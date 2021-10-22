民調：不分黨派近六成台灣人擔憂兩岸開戰，與美國官員的「刻板印象」大相逕庭

美國頂尖智庫解讀台灣人看兩岸衝突

美國華府智庫「布魯金斯研究院」（Brookings Institution） 於10月13日，公布一份關於台灣民眾對台海衝突看法的民調分析。布魯金斯研究院針對台灣人於台海戰爭、中國對台軍事威脅的看法作民調和分析。

報告首先提到，多數美官員傾向認為台灣人對台海衝突危險的態度過於散漫，他們多認為造成此原因有兩大因素：第一、由於中國過去70年來過於例行性的軍事威脅，使台灣人不再將焦點放在這議題上；第二、台灣人相信中國犯台的行為是不理性的，因此不太可能發生。然而，此份研究報告的結果，則普遍與美方官員的「刻板印象」大相逕庭。

據布魯金斯研究院2021年5月所做的民調結果顯示，高達約57％的台灣人擔心兩岸會爆發戰爭。報告進一步指出，多數民進黨和國民黨的支持者都擔憂台海戰爭的爆發。雖然國民黨的支持者相對比民進黨支持者更為擔憂，但整體結果顯示大部分台灣人都擔憂台海戰爭的爆發。這一擔憂是不分黨派的「共識」。

另外，民調也顯示台灣民眾對軍事衝突的恐懼沒有年齡之分，每個年齡層受訪者都有六成表示憂慮。另有近八成的受訪者認為，中國對台灣的軍事行動頻率在過去六個月有所增加，這也代表台灣民眾能明顯感受台海和平的變化。

報告指出，雖解放軍侵擾台灣防空識別區（ADIZ）時，台灣社會通常不會有很大反應，但民眾確實注意到這些訊息。報告指出，他們似乎也比許多美國決策者，更清楚來自中國的軍事壓力正持續增加。不過，雖對情勢感到擔憂，但大多數受訪者仍認為，現在還不是恐慌的時候。

值得注意的是，受訪者被問到「是否比六個月前還擔心戰爭的爆發」，則僅有30％的人表示比半年前還擔心。此外，被問到他們「是否認為習近平現在會比五年前時更可能侵犯台灣」時，有46％的人認為更有可能，45％的人認為其可能性較五年前並沒有改變。

除此之外，報告提到過去五年，蔡政府為應對中國持續對台升高的軍事威脅，持續升級台灣的軍事實力，以及爭取社會對於國防的支持。然而，此份報告的民調結果則對此提出質疑。

當受訪者被問到「政府在北京威嚇下保衛台灣的能力」，僅有26％的受訪者認為台灣的防禦能力正在進步，而35％的受訪者認為台灣比起過去更無法保護自己，還有約四成的受訪者認為台灣的防禦能力沒有改變。

這份報告結論直指：「顯然，未來台灣政府在國防上，需付出更多努力，才能說服民眾相信國軍的防衛能力。」

美國人看美、中軍事和經濟實力的對比

「芝加哥全球事務協會」（Chicago Council on Global Affaris ）於10月7日公布，針對美國外交政策的研究報告也有許多重點。其中最令人矚目的，就是美國人如何看待美中經濟實力和軍事實力的對比。

報告指出，在經濟實力方面，高達4成的美國民眾認為中國經濟實力強於美國。相反地，僅有32％受訪者選擇美國。若將此數據與2019年相比，美、中消長呈現「黃金交叉」，因2019年仍有38％受訪者認為美國經濟強於中國（31％）。

此外，在軍力方面，雖仍有高達46％受訪者覺得美國在軍事實力上贏過中國，但此數據是自2014年開始統計（54％）以來的新低。另一方面，認為中國軍力較強則上升到18％，這數據則是自2014年開始統計（14％）以來的新高。

《霧谷晶策》分析，從這民調不僅能看出美國人對於美國軍力、經濟已不如以往有自信，也能看出許多美國民眾逐漸意識到中國在軍事、經濟實力的崛起。若此趨勢在未來幾年持續消長，美國人將如何看待美中之間持續激烈的競爭關係呢？

此外，先前芝加哥全球事務協會於8月26日公布的研究報告中，民調詢問「在中國侵台的情況下，美軍是否要協防台灣？」2021年創紀錄有過半（52％）美國民眾願協防台灣。如同上段分析提及，若上述民調的趨勢持續，美國人對自己軍事、經濟能力都逐漸沒信心的情況下，美國人民對「是否要協防台灣」的民意有可能動搖。

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台灣人怎麼看今年的兩岸關係？總統兩岸政策評價下跌？

無獨有偶，繼美國布魯金斯研究院公布民調後，台灣的《聯合報》也於10月18日公布針對台灣民眾每年對兩岸關係看法的「兩岸關係年度大調查」。

在兩岸外交方面，與2020年類似。近六成民眾認為兩岸外交處於高度競爭狀態，26％認為關係和緩，僅7％感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分7.4分，是五大領域中兩岸關係最競爭對立的項目。

而兩岸關係部分，認為雙方互動密切的比率近兩年都不到一成，今年調查只有9％。覺得雙方關係穩定者由去年的27％增加到32％，覺得台灣與中國官方處於緊張狀態的人則由53％降至5成。平均來說，兩岸官方互動關係得分7.1分。

兩岸軍事關係部分，認為兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾近五年逐年攀升，由2017年的42％增加到今年的55％，為歷次調查新高；31％認為關係和緩，6％感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分7.3分。

另外，對於蔡總統處理兩岸關係的表現，去年以好評居多，48％滿意，四成不滿意。不過，今年調查評價有所逆轉，滿意比率降至四成，不滿意比率則增加至48％。

《霧谷晶策》分析，去年因香港議題讓民進黨政府成功打出「芒果乾」牌，同時也讓蔡總統成功連任後，台灣民眾仍期待政府應有能力處理兩岸問題。然而，今年政府與中國互動仍未改善，口頭上雖喊「維持現狀」但實際上現狀每況愈下。

《霧谷晶策》認為蔡政府在連任沒有包袱後，應在改善兩岸關係方面多加琢磨。北京當局固然對台北的敵意不減，但台北對北京也沒有到真正釋出善意。兩岸雙方互動需要一塊一塊地層層堆疊，沒有實質釋出善意的行動，是無法換取對放同等的對待。

《霧谷晶策》贊同蔡總統在國慶談話提到「中華民國台灣」這最大公約數，希望未來能繼續強化，並約束政府公職人員嚴格謹守憲法份際，而非只是提到而已。老子《道德經》裡曾說：「大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。」《霧谷晶策》希望執政高層能有這戰略高度與思維。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航