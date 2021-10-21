2021/10/21,
生活

在台灣吃過菲律賓菜嗎？一探究竟台中「小東南亞」，品嚐道地菲式美食

在台灣吃過菲律賓菜嗎？一探究竟台中「小東南亞」，品嚐道地菲式美食
截圖自：菲樓達人

我們想讓你知道的是

你在台灣有吃過菲律賓菜嗎？你知道菲律賓的特色佳餚嗎？你知道在台灣的東南亞朋友，平常可在哪裡找到家鄉味呢？YouYuber「菲樓達人」在這支影片中，探索位於台中有「小東南亞」之稱的東協廣場，疫情期間雖然不能出國，但在台灣依舊可以享受在東南亞旅行的氛圍。

影片製作：菲樓達人

你在台灣有吃過菲律賓菜嗎？你知道菲律賓的特色佳餚嗎？你知道在台灣的東南亞朋友，平常可在哪裡找到家鄉味呢？YouYuber「菲樓達人」在這支影片中，探索位於台中有「小東南亞」之稱的東協廣場，疫情期間雖然不能出國，但是在台灣依舊可以享受在東南亞旅行的氛圍。

2016年原名為「第一廣場」改名為「東協廣場」，許多東南亞超市、餐廳也隨之進駐，成為了台中市多元文化的聚集地，更是許多在台東南亞移工假日的去處。位於東協廣場二樓就有東南亞超市Big King和CLC，可找到越南、菲律賓、印尼和泰國的零食、咖啡、罐頭、酒類、調味料等，還有提供移工匯款、寄包裹回家鄉的服務。

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Photo Credit: chia ying Yang @ Flickr CC BY 2.0
台中東協廣場

影片中菲樓達人也到「東協廣場」附近的菲律賓餐廳，品嚐Sisig（鐵板豬內臟）、Sinigang（菲律賓酸湯）、Chicksilog（菲律賓雞腿套餐）和菲式香腸；餐點中的飯是用大蒜炒過，所以非常之香，飯後也點了一份菲律賓國民甜點Halo-halo。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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