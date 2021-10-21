【2021女性影展】《海馬爸爸要生娃》：生與不生的自由，都該由子宮提供者決定

文：Lisa影評快遞

從宇宙孕育萬物，到造物主創造每一個生命體，子宮懷胎十月，到生養教陪，一直是跨越世代、族群、文化的複雜難題，總是令人產生無盡的喂嘆。在天生的性別之下，懷胎生子，真的是人人生而平等嗎？ 撫今追昔，這一直是引發熱議的話題。

盱衡半世紀以來的人權運動以及世代抗爭，人們追求的不只是性別平權，生育的權利，難道不該據理力爭嗎？ 對於生養守護自己的親骨肉，生而為人，不是都有義務讓這份愛延續下去嗎？

海馬，動物界的「奶爸」，因為它們是藉由雄性生育，是由母海馬透過產卵管將卵產在雄海馬腹中之孵卵囊，經2到3周的懷卵期，再由雄海馬在水中孵出小海馬。上帝尚且賦予他生育的權力，那麼人類是否也可以享有當一位名副其實「奶爸」的特權呢？

動物界的雄雌並不像人類的性別是明顯而清楚的，而公海馬承接了自然界的使命，負責懷孕生子，一切都是如此的自然而然。人類不比海馬，當男人也想要藉由自己的身體孕育出自己的骨肉，卻是比登天還難的事，一來要施打排卵針，以及每天要定時服藥，同時也要面對生理外型的變化，以及旁人的異樣眼光。

佛瑞迪（Freddy），一位跨性別男同志，只是想要一個完整、有孩子的家庭，他在影片中不斷強調懷孕生子只是一件平凡的任務，但對於佛瑞迪卻是要付出極大的代價，猶如生命去賭注。懷胎，猶如一條生命中的「天堂路」，不斷要面臨各種心理與生理的嚴峻挑戰，以及輿論的情緒壓力。

這一切的過程，透過《海馬爸爸要生娃》中鏡頭的側拍，讓觀眾可以近距離看見他所面臨的挫折，包括吃藥打針所帶來的不適，第一次著床的失敗，眾人異樣的眼光。但更讓所有人心疼也更為佩服的是，佛瑞迪「為母則強」的勇氣與決心。

《海馬爸爸要生娃》的導演潔妮・芬蕾 （Jeanie FinLay） 舉重若輕的將對人道的關懷，溫柔的投放在影片中，她步步為營、面面俱到，鏡頭處理及故事線脈絡皆條理分明，就像一位客觀的旁觀者與見證人，用影像述說出這段值得珍惜的生命過程，帶領眾人感受到親情的力量，是如此真摰而深刻，讓人想要義無反顧的延續、傳承。

筆者深深為佛瑞迪喝采，他的勇於追求自我，無所畏懼，他堅信跨性別的人，也跟一般人一樣，擁有情感、渴望愛人與被愛。無疑的，在芬蕾的鏡頭下，深刻描繪佛瑞迪的母親對於他有很深遠的影響，佛瑞迪從小就在母愛的陪伴與守護下成長，讓懷孕生子成為佛瑞迪最溫潤而篤定的生命意義。

跨性別，跨越了父親母親的性別疆界，更明確的是，佛瑞迪一心將母愛的能量傳遞下去，這才是給予他繼續往前走的動力與勇氣。

「女性影展」邁入第28屆，一向以探討女性主義為主軸，同時也關注性別平等的議題，藉由影片傳遞多元包容的訴求，以族群共融的光譜，今年以「幻影共生」為主題，並且將《海馬爸爸要生娃》列入「生而育矩」的單元中，強調「生與不生的自由，都該由子宮提供者決定」，帶領大家思索更多的自我意識，也在「自由、平等、博愛」基礎下，強調選擇的重要性與複雜性，更為「女性主義」的多重意義，開啟另一翻複數視野。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航