛、鬆懈」,cut someone some slack,意思是「給某人方便、對某人網開一面」,口語一點,就是「別較真了,放人一馬吧」。職場常見用語,來多看一例:

A:Andrew's late again. Andrew又遲到了。 B:Cut him some slack, his wife just had a baby. 別太計較,他太太剛剛生了孩子。

Are you cutting me loose?

(X)你要對我網開一面嗎?

(O)你想跟我撇清關係嗎?/你想甩開我嗎?

Loose和slack都有「鬆」的意思,cut loose和cut some slack意思卻不一樣。先來看這兩種「鬆」有何不同:

Loose常用指人的精神、關係的疏離或東西鬆開。「沒交待清楚的事」叫loose ends。

We still have to tie up some loose ends of the project. 這專案還有一些瑣碎的細節要收尾。

Slack是指東西不牢固、缺乏穩固性,不堅定。像業務的淡季,就叫做slack season.

There's a certain amount of slack in the car industry at the moment. 眼下汽車工業不太景氣。

Cut someone loose是指「和某人切割關係」。來看一個職場的應用例子:

A: "Wait, they fired you?" 什麼,公司解僱你了?" B: "Yes! They just cut me loose with no explanation!" 對啊,就這樣被甩開,完全沒有任何解釋。

