習近平對民主的四種詮釋：中共的「民主」不像西方國家只是一場戲？

文：趙君朔

習近平10月中在中共人大工作會議上對於民主的談話引起了華文世界相當的矚目和「側目」，因為他的談話非常有信心地認為中共目前的政治制度是符合民主的精神，這樣的說法和中共之外存在的普遍共識有相當大的差距，所以他到底說了什麼，他說的東西有什麼問題，為什麼他要這樣說是非常值得探討的問題。

習近平對民主的四種詮釋

習講話的重點有四：

民主是人類共同的價值，也是中共始終不渝的重要理念。 一個國家到底是否民主，取決於國家是否由人民當家作主，關鍵在於投票權以及「廣泛參與權」。 國家是否實行了民主，應由人民來判斷，不應由「其他少數人」指手畫腳。 人民代表大會是中共領導人民在「在人類政治制度上的偉大創造」。

這四點透露出了很有有趣的訊息，首先習並沒有否定民主，還認為這是中共一貫的理念。雖然說過去不論是東歐的共黨或是中共也有類似的說法，說西方社會的民主是資產階級的民主，只有共產黨的無產階級民主才是真正的民主。

但在中共今天整個社會價值是如此的金錢、買房至上，中產以上的百姓在疫情前瘋狂的到先進國家搜刮各種名品或是在直接在當地置產，如果再重彈無產階級民主的老調會變成誰也騙不了的笑話。所以習只好另闢蹊徑，從具體的實踐來證明自己的黨是在實行民主。

習自認為中共的政治制度是有投票權和廣泛參與權。按照中共法律的字面解釋，中國政府的運作的確要受到人民代表大會的監督，而中共在各個行政層級的人民代表大會的成員要透過選舉產生，所以理論上中共的政治運作是受人民監督的民主。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但實際上中共進行的選舉和西方社會的選舉有很大的差別，最大的兩個差別就是：

選舉的結果是中共完全可以操控的，是選舉前其實就已經知道的。 選舉結果不但事先知道，而且只是追認誰究竟有權利決定政治職位誰屬這個事實，無法帶來權力的移轉。

既然連投票權都只是一場戲，習再來提到的廣泛參與權就更奇妙了，他不是從正面去說明為何中共統治下的人民能廣泛參與政策制定的過程，而是說中共的政治不像是西方民主國家「只有競選時天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落」。

習肯定的說中共不像西方國家的民主只是一場戲，那麼中共是到底是如何讓人民在政策制定過程中有廣泛的參與，他卻沒有明說。

也就是因為他說的投票和廣泛參與根本禁不起外部其他真的有如此經驗國家的檢視，他接下來意有所指的說這些他自己定義的民主不該由不受中共統治的「少數」外人來評判是否真的是民主，而要由在這套制度底下的人民以及國際社會來共同評判。

但很明顯的，除了少數針對地方官員或是具體政策的抗議，中共的人民並沒有在公共場合表達反對意見的自由，即使有些名義上可以發聲的管道，出來講話的人很清楚什麼話是不能講的禁區，因此在中共的民主之下人民在公共場合中發出的聲音必定是滿意政府表現的，這種沒有表達意見的自由就違背了民主的基本原則。

但習和中共歷來都是靠無所不在的監控和暴力威脅讓人民了解講出真實想法的後果，因此成功維持了在其有效統治的領域內人民都很滿意的假象，但一離開中共統治的範圍，不論是在實體或是虛擬的空間，對中共統治的真實評價便赤裸裸的呈現出來。

習和中共對於這些批評向來是以境外勢力操縱來為自己開脫，但為何有越來越多的人捨棄自己國家良好的「民主」不要，甘願跑到不熟悉的國外去受人操控則是一個始終得不到圓滿答案的謎題。

至於習主張要由國際社會共同評價，是因為國際社會還有非常多缺乏資源與意願了解中共政治實際運作的發展中國家，因此習可以把在國內操控、壓制人民的這套，換成用金錢收買這些國家的政客或是少數意見領袖，因此便能換到正面評價來抵銷少數真正和中共大量接觸、瞭解實情的西方富裕民主國家中流傳的負面意見。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

人大就是橡皮圖章

最後關於人大是中共領導人民「在人類政治制度上的偉大創造」，人大的職掌和產生方式如果真的按照中共法律字面上的規定執行，絕對是可以發揮和西方民主國家的國會一樣的功能，這就是為何知名的流亡美國中共政治學者嚴家其曾寫過一本名為《民主怎樣才能來到中國》的小書，書中的核心論點就是只要讓人大發揮法律規定的功能，中國便自然成為一個擁有民主制度的國家。

但在中共「領導」人民的重重操弄下，人大變成一個幫中共獨裁統治披上「民主」外衣的橡皮圖章，從這個意義上來說，這的確是一種「偉大創造」。

從以上的分析可以明顯看出，習只是在自說自話、自我吹捧並創造出一個自圓其說的論證。但他不會憑空這樣做，他的動機可能是什麼？首先，他還是認為當下中共的國力足以和在國際舞台上美國一爭雄長，而美國現任政府把美中關係定位成民主與威權國家的競爭，對習來說，接受這樣的定位就在正當性的競爭中落居下風，所以他需要加以反制。

於是他把這場他覺得他有機會贏的競賽定位成假民主和真民主之爭，出問題的是美國，而不是真正實行民主，得到人民擁護、還要領導國際社會建立「人類命運共同體」的他。而今年3月18日美中首次阿拉斯加的高層會晤楊潔篪一開場打破規矩滔滔不絕的「教訓」美國17分鐘時就已經講過類似的內容。

其次他根本不敢交代為何中共的民主有做到廣泛的參與，但中共的一貫手法是對實際的「民主」過程語焉不詳，但在結果上選取對自己有利的少數事例來證明廣泛參與的存在，中共在疫情前的經濟發展成果表面亮眼就是最好的例子。

但現在習面對累積十多年的人類史上最大房地產泡沫（中共的房地產總值據估計高達62兆美元，全國累積的未出售房屋可容納八千萬人）面臨爆破、全國又苦於電力供應不足之際，改喊出「共同富裕」、刻意整肅科技巨頭為主的大型民營企業來迷惑一般生活水平已經開始停滯甚至下滑的一般百姓。

只要在媒體和（受控制的）公共與論上對此概念大聲叫好，甚至強調人民已經開始受惠的聲音出來，習就可以拿此來做文章，當作中共的政治體系的確是透過人民廣泛參與決策而得到良好成果的「民主政治」。

所以習有底氣講出「廣泛參與」這個空洞的概念，有可能是為了要用「共同富裕」政策下的種種新措施加以充實（爭議已久的房產稅這次很可能就會在實現共同富裕的口號下為了解決中共的財政危機而正式開徵），然後繼續吹噓中共的民主才是真正的好民主。

中國國家領導人習近平與妻子彭麗媛｜Photo Credit：AP / 達志影像

《長津湖》就是洗腦片

當然，空談政策不要說在習慣對政治冷漠的威權政體，連在民主國家一般民眾除非和自己切身相關否則都不太會花太多時間去關心各種政策議題，所以為了應對眼前隨時會爆發的經濟、金融危機避免其蔓延到政治領域，習除了加強例行性的政治宣傳外，也靠宣揚盲目民族主義的電影來進一步洗腦人民，讓它們為受苦最好準備，並且還會感到這是為國犧牲的光榮行為。

這就是為何現在一部由中共政府委託拍攝講韓戰中共參戰士兵在極為艱苦的環境中為了戰勝美國被大批凍死，死狀類似冰雕的影片《長津湖》現在被中共大力推廣，組織各種官方能控制的機關團體去看。這部電影目前已經成為中共影史上排名第7名的賣座電影，並有望成為最賣座的電影。這樣的題材會在此時得到官方刻意推廣、宣傳絕對不是巧合。

而唯一有勇氣在微博上發質疑寫道「半個世紀後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』。」（將冰雕寫成沙雕應該是羅故意加強諷刺的意味）的前媒體人羅昌平卻因為「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」，一項今年生效的新罪名，而遭到逮捕。

所以整體來看，習近平如此的睜眼說瞎話，並靠委託知名導演，模仿好萊塢手法拍出戰爭大片來強灌人民愛國情操，其實是為了應付已經無法再掩蓋、隨時會爆發的各種危機，希望大部分的人民在生活受到更多負面衝擊時，還一心以為政府一直很努力的在讓他們過得更好，自己也該效法當年抗美烈士的精神，把吃苦當作光榮。

習這樣的「超前部署」會成功嗎？中共的大部分人民在有不錯的物質生活時，的確不在乎自己缺乏他們現在熟悉的西方、日韓港台人民所擁有的各種政治社會權利，但習主席要把他們一步步帶回毛時代的一窮二白，靠政治口號和愛國情操來填飽肚子時，恐怕就是另一回事了。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航