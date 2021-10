把握黃金60秒：中英文都適用的「電梯簡報」必勝架構與句型

什麼是​​電梯簡報(elevator pitch)?

想像一下,當自己碰巧與經理同時進入電梯,你有短短30-60秒的時間,得到您夢寐以求的工作或投資支柱,你該說什麼?你能承受壓力嗎?你會被嚇到說不出話嗎?電梯簡報強調要用最「精準」、「有效」的溝通方式,幫助你在60秒內,不需要簡報圖表、不需要誇張模型,成功讓客戶認識自家的品牌和產品,或是讓經理對自己專業能力印象深刻。你永遠不知道機會何時降臨。下次去雜貨店或健身房時,你可能就會遇到對自己一生最有影響力的人。快快掌握以下簡報英文技巧,量身打造自己的電梯簡報,做足準備隨時迎接機會到來!

電梯簡報英文必勝撰寫架構與句型

Introduce yourself 介紹自己

令人印象深刻的開場介紹,就贏了一半。除了簡單得體的招呼語,試著在簡短兩句話內,定義自己或是正在進行中的計畫。這個介紹最好能包含:你的姓名背景、工作內容、熱忱與核心價值,並且這些資訊如果能和受聽者的領域相關,更能展現你的獨特之處。社會新鮮人也不妨簡單說出自己畢業的大學與科系。

Hi, I am Leo Wang, a French teacher with a passion for literature. I love teaching French, but I have slowly morphed into a freelance writer, too.

嗨,我是Leo Wang。一個對文學充滿熱忱的法文老師。我熱愛教法文,但也逐漸轉型為一個自由寫者。

Hello, my name is Christina Lin.I recently graduated from ABC University, majoring in Finance. It’s an honor to meet you!

哈囉,我是Christina Lin,最近剛從ABC大學財經系畢業。很榮幸認識你。

with a passion for… (phr.) 對事物充滿熱忱

morph (into) (v.) 轉型,整合轉化為

graduated from…(phr.)從⋯⋯畢業

majoring in (field) (phr.)主修⋯⋯科系

Present the problem 問題(痛點)闡述

一個產品與服務最大的價值,在於解決市場上如芒刺在背的問題或是找出新的市場機會。你的創新,又想要解決什麼問題呢?在這裡,你甚至可以使用問句來點出問題或引出關鍵數據,來迅速引起對方的關注。搭配數據來強調問題的重要急迫性,更能突顯後續解決方案的重要性。運用在個人上,則是你的價值如何與受聽者產生關聯並引起興趣。你為什麼是他一直在尋尋覓覓的人材呢?將自己每天所做的事情提煉成一兩句簡短的任務宣言。

Since you work with personal finance, I figured you’d be interested to know that over 50% of fresh graduates are with student loans, and they are also very loyal to the bank they chose, often the same bank they apply for mortgages.

由於您從事個人理財。我想你會很想知道超過50%的應屆畢業生都有學生貸款,並且對於他們選擇的銀行非常忠誠,他們通常會選擇向同一家銀行申請房貸。

My primary goal is to increase the readership of every client’s blog. I write each article with the target audience in mind.

我的目標是增加每位客戶部落格的讀者群。我在撰寫每篇文章時都將目標受眾作為考量基礎。

my primary goal is to… (phr.)我的首要目標是⋯⋯

with (the target audience) in mind (phr.) 以某事為目標或考量基礎

Offer the solution 提供解決方案

提供解決方案無非是電梯簡報中最重要的部分,可以花上多點時間解釋。但千萬不要加入過多細節模糊焦點,切中要點才是王道。如果你要宣傳一家公司,針對聽眾調整強調這個方案的優點與效果。如果是行銷自己,強調自己的獨特技能與專業能如何對聽眾帶來效益。

Implementing online training tools can decrease time spent on training coordination and help lower the cost in the long term.

實施線上培訓工具可以減少用於培訓協調的時間,並有助於降低長期成本。

I consistently strived to improve my writing skills by learning from the corrections my editor made and feedback given by peers.

我不斷地努力通過從編輯的修正與同行的反饋中學習,來提高我的寫作技能。

Implement(v.)實施,推出,執行

Strive to + 動詞原形(v.) 努力奮鬥,精益求精

Improve (sth.) by (V-ing) (v.) 透過⋯⋯來精進成長

Explain your value proposition 闡述你的價值主張

在此,價值主張與解決方案不同之處,在於重點是為什麼你的聽眾該選擇你而非其他人。你的特質與產品,有什麼與他人不同之處?如果您的市場競爭激烈,也能從產品的溝通管道和行銷途徑下手,點出你的想法或解決方案新穎或獨一無二之處。

As a most direct user of different social media platforms, I learn how fresh graduates look for referrals on them when choosing which bank to apply for a loan by experience.

身為一個不同社交媒體平台的最直接用戶,我在親身經歷中學會應屆畢業生如何在其中尋找推薦人並選擇出合適的銀行申請貸款。

This is the only service on the market that benefits both companies and consumers.

這是市場上唯一讓公司和消費者都能受益的服務。

I’m looking to elevate my career with an employer who shares those same values.

我希望在擁有相同價值觀的公司工作,進一步提升我的事業。

Benefit (v.) 受益,對⋯⋯帶來幫助

By experience(phr.)親身經歷

Share the same (values/missions/passions) 共享相同價值/任務/熱忱

Call to Action(CTA) 建立連結與行動呼籲

最後,明確地讓你的聽眾知道你希望他們做什麼?如何行動?它可以是如何與你保持聯繫,或是如何找到你的產品。建立你與受聽者間的聯繫,讓這個電梯簡報的效益能持續發酵!在結束前,也別忘了感謝對方抽空聽你分享,留下好印象。

I’d love for you to review one of my writing samples. Here’s a business card with a link to my online portfolio. Would you be willing to share your contact information?

我希望你能讀讀我的作品集。這是一張付有我線上作品集網址的名片。不知道你是否也願意分享你的聯繫方式呢?

Thank you for your time. It was an honor to meet you.

謝謝你願意花時間跟我聊,非常榮幸能認識你。

I believe that my unique skills can make a big impact on your team and business growth.

我相信我獨特的技能可以對您的團隊與業務成長產生重大影響。

I’d love for you to… 我真切希望您能⋯⋯

It was an honor to… 非常榮幸能做某件事

Make a big impact on… 對某事產生重大影響

在成功撰寫出自己的電梯簡報後,不訪可以與信賴的朋友一起扮演角色練習,讓她們不僅可以針對你的內容,甚至是肢體動作、眼神交流給予誠實的建議與回饋。你看起來是否充滿自信?你說話太快還是太慢?你的眼神交流是否真誠?你的態度與闡述的方式也是電梯簡報的成功關鍵!不要只是死背上面的腳本與句型,而是在面對不同聽眾時,變化調整出完美簡報內容。現在就馬上運用上述的句型與結構,仔細思考自己的特殊價值或公司的市場定位,寫出完美英文電梯簡報吧!

