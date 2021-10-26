【幕後】Netflix動畫《米家大戰機器人》：沿用《蜘蛛人：新宇宙》的背景製作工具，呈現簡單卻有藝術感的畫面

文：邱昶維（DCFS編輯部）

Netflix原創動畫《米家大戰機器人》，講述準大學生Katie即將離家住校，父親卻堅持要開車載著全家人送她一程，享受最後相聚時光。眼看父女關係越來越緊張，外面世界突然被AI機器人佔領，令他們必須團結合作拯救世界。

歷時六年製作，導演Mike Rianda除了以公路科幻喜劇為類型，幽默諷刺現代人過度依賴科技的現況，也真摯地探討父母兒女之間的關係，讓人既對創意四射的漫畫手法捧腹大笑，也對繽紛撩亂的視覺風格驚豔萬分。

Photo Credit: Netflix

反映真實人物與家庭，再現童年噩夢

「這是一部關於不完美之人的電影， 我們希望每個畫面都能反映出人性與那些不完美。」──導演Mike Rianda

導演Mike Rianda過去只有執導電視動畫的經驗，但在偶然機緣之下，他獲得提案開發動畫電影的機會。於是，Rianda在開車返家途中發想公路類型，並且希望結合自己最喜歡的兩個元素──瘋狂家庭與殺手機器人，希望能親自完成這部有趣又好玩的電影。

「我們想做的就是反映真實的人物與家庭。」Rianda解釋，在確立本片的喜劇調性之後，他試著放棄繪製詳細分鏡圖，放手讓動畫師盡情揮灑創意。同時，他大膽起用名氣較小的藝術指導Lindsey Olivares，希望透過對方粗獷、真誠的2D畫風，讓故事核心精神更能被畫面彰顯。

Photo Credit: Netflix

噩夢級菲比小精靈

片中最令人印象深刻的角色之一，莫過於那隻巨大駭人的菲比小精靈。

Rianda坦言，他小時候曾被菲比小精靈給嚇壞，為了重現童年陰影的衝擊，他決定讓菲比成為九公尺高的壓倒性的存在，並且親自為它配音，Rianda笑稱：「這段表演是我在電影裡最驕傲的成就。」此外，他也透露原本菲比有更多令人戰慄的威嚇台詞，可惜最終版本決定刪除。

漫畫風詮釋現實世界，展現人物情緒

「我喜歡諷刺漫畫，這是我製作這部電影的核心理念。」 ──藝術指導Lindsey Olivares

藝術指導Lindsey Olivares曾擔任其他動畫電影的視覺開發設計師，這次她首度獨挑大樑，以擅長的2D諷刺漫畫風格設計美術視覺。為了讓人物與場景貼近現實，Olivares不滿足於純粹誇張化角色面貌，而是大量參考導演的全家福照片，並且輔以社群網站的真實人物照，汲取現實世界的服裝、物件等特色。

同時，Olivares採取較為豐富的配色方式，鉅細靡遺地畫出場景裡的所有物件，試圖還原真實生活凌亂複雜的情景，她表示：「我認為美術設計是一種分析世界的方式，因為你正在誇張化這個世界或某種感覺。」

創意無限「Katie視角」

本片最具特色的視覺呈現，無疑是伴隨主角Katie情緒而迸發的搞怪圖文。

考量到Katie是一個想像力豐富的電影狂，本片畫面經常穿插各種插圖、文字、真實影像等，藉以完整地表現她的情緒變化。因此，在完整3D動畫完成之後，Olivares會繼續在畫面上添加各種諷刺漫畫的元素，包括搞笑語句、網路迷因等，並且依據Katie情緒反應選用各種色彩。

模擬精緻的手繪筆觸，突顯創新設計

「我們必須想出一個新的方式製造景深或鏡頭耀光， 引導觀眾沉浸在更具繪畫風格的畫面裡。」 ──視覺特效指導 Mike Lasker

曾參與製作《蜘蛛人：新宇宙》，視覺特效指導Mike Lasker這次以水彩畫筆觸，嘗試結合2D美術與3D質感，讓光線與景深都會因為角色移動而有變化，跳脫以往清晰扁平的電腦動畫圖像，他解釋：「我們創建了一個筆刷工具，當畫面裡的陰影變得密集時，上面的分層筆刷也會隨之變化。」

另外，團隊沿用《蜘蛛人：新宇宙》曾使用的背景製作工具，透過把複雜的背景算圖簡化成手繪筆觸貌，使得樹葉或草地都變成幾何圖形狀，呈現簡單卻有藝術感的畫面，但Lasker也強調：「你必須先有複雜的東西才有辦法簡化，否則你簡化之後的東西不會有任何細節。」

殺手型新款機器人

本片高潮戲之處，曾出現大量線條俐落的新型黑色機器人。

「這些機器人不會像人類一樣活動。」角色動畫師Alan Hawkins表示，由於這些新型機器人是AI反派製作的產物，所以它們外觀不僅只有亮黑色與暗紅光，展現出強大威脅感，動畫師也以幾何碎片的概念設計這些機器人，讓它們可以任意切割、變化自己的身體，以最快的方式重組身體，類似《魔鬼終結者2》T-1000機器人。

「這部電影最大的挑戰，就是讓一切元素都能吸引觀眾。」 ──導演Mike Rianda

因為《米家大戰機器人》囊括大量複雜元素，導演Mike Rianda曾擔心電影最終會變成一齣鬧劇，在苦思解決辦法之後，他決定精心打磨電影開頭的內容，讓觀眾及早認識主角與家人之間的關係，以便人物處境能夠讓觀眾產生共鳴，Rianda強調：「只要盡早鎖定觀眾對故事投入的情感，電影就成功了。」

參考資料：indiewire, awn, vfxvoice, beforesandafters, theplaylist, cbr, slate, awn, cartoonbrew

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航