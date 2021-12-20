2021/12/20,
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曾經叱吒風雲的貴族公侯後代，他們現在被稱為「王位覬覦者」

曾經叱吒風雲的貴族公侯後代，他們現在被稱為「王位覬覦者」
路易．阿爾方索，法國王權派稱為路易二十｜Photo Credit: Maclauren @ CC BY-SA 3.0

我們想讓你知道的是

所謂王位覬覦者，便是那些聲稱自己擁有某個國家王位繼承權的人。當然並不是任何人也有「資格」提出這種主張的。這些王位覬覦者，大多就是他們的祖先本來便是這些國家的君主，而這些國家不是已廢除君主制，便是王位被其他家族的人持有。

所謂「王位覬覦者」，便是那些聲稱自己擁有某個國家王位繼承權的人。當然並不是任何人也有「資格」提出這種主張的。這些王位覬覦者，大多就是他們的祖先本來便是這些國家的君主，而這些國家不是已廢除君主制，便是王位被其他家族的人持有。他們如今仍得到王權派的支持。

最經典的例子便是法國。法國現在是個共和國，但早在西元18世紀末爆發的法國大革命中首次推翻了王室波旁王朝。雖然後來波旁王朝曾復辟過，也曾變成拿破崙帝國，但共和制最終在二戰後得到確立和穩定下來。被推翻的波旁王朝，如今仍是西班牙王室，所以一些波旁王朝的後代，直到今天還是主張他們該擁有法國王位的繼承權，雖然法國現在是共和國。

當今世上有很多王位覬覦者，我們揀選了四位作簡單介紹。

路易．阿爾方索（Louis Alphonse）

他現在是西班牙的公爵，現任波旁家族的家長，西班牙國王費利普六世跟他是表兄弟的關係。因為法國曾被波旁王朝統治的關係，他現在被法國王權派承認為法國國王，稱路易二十。

瑪麗亞．弗拉基米洛夫娜（Maria Vladimirovna）

她聲稱自己是俄羅斯的合法女沙皇，羅曼諾夫家族的家長，她的曾曾曾祖父是沙皇亞歷山大二世。俄羅斯在西元20世紀初前被羅曼諾夫王朝統治達300年，著名的彼得大帝和葉卡捷琳娜大帝也是來自這個王朝。後來俄羅斯帝國被推翻，先後成立蘇俄和現在的俄羅斯聯邦。瑪麗亞的丈夫也是另一位王位覬覦者—普魯士親王法蘭茲．威廉（Prince Franz Wilhelm）。同樣地，普魯士王國也是不復存在。

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Photo Credit: Karl Gruber @ CC BY-SA 4.0
卡爾．馮．哈布斯堡

卡爾．馮．哈布斯堡（Karl von Habsburg）

奧匈帝國及其前身奧地利帝國和奧地利大公國曾被哈布斯堡王朝統治達800年之久，該家族曾經是歐洲權勢最強大的家族之一。一戰後，奧匈帝國瓦解，分裂為數個國家，而奧地利本國君主制亦被推翻，哈布斯堡皇室流亡海外。新成立的奧地利廢除了所有的皇室和貴族頭銜，而現任哈布斯堡家族的家長卡爾被認為是奧地利王位的合法擁有人。

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Photo Credit: Tomejerry @ public domain
佩德羅．卡洛斯

佩德羅．卡洛斯（Pedro Carlos）

他是巴西帝國皇帝佩德羅二世的後代。巴西原為葡萄牙的殖民地，後來在西元19世紀初得到獨立，由帶有葡萄牙王室血統的佩德羅一世統治，死後傳位給佩德羅二世。佩德羅二世後巴西帝國被推翻，成立了共和制。

佩德羅．卡洛斯是個工程師，與西班牙國王費利普六世和英女王伊利沙白二世都有血緣關係。雖然他被其他族家成員和支持者擁戴為巴西帝位的合法擁有人，但其實他本人並沒有主張自己擁有巴西帝位。

本文獲即食歷史授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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