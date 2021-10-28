《植栽一座文化森林》：台灣第一本專業書評雜誌《書評書目》創刊，是當時文壇一大創舉

文：簡靜惠

台灣第一本專業書評雜誌《書評書目》發行100期（1972.9-1981.9）

《書評書目》創刊，是台灣文壇一大創舉

我從小熱愛閲讀、看戲丶看小說，留學美國時，大學圖書館裡藏有很多華文書，舉凡金庸作品、五四新文學、香港出版物等，甚至連各種禁書都找得到。唯獨台灣坊間出版品很少，讓我思念故鄉文學書，真若大旱之望雲霓，熱切渴求而不可得。於是常向大姊簡宛、好友隱地（本名柯青華）、貴真夫婦求援。自己也動筆寫小品文，一九六八年便以「洪簡」為筆名，寫了一篇〈結婚一年〉，投稿到《中央日報》副刊，漫談留學生活的點點滴滴。

回到台灣之後，經常與姊妹、老朋友連繫。一九七一年基金會成立，隱地先生剛由軍中退役。他不僅有文采，更有豐富的編輯經驗與熱情。當時我正在思考如何開展基金會會務，有鑑於台灣出版雖然日益蓬勃，卻還缺乏一份傳達新書資訊的專業書評刊物，遂有了創辦以評介書籍為主要內容的雜誌構想，並邀請隱地負責編務。於是，當「數位資料庫」遠遠還沒蹤影之前，基金會便一板一眼編纂書目，把主要作家的各種出版品分門別類，以便檢索。

一九七二年九月，《書評書目》雙月刊創刊，是當時台灣文壇一大創舉。中央圖書館（國家圖書館前身）想做卻還沒能做到的事，我們努力做到了。

當時文化圈流行一句話：「如果你要害一個人，就叫他去辦雜誌。」起心動念辦雜誌，我的內心相當忐忑，加上公公婆婆對於「辦雜誌」這件事毫無概念，記得我告訴公公洪建全先生：「基金會打算辦一本關於『讀書與出版』的雜誌。」

「雜誌我不懂，基本上我都信任妳。」他毫不猶豫地說：「不過妳得提出計畫，把預算、執行、檢討等事項都落實，如何經營我們是外行，妳必須想清楚，要找到專家幫忙。」

我遵從公公的建議，畢竟辦雜誌我也是外行，但我信任專家。於是基金會第一項業務：創辦《書評書目》雙月刊，一九七二年九月起，直到一九八一年九月止，總共出版發行一百期。這是洪建全基金會送給台灣文化界，一份鄭重且厚重的見面禮。

台灣第一本專業書評雜誌《書評書目》

《書評書目》雜誌出刊後，頗受文化界注目，這在當時的台灣是一項創舉。隱地先生對編輯出版有極大熱誠，經驗豐富，有人望也有人脈。因為《書評書目》的出刋，我雖然不曾參與編務，但因喜愛閱讀，欣賞也尊重作家學者，隱地時常引介我認識當時文壇知名作家文人：林海音、黃春明、沈謙、亮軒、景翔丶林良丶馬景賢、琦君、薇薇夫人等，都是我向來景仰的作家。於是時常邀約相聚，談文論藝，我則細心筆記談話時所提到的一本本好書，再設法買來閱讀典藏，誠人生一大樂事。

作家群聚在書評書目出版社

《書評書目》創辦初期，蝸居在博愛路三樓的小辦公室，有很多溫馨的回憶。

博愛路辦公室鄰近武昌街的「明星咖啡館」，再走幾步就是書店林立的重慶南路，轉個彎就到了衡陽路，不但交通便捷，也是當時台北文化重心區。隱地先生擔任總編輯，不時有文友到訪，如出版人沈登恩、學者沈謙、影評人景翔、散文家亮軒，當時活躍在廣告、電視、小説各界的黃春明，都是常客。

書評書目出版社借用國際電化公司的辦公室，小小空間裡只有兩張桌子，一張給隱地，一張給編輯陳芳明，旁邊有一個可移動的木頭樓梯，通往四樓的會議空間。這把木梯是黃春明的最愛，他只要一現身，就會把梯子搬出來，他並不是要上樓，而是坐在梯子上「開講」，口沫橫飛說故事。

笑聲像磁鐵一般，把過路的同事都吸引住，圍著黃春明，連住在辦公室後棟的洪家老老小小，包括公公、洪家兄弟也都循笑聲而來，圍著小說家聽講古。黃春明有才華、創作力強，說出的故事大多都成為小說，是台灣文學界的長青樹！

風光無限，出版得獎連連

記得公公就曾經很不解地說：「想不到賣書比賣電視機還難！」

「雖然難，可是對下一代有好的影響，我們就要堅持下去。」我這麼說，洪老先生也就無條件支持下去。

我們的堅持，獲得社會各界的肯定，一九七○年代中葉後，《書評書目》雜誌及出版的專書，陸續傳來受到各界肯定與獲得金鼎獎的好消息。這些肯定也幫助我獲得洪老先生及董事會的肯定！

一九七九年，《書評書目》雜誌榮獲新聞局金鼎獎「優秀雜誌類」獎項，以及一九八五年洪建全基金會獲新聞局金鼎獎的「獎助出版事業及出版有功獎」，公公都很高興，還鄭重保存了剪報，足見他感到莫大的光榮。

在企業與文化間搭起一座橋

翻開我早年的散文集《雅歌集》中，「橋」是經常出現的意象。

想起當年我開始準備提筆寫《雅歌集》時，恰好在第四屆亞洲音樂會上聽到來自菲律賓的卡西拉葛博士（Dr. Lucresia Kasilag）所說：「藉音樂為橋梁，而達到人與人之間的真正了解。」這一句話給了我很大的啟發。於是，當年的文章遂經常圍繞著「橋」、「人與人之間的了解」、「溝通」這些主題打轉。

我曾寫下：「我們每天都在扮演著『橋』的角色，一句話、一篇文章、一本書、一場音樂會，甚至一場球賽都是一座橋；也代表著一種精神、一股力量，在連接、在交流。打破人與人之間的隔閡、化解仇恨、消除障礙。因著『橋』的連結，世界才會變得更可愛，文明不致中斷，人性的光輝得以洋溢。」我自己也悄悄立下心願，要在人生中化作橋梁：在家人朋友與組織之間、在企業與文化之間。

我所主持的基金會，也是搭起「一座橋」，連結作家、音樂家、藝術家與社會大眾，讓藝文如河水流動，人們可以在橋上談笑風生，看山看水看雲看月！藝術文化不應「曲高和寡」，而是要走入人間，影響整體社會風氣才是。

基金會成立之後，更多企業投入非營利事業，無論畫廊、講堂或公益活動，無一不是由成功的商業組織提供地方與資金，成為社會大眾與藝術家的橋梁，共同改造國內藝文環境，為國民生活貫注文明的精神食糧。台灣走向現代的過程裡，代表物質文明的工商企業與代表精神文明的藝術能結合在一起，那是多麼難得的機緣啊！

對我個人而言，開展文化事業，讓我化身橋梁，進而踏出腳步，走出家門、公司，參與社團，進出海內外，跟世界的潮流接軌，增廣見聞開拓視野，也把相關的國外經驗帶進台灣。我是個充滿熱情，即知即行的行動派，總愛將新觀念、新做法導入基金會，許多創新念頭，經過思考消化，也都能獲得公公首肯，一一實現。而今更是隨心所欲，對文化播種的心情仍然熱情澎湃！

書籍出版的意外收穫不少，得以促進家庭和樂，最讓我開心不過。我經常帶回少年小說、繪本給婆婆和孩子閱讀，自己也讀。婆婆愛看書，隨著年歲增長，老花眼越來越嚴重，一般圖書看起來不免吃力。我靈機一動，少年小說字體較大，文字淺顯，又有插圖，相對不費力。於是過去人家常講的「三代同堂」，到了我家，轉成「三代共讀」。生活有了共同話題，祖孫共享故事裡的種種想法，化解三代本來會有的差異，促進彼此了解，可說一舉數得。

《書評書目》面臨發行危機

縱然當年台灣文化蓬勃起飛，書籍出版發行盛況空前，《書評書目》雜誌終究因學術性格濃厚，相對冷門，每期銷售量約略一千五百本左右，確實是相當大的負荷！另一個令人料想不到的是，政治言論管控，竟然也會影響到這本很單純的文學刊物，動輒得咎，風聲鶴唳。這種干預，對於背後捐款支持的企業家，露臉擔當行政協力的基金會，都是難以承受的負擔，忐忑難安，擔心遭到檢舉，疲於奔命處理發行危機。

《書評書目》一九七七年二月號（第四十六期），發表了一篇來自香港評論家清淮所寫的文章〈於梨華的新書〉，重點介紹作家近況，並批評她不該過度於稱讚「新中國」。刊物發行上架沒多久，主編隱地便接到警備總部老長官李世雄來電：「青華，你難道不知道，警總、新聞局、文工會的『書刊審查小組』早就決議，所有媒體都不能刊登有關於梨華的文章和評論？」

「這我真的不知道，而且我們登的文章是批判於梨華的啊！」隱地當時很疑惑。

「於梨華一九七五年回歸大陸，這幾年她寫了太多稱讚新中國的文章，不管評論她的文字如何，一律都得查禁！」

「這一期雜誌已經上市，怎麼辦才好呢？」

「那你趕快到書店、書報攤，把那篇文章通通撕掉，我會向上級報告，保證你絕無惡意。」老長官很好心提醒。

事後，隱地告訴我，他帶著雜誌社同仁，跑到重慶南路書店，以及武昌街、博愛路各個書報攤，向店主人一一鞠躬，說明原委，拿起雜誌，撕去有爭議的頁面，再放回書架。

奔走處理結束後，隱地站在街頭，望著熙來攘往的人群，他突然覺得滑稽突梯，一陣哀傷情緒襲上心頭，忍不住流下了眼淚。他對我說：「真不知會有什麼恐怖的狀況發生啊！也不過就是登了一篇書評，提到『於梨華』這個名字而已。」

一九七○年代，發行《書評書目》這樣純粹的雜誌，竟還得承受政治關切，確實讓我心裡蒙上一道難以磨滅的陰影。

《書評書目》出刊到一百期，宣告停刊

《書評書目》終究還是走向停刋的命運。辦了九年雜誌，確實讓人感到疲累，而且收支始終不能平衡，畢竟這是一個理想，也只是我兼職的副業。發行單位是洪建全教育文化基金會，雖說是非營利機構，卻也難以長期負擔這樣沉重的財務支出。

一九八一年，《書評書目》出刊一百期，歷經四位主編：隱地、陳秋坤、王鴻仁、陳恆嘉，終於宣告停刊。回首當時，讓我感到最抱歉的是：最後一期主編陳恆嘉先生，他有滿腹熱情與才華，卻得讓他來收拾最後殘局。

陳恆嘉從第六十五期接手，到一百期結束時，他總共主編了三十六期。接棒之前，他就以寫小說出名，也是傑出的編輯與台灣文學研究者。陳恆嘉與隱地都表現出較強的文學性，同樣也努力推出專欄，前後達二十五個之多。雖然有些專欄僅是曇花一現，但也有不少專欄獲得相當熱烈的迴響，像是「每月短篇小說評介」就分別邀請過季季、詹宏志、沈萌華等人，每期撰寫長篇書評，成績斐然。此外，陳恆嘉還重用畫家王永福（王谷），整體提升了雜誌封面與裝幀設計水準。

Photo Credit: 洪建全基金會提供 1972年創刊的《書評書目》雜誌歷經九年，於1981年，出刊100期後，歷經四位主編，終於宣告停刊。

一九八六年，他為《書評書目》的「分類總目．作者索引」寫推薦文〈再來一百期《書評書目》〉時，有一段沉痛的話語：

離開《書評書目》雜誌，是我心中很大的傷心和失敗。這樣的話，我還是第一次說出來。 ……但是，作為一個寫了停刊詞的末代主編，我始終懷著一份傷痛和愧疚，覺得《書評書目》雜誌的停刊，自己要負起全部的責任，這一份傷痛和愧疚，使我原本黯淡的心情，變得十分沮喪，最少有兩年的時間，我幾乎絕跡台北的文化圈，並想從此歸隱山林，面壁思過，過我深悔而且殘破的人生。

我讀過之後，真是痛心疾首啊！

然而，文化事業的經營絕不是光靠「喜愛」或「熱情」就可以完成。由《書評書目》延伸出的出版社、兒童文學創作奬、得獎作品出版、兒童叢書，以及基金會新計畫、贊助案種種，不單單有編輯壓力、政治關切與人事聘用問題，最讓人心力交瘁的還是出版品的行銷業務，收款無著的困境。

我因身兼基金會及家族企業的職務，常常要出入兩個迥然不同的場域。我十分清楚，「文化商品」跟「經濟商品」兩者經營模式天差地別，在理想與現實之間的拉鋸，非常痛苦。常常是在會務討論中，每當看到財務報表時，我會一下子從滿天的歡喜中，摔倒跌入現實的深淵之中。

人世間的事物都是變化不居的

多元且偏向理性的思考習慣，轉換到文化事業的經營，讓我具備不一樣的視野，然而，在人與人之間的感性關照，卻相對欠缺。我對自己的定位設在「經營管理的行政管理」，設法讓基金會發展運作固守「非營利事業原則」並守住「洪建全基金會播種的原創精神」，支援社會或私人能力無法經營的創新計畫，當這些計畫或行事已具規模或普及之後，基金會就退出轉向。曾有人批評我的決策善變，殊不知我緊緊固守「非營利事業財團法人」的原則，深知順應潮流之所向，也自知能力財源的限制，兢兢業業一點也不敢懈怠！

這或許和我學歷史有關，我很理解人世間的事物都是變化不居的，每個階段，基金會支持的計畫都會有所不同，例如《書評書目》的停刊，我也用心觀察時代變化，如果書評與書訊已經有報社、大學與其他雜誌陸續投入，蔚成河流，紙本刊物就應當告一段落。而這樣的理想隨著網路事業的發展，《書評書目》或許將來有重新面對讀者的機會，而這個將來已到眼前。

書籍介紹

本文摘錄自《植栽一座文化森林：洪建全基金會50年》，洪建全教育文化基金會出版

作者：簡靜惠

我彷彿如詩人所說的，一直在春日的森林徘徊、尋覓與探索，

享受人文藝術變換的風景，

也一直作為一個搜索者，探測文化教育這條道路能夠鋪設到多遠的天涯……

我一直在美好的願景中，希望為台灣撒下更多人文種籽。

——簡靜惠

一代人做一代事，成就一代的累積！

洪建全基金會成立五十年，

與台灣文化發展進程緊緊相扣，

在每一個關鍵點上，率先做出回應，

由此，開創出更大格局，從「學習樹」蔓延為「知識森林」，

創造半世紀的繁華盛景。

洪建全基金永遠是現在進行式，

走在時代前端，持續大膽探索，回應時代需求……

1971年，在退出聯合國人心飄搖、社會動盪的時刻，洪建全先生以「取之社會，用之社會」的精神，成立「洪建全教育文化基金會」，由簡靜惠擔任執行長，從此，「文化」的理念正式加入洪家事業版圖。洪建全基金會率先以文化、以教育以支持藝術，對台灣文化發展產生了深遠的影響。

1972年，創辦台灣第一本專業書評雜誌《書評書目》，是台灣出版界的創舉，培養了許多素養極高的書評家與作家；1974年，創辦「洪建全兒童文學創作獎」，培養許多國內的兒童文學作家，也為孩子提供了更好、更優質的兒童讀物。

1975年，成立洪建全視聽圖書館，在一般家庭音響設備不普及的時代，成為一座「視聽教育基地」，裝設優良的影音設備，以音樂文化和兒童教育為主軸，舉辦包括演奏會、音樂講座等活動。也設置兒童閱覽室，讓孩子更早體驗多元的學習領域。

1975年，基金會支持調查與出版台灣傳統音樂研究、民俗音樂採集，邀請恆春老歌手陳達演唱並出版《陳達和他的歌》唱片；1978年，陳達的歌聲隨著雲門舞集《薪傳》的演出，喚醒、凝聚了台灣人對土地的情感。

1974年開始支持雲門舞集「用自己的音樂，跳自己的舞」，贊助台灣音樂家的原創音樂，如賴德和的《白蛇傳》、許博允的《哪吒》、李泰祥的《吳鳳》、馬水龍的《燭》、史惟亮的《小鼓手》等等，是基金會展開以「用文化贊助來播種」的開端。

1975年，錄製出版台灣第一張民歌唱片《中國現代民歌集》，支持年輕人「唱我們自己的歌」，由此，掀起台灣現代民歌運動一波又一波的風潮，對台灣流行音樂產生巨大的影響。

1984年，成立「文經學苑」，在台灣經濟起飛的時代，以文化為前導，經濟作基礎，精進人文素養；1987年，成立「台灣PHP素直友會」讀書會群，推動閱讀風氣，協助讀書會團體自主學習。1995年成立「敏隆講堂」開啟民間講學的風氣，以文史哲藝為主軸，固守經典、扣合當代潮流，歷經四分之一世紀，賦予民間辦學的積極意義，重新找到維繫社會運作的力量。

面對現在與未來，基金會持續積極關注時代脈動，敏銳地作出回應與創見，從2007年創立覓空間開始，透過「覓計畫」中的問問題計畫、雨棚計畫與認養計畫，讓台灣的藝術能夠創新、前衛，具有生命力……

本書特色

創造許多第一：1970年代，在基金會普遍以救貧救濟為主的慈善事業，洪建全基金會是第一個長期規劃耕耘教育文化的非營利組織，也由此創造了許多第一：創辦專業書評雜誌《書評書目》、創立兒童文學創作獎、成立視聽圖書館、支持台灣原創音樂、錄製台灣第一張民歌唱片、成立敏隆講堂開啟民間辦學風氣……。點點滴滴植栽成一座文化森林。

本書為台灣保留半世紀珍貴文化紀錄，深植在台灣社會進展的歷史裡：全書細說基金會長達半世紀在教育、文化、藝術領域的扎根與耕耘，展現基金會發展與台灣文化變遷之間相互成就的能量，也為台灣文化發展留下了珍貴紀錄。

精彩的世紀對談：特別企劃簡靜惠與黃春明、林懷民、詹宏志與楊照的深度對談，描述洪建全基金會對他們在不同時期的關鍵性影響，生動而深刻，更有期許與前瞻。

Photo Credit: 洪建全教育文化基金會

座談會資訊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航